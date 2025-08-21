양대노총 "지방공공기관 노정교섭 법제화하라"

큰사진보기 ▲기자회견양대노총 지방공공기관 노조가 20일 오전 11시 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

AD

양대노총(한국노총, 민주노총) 소속 지방공기업 노동자들이 정부를 향해 노정교섭 법제화와 지방공공기관 정책 전환을 강력히 촉구했다.양대노총 공공부문 노동조합 공동대책위원회 지방공기업특별위원회(한국노총 공공연맹, 민주노총 공공운수노조)는 20일 오전 11시 서울 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고, 부당 지침 폐기 및 지방공공기관 정책 전환을 요구했다.이들 노조는 "이전 정부의 잘못된 정책과의 단절, 지방공공기관 운영의 민주화 및 공공성 강화를 위한 정책으로 전환해야 한다"고 강조했다.특히 총인건비 통제에 따른 통상임금 문제 누적, 대법 판결의 무력화, 혁신 가이드라인을 통한 구조조정과 직무성과급 도입 강제, ILO 권고를 무시한 단체교섭권 침해 등 윤석열 정부의 지방공공기관 정책 폐기를 촉구했다.기자회견문을 통해 노조는 "행정안전부(이하 행안부)가 탄핵 정국의 혼란 속에서도 윤석열 국정 과제를 밀어붙이려 한 전적이 있다"며 "지난해 12월 국회 탄핵 가결 2주 후, 행안부가 발표한 2026년 지방공기업 경영평가 편람에는 '국정 기조 강화'라는 목표 아래 윤석열식 혁신 실적에 대한 평가지표가 그대로 남았고, 직무성과급제 도입 실적에 대한 배점 방안도 예고했다"고 지적했다.이어 "올해 4월 헌재의 파면 결정 나흘 만에도 윤석열 혁신 가이드라인을 업그레이드한 '지방공공기관 조직·정원관리지침(안)'을 지자체에 배포했다"며 "새 정부 정책을 위한 영점 조절조차 되지 않은 상태"라고 비판했다.노조는 "초고령화, 기후위기, 지방소멸, 일자리 위기 등 복합적인 문제에 지방공공기관이 충실히 대응할 수 있도록 노정이 머리를 맞대고 개선해야 할 제도 문제가 산적해 있다"며 "하지만 ILO 권고와 이재명 대통령의 공약에 따른 공공기관 노정교섭 법제화 추진 과정에서 지방공공기관이 배제되고 있다는 점은 매우 우려된다"고 밝혔다.또한 "이재명 대통령과 정부·여당이 책임지고 노정교섭 법제화를 포함한 지방공공기관 정책 전환에 착수해야 한다"고 강조했다.김대련 공공연맹 수석부위원장은 "공공연맹은 대립이 아닌 대화를 원한다. 정부가 현장의 목소리에 귀 기울이고 노동자와 함께 답을 찾아야 진정한 국민주권이 실현될 수 있다"며, "공공성을 강화하고 지방공공기관이 제 역할을 다할 수 있도록 정책 방향을 전환해야 한다"고 밝혔다.강성규 공공운수노조 부위원장은 "지금의 행안부는 여전히 윤석열 정부의 정책으로 지방공기업을 희생양 삼으려 하고 있다"며 "앞에서는 안전을 말하지만, 실제로는 시민과 노동자의 안전을 파괴했던 지난 정부의 정책을 그대로 추진하고 있다"고 비판했다.그는 "부당 지침인 윤석열 정책을 즉각 폐기하고, 지방공공기관 운영의 민주화와 공공성 강화 등 지방공공기관에 대한 정책 전환에 나서야 한다"고 촉구했다.이양섭 공공연맹 서울교통공사통합노조 위원장은 "노정교섭 법제화 추진"을 강조했다. 그는 "지방공공기관의 존재 이유는 이윤이 아닌 공공성"이라며 "이를 위해서는 근본적인 정책 전환이 필요하다. 그 핵심은 바로 노정교섭 법제화"라고 말했다.이어 "지방공공기관 문제는 개별 노사관계로 해결할 수 없다. 임금과 인력, 예산과 제도 모두 정부 정책에 의해 직접적으로 규정된다"며 "최종 결정권자인 정부가 움직여야 문제가 풀린다. 그러하기에 정부가 직접 교섭 당사자가 되어야 한다"고 덧붙였다.박현우 공공운수노조 서울교통공사노조 부위원장은 "통상임금에 대한 대법원 판결을 반영한 예산 지침을 즉각 개정하라"고 촉구했다. 나도철 공공운수노조 서울시출연기관지부 지부장 "행안부의 혁신 가이드라인과 직무성과급제를 폐기하라"고 주장했다.이날 양대노총 지방공공기관 노동자들은 ▲통상임금 대법 판결 반영한 예산지침 개정 ▲혁신 가이드라인-직무성과급제 폐기(경영평가지표 폐기) ▲ILO권고 및 대통령 공약에 따른 지방공공기관 배제 없는 노정교섭 법제화 추진 등을 요구했다.기자회견 참가자들은 "행안부는 부당 지침 폐기하고, 지방공공기관 정책을 전환하라"는 구호를 외치며 정부의 즉각적인 정책 변경을 촉구했다.