거제~통영 고속도로 예타 통과 ... "20년 시민 숙원 결실"

▲변광용 거제시장이 20일 거제시청에서 거제~통영 고속도로 예타 통과를 발표하고 있다. ⓒ 거제시청

경남 거제~통영 고속도로가 건설된다. 거제시는 20일 기획재정부 임기근 제2차관 주재로 열린 재정사업평가위원회 결과 거제~통영 고속도로 건설사업이 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다.거제~통영 고속도로 건설사업은 국가간선도로망 남북 5축(서울~거제)을 완성하고, 향후 가덕도신공항을 거쳐 부산 신항~김해 고속도로와 연결해 거제 중심의 유(U)자형 국가간선도로망을 구축하는 사업이다.국토교통부와 한국도로공사에서는 2035년까지 총사업비 약 1조 5000억 원을 투입해 통영시 용남면과 거제시 상동동을 연결하는 연장 20.9km 구간에 왕복 4차로 고속도로를 신설할 계획이다.거제시는 "거제시민들은 2005년 통영~대전 고속도로 개통 이후 지난 20여 년 동안 거제까지의 연장을 지속적으로 요구해왔으나, 사업성이 낮다는 이유로 예비타당성조사 신청조차 이뤄지지 못했다"라고 설명했다.거제시는 "사업의 필요성을 인식하고, 2018년부터 관계기관과의 지속적인 협의와 설득을 이어온 결과, 2019년 제5차 국토종합계획과 2021년 제2차 고속도로 건설계획에 본 사업을 반영시키는 데 성공했다"라며 "마침내 이번 예비타당성조사 통과로 사업은 본격적인 궤도에 오르게 되었다"라고 했다.변광용 거제시장은 "거제~통영 고속도로는 가덕도신공항, 남부내륙고속 철도, 부산·진해신항 등과 연계해 물류·산업·관광 분야의 핵심 기반시설로서 동남권 발전을 획기적으로 이끌 마중물이 될 것"이라며 "국토교통부, 한국도로공사 등 관계기관과 긴밀히 협력해 조기 착공이 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.