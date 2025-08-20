"지금부터가 진검승부"... 김동연의 '달달 투어', 자동차 업계 애로 청취

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 평택항 마린센터에서 열린 '자동차 수출기업 관계자 현장간담회'에서 미국 관세 협상 관련 애로사항 청취 및 후속조치 논의를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 평택항 마린센터에서 열린 ‘한미 관세 협상 타결에 따른 자동차 수출 관련 기업 현장간담회’에서 인사말을 하고 있다. 이날 현장간담회에는 현대자동차, 현대글로비스, 한국 후꼬꾸 임원 등 기업 관계자들과 오윤석 자동차부품산업진흥재단 단장, 김필수 대림대 교수 등 전문가들이 참석했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 평택 통복시장을 방문해 직접 장을 보며 민생회복 소비쿠폰 사용 현황 등을 점검하고, 상인들을 격려했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 20일 자동차 기업과 부품기업 관계자들을 만나 "중앙정부가 기업들의 현장 애로를 파악하고 실질적 집행으로까지 가기에는 시차가 있을 테니, 새 정부의 국정 제1 동반자로서 경기도가 선제적으로 기업의 애로사항을 듣고 빠르게 조처하겠다"라고 밝혔다.김동연 지사는 이날 오후 평택항 마린센터에서 열린 '한미 관세 협상 타결에 따른 자동차 수출 관련 기업 현장간담회'에서 "정부 출범 이후 대책을 잘 준비하고 있고, 이달 안에 한미 정상회담이 있어 (관세 문제에) 좋은 진전을 기대한다"라면서 이같이 말했다.특히 김 지사는 "어떤 수단을 써서라도 살아남아야 한다. 그러면 반드시 기회가 온다"면서 "경기도가 난국을 헤쳐나가도록 최선의 노력과 지원을 다 하겠다"라고 약속했다.김동연 지사는 이날 현장간담회에서 "중소기업이 각종 지원책에 쉽게 다가갈 수 있도록 지원 문턱을 낮춰달라"는 참석자들의 요구에 대해 배석한 도청 실·국 간부들에게 "'낮은 문턱'을 위해 지속적으로 노력하라"고 지시했다. "도 경제실, 국제국과 경제과학원이 같이 업계의 애로사항을 직접 들을 수 있는 콘택트 포인트를 만들어주기를 바란다"라고도 했다.김 지사는 부품업체 공동 해외 진출 지원 요구에 대해서도 "다시 (기업과) 자리를 마련해 검토하라"고 실·국에 당부했다.이날 현장간담회에는 현대자동차, 현대글로비스, 한국 후꼬꾸 임원 등 기업 관계자들과 오윤석 자동차부품산업진흥재단 단장, 김필수 대림대 교수 등 전문가들이 참석했다.강민석 경기도 대변인에 따르면, 이날 참석자들은 "자동차 시스템은 한번 망가지면 회복할 수 없다", "자동차 부품 생산 기업 중 2~3차 사는 영업이익이 3~5%에 불과해 존속하기 어렵다", "정부 협상을 통해 관세가 15%로 인하됐으나 언제부터 발효되는 것인지 불확실하다" 등의 우려를 쏟아냈다. "지금부터가 진검승부다"라는 상황진단에서부터 "부품업체 공동 해외 진출을 도와 달라"거나 "지원 문턱을 낮춰달라"는 등의 요구도 나왔다.한국 후꼬꾸 여인대 이사는 미국의 포드, 스텔란티스 등 완성차 업체와의 관세 보전 협상 성과 등을 설명하면서 '김동연 지사가 미국 미시간주를 다녀온 뒤 바로 완성차 업체 쪽에서 연락이 와서 대화채널을 구축할 수 있었다'고 감사의 뜻을 표하기도 했다.이와 관련 김동연 지사는 지난 3월 31일 평택항에서 미국의 자동차 관세 부과 발표로 직접적 타격이 예상되는 자동차 업계를 만나 애로를 청취한 뒤, 경기도비상경제회의를 여는 등 선제 대응에 나선 바 있다.특히 김 지사는 지난 4월 10일 직접 미국으로 가서 그레첸 휘트머 미시간 주지사를 만나 한국 부품기업-미 완성차 3사 채널 구축 등 4개 항의 합의도 이끌었다. 미국 출장 직후인 4월 15일에는 3월 간담회 기업인들을 집무실로 초청해 성과를 공유하고 추가 논의를 이어갔다.이후 경기도는 미국 관세부과 여파로 피해가 예상되는 도내 중소기업을 대상으로 특별경영자금 500억 원을 추가 지원해 총 1,000억 원을 확대 지원했다.김동연 지사는 이날 참석한 기업인들의 다양한 의견을 경청한 뒤, "제2차 세계대전 이후의 국제경제 질서 자체가 개방과 자유무역에서 패권주의와 자국 우선주의로 바뀌고 있다"라면서 "경험하지 못한 새로운 세상으로 가고 있음을 직시해야 한다"라고 강조했다. 그러면서 김 지사는 "경제부처에 오래 있으면서 97년 IMF 위기를 비롯해 여러 차례 경제 위기를 겪었다. 그때 경험에 의하면 어떤 수단을 써서라도 살아남아야 한다. 그러면 반드시 기회가 온다"라고 독려했다.김동연 지사는 또 "아무쪼록 힘든 파고(波高)를 반드시 극복하고, 살아남고, 오히려 이번이 기회가 돼서 우리 경기도 기업들이 더 발전하는 계기가 되길 바란다"라면서 "경기도가 난국을 헤쳐나가도록 최선의 노력과 지원을 다 하겠다"라고 약속했다.간담회를 마친 김동연 지사는 평택 통복시장을 방문해 직접 장을 보며 민생회복 소비쿠폰 사용 현황, 민생 물가 등을 점검하고, 전통시장 활성화와 관련해 상인들과 간담회를 진행했다.한편, 이날 현장간담회, 전통시장 방문은 김동연 지사의 '민생경제 현장투어'의 일환으로 진행됐다. 김 지사는 이날 오전 TOK첨단재료㈜의 평택 포승공장 착공식 참석을 시작으로 10월 말까지 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 직접 듣는 '민생경제 현장투어'에 나섰다.이번 현장투어는 단순한 방문을 넘어 지역 상권과 산업 현장, 경기도 정책과 관련된 현장을 찾아 도민과 소통하며 민생경제 활성화 방안과 정책 방향을 모색하기 위해 기획됐다.김동연 지사가 현장투어를 위해 타고 다니는 특별버스 외관에는 '달려간 곳마다 달라집니다(달달) – 경기 민생경제 현장투어 버스'라는 문구가 새겨져 있다.