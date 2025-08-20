인기 넘치는 글쓰기 수업, 한강 작가 덕분입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난해 겨울부터 가족 문화 센터에 다니고 있다. 일주일에 한 번 강의가 있는 글쓰기 교실에 다닌다. 벌써 2년이 다 되어 간다. 한강 작가가 노벨 문학상을 받고 난 뒤부터 글을 쓰려는 수강생이 더 많아졌다. 한강 작가의 선한 영향력이 사람들에게 글을 쓰게 하고 책을 읽게 만들었다고 해도 과언이 아니다. 우리 글쓰기 강좌도 인원이 많아져서 기초반과 중급반으로 분반되었다.
내가 사는 곳에서 시립 도서관이나 구립 도서관을 이용하려면 차를 타고 가야 한다. 동네 가까이에 달서 가족 문화 도서관과 문화 센터가 한 건물에 자리하고 있어 대구 달서구민이라면 누구나 손쉽게 이용할 수 있다. 총 4개 층 건물인데 1층과 2층은 도서관이다. 1층에는 유아실과 초등 자료실이 있고, 2층에는 일반 자료실이 있다. 어른, 아이 할 것 없이 책을 읽기에도 아주 좋은 곳이다.
특히 요즘처럼 더운 여름에는 일찍 가지 않으면 자리가 부족할 정도로 사람들이 붐빈다. 유아실에는 책을 읽어주는 방이 따로 마련되어 있어서 아이들이 부모와 많이 찾는다. 부모가 읽어주는 책을 들여다보는 유아들의 눈망울이 유독 반짝반짝 빛난다. 초등 자료실에는 책을 읽거나 공부를 하는 학생들이 많다. 게임을 하는 아이들은 아예 입장이 안 된다. 도서도 상호대차가 가능하다. 사람들이 편리하게 대출과 반납을 할 수 있어서 도서관 이용이 예전보다 훨씬 수월해졌다.
나도 6살, 7살인 손자들과 토요일마다 도서관에 가서 책을 읽었다. 특히 7살인 손자가 책을 너무 좋아해서 도서관에서 책을 읽고 집으로 돌아올 때는 꼭 서너 권의 책을 빌려오곤 했다. 큰 손자는 주로 <WHY> 책을 읽는 편이다. 가끔 위인전을 읽도록 권유해 준다. 위인전은 글씨가 너무 많아서 집으로 오면 대부분 내가 읽어주지만 <WHY>책은 손자 스스로 읽는 것을 좋아한다.
달서 가족 문화 도서관에는 다양한 행사가 마련되어 있다. 9월 독서의 달 행사로는 '순례주택' 입체 낭독극 공연과 '우리 아이 제대로 읽고 있나요?' 특강이 마련되어 있다. 달서 어린이 영어 말하기 대회와 동화 구연 대회도 오는 9월에 열린다. 매월 행사가 다양하게 준비되어 있어 학부모들과 아이들의 참여도가 높은 편이다.
3층과 4층은 달서 가족 문화 센터이다. 어린이와 일반 대상 강좌가 많다. 쿠킹, 베이킹, 컴퓨터, 무용, 음악, 미술, 어학, 인문 등 강좌가 많다. 지금까지는 한 학기가 3개월이었는데 가을 학기부터는 4개월을 한 학기로 끊는다. 요일별, 시간대별로 강좌가 운영되기 때문에 많은 사람이 이용하는 데도 불편함이 없다.
20일, 오늘은 4층 소공연장에서 창작 인형극 <달구 별이>를 공연한다. 1인 5천 원에 누구나 신청하면 즐길 수 있는 문화 공간이다. 오는 9월 17일에는 패밀리 클래식 공연이 있다. 이 역시 1인 5천 원이면 공연을 볼 수 있다.
나는 날마다 수업 시간을 기다린다. 글쓰기 수업인 '에세이, 서재'는 매주 수요일 오전에 수업이 있다. 한 시간 수업을 받는다. 훌륭한 작가들의 작품을 매주 두 세 편 감상하고 합평하는 수업이 대부분이다. 그 시간이 스스로를 성장시키고 도약할 수 있는 자양분이 된다.
요즘은 이렇게 가까이에서도 문화를 접할 수 있는 곳이 많다. 다양한 경험을 쌓을 수 있는 달서 가족 문화 도서관과 문화 센터는 나의 새로운 놀이터이다. 그 공간을 보다 많은 사람들이 이용하는 마음의 놀이터가 되면 좋겠다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.