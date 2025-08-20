"윤석열 정부, 미국 원전기업에 기술주권 바치고 노비 자처"

큰사진보기 ▲김정호 더불어민주당 의원이 지난 19일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 질의하고 있다. ⓒ 김정호 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 6월 22일 윤석열 당시 대통령이 경남 창원시 두산에너빌리티를 방문해 신한울 3·4호기 원자로와 증기발생기용 주단소재 보관장에서 한국형원전 APR1400 축소 모형을 살펴보며 설명을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 이번에 밝혀진 한수원·한전-웨스팅하우스 계약 중 가장 문제가 되는 대목은?

- 계약 체결 시간 순서를 보니 2024년 11월에 비밀협약이 있었고, 올해 1월 19일에 체결했다. 윤석열 정부는 왜 이런 불공정 계약을 했을까.

- 과거 윤석열 정부는 체코 원전 수주를 두고 24조 원짜리 쾌거라고 홍보했었다. 지금 밝혀진 계약이 적용되면 한국은 얼마를 남길까.

큰사진보기 ▲지난 6월 4일 한국수력원자력은 체코 신규원전 사업에 대한 본계약을 발주사와 체결했다. 사진은 두코바니 전경. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 민주당 산자위 소속 국회의원들은 전면 검증 절차를 추진하겠다고 밝혔다. 현안 질의 말고 규모를 좀 더 키우는 조사도 가능한가.

- 민주당 산자위 위원들은 '재협상이 불가피하다'는 입장이던데, 재협상 성사 가능성은?

한국수력원자력·한국전력이 체코 원전 수주를 위해 미국 원자력발전기업 웨스팅하우스와 맺은 50년짜리 계약을 두고 '매국적인 불공정 계약 아니냐'라는 비판 여론이 거세다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자위) 소속 김정호 더불어민주당 의원(경남 김해을)은 "우리 기술 주권을 갖다 바쳐 스스로 노비를 자처한 것"이라고 목소리를 높였다.'노예 계약'이라 비판받는 한수원·한전-웨스팅하우스간 계약의 핵심은 ▲ 한수원이 한국형 원전을 수출할 때마다 원전 1기당 기술사용료(로열티) 1억 7500만 달러(약 2400억 원) 납부 ▲ 수출 원전 1기당 물품·용역구매 계약 6억 5000만 달러(약 9000억 원) 납부 ▲ 한국의 미래형 소형모듈원전(SMR) 등 독자 기술 노형을 개발해도 해외 수출시 웨스팅하우스 사전 검증 필수 ▲ 웨스팅하우스에 향후 한국형 원전 연료 공급권 보장(체코·사우디 100%, 그 외 지역 50%) 등이다. 놀라운 점은 이 계약의 유효 기간이 무려 50년이라는 것.김정호 의원은 "한수원·한전이 우리 기술의 미래 가능성을 스스로 포기한 것이 제일 뼈 아프다"라고 말했다. 그는 '굴욕적'으로 평가받는 이 계약을 "올해 1월 윤석열 정부가 체코 원전 수주 치적을 빨리 홍보해 탄핵 국면을 전환하려다가 벌어진 사태"로 규정했다. 김 의원은 미래 SMR 수출 등 한국 기술의 앞길을 망쳐놨다고 걱정하면서 "재협상이 필요하고, 향후 한미정상회담의 의제로 올라갈 가능성"을 희망했다. 아래는 김 의원과 나눈 일문일답."미국 웨스팅하우스가 우리나라의 미래 전략산업인 소형모듈원전 기술 승인의 명줄을 쥐게 됐다는 점이다. 세계적으로 대형 원전 건설 등은 일종의 사양 업종이다. 반면 소형모듈원전은 안전성도 보완되고 효율적이기 때문에 가능성이 큰 분야다. 우리나라도 기술개발에 박차를 가하고 있지 않나.그런데 한수원·한전이 소형모듈원전과 관련한 우리 기술의 미래 가능성을 포기한 게 제일 뼈 아픈 대목이다. 특히 이 계약이 50년간 유효하다는 점을 봐야 한다. 이건 우리 기술 주권을 뺏긴 것도 아니고 갖다 바쳐 스스로 노비를 자처한 것이다. 이런 조건이 협상 테이블에 나오면 우리 정부는 안된다고 버텨야 했다.""체코 두코바니 원전 수주 사업의 최종 계약 시점이 3월 말이었다. 그런데 당시 체코 정부가 우리 정부에 웨스팅하우스와의 원천기술 지적재산권 소송을 타결할 것을 요구했다. 타결 없이는 계약을 정상적으로 할 수 없다면서 말이다. 그때 윤석열은 국회 탄핵소추 이후 직무정지 상태였는데, 산자부 장관·한수원·한전에 (웨스팅하우스와의 다툼 건을) 빨리 마무리 지으라고 요구했을 것이라고 본다. 이 와중에 불리한 협상이 이뤄졌을 거라 생각한다.웨스팅하우스와의 지적재산권 다툼에서 우리 쪽엔 승산이 없었다. 웨스팅하우스 전신 기업의 기술을 우리가 복제했었으니까. 이길 가능성이 희박한 상황에서 위에서 빨리하라고 다그치니 웨스팅하우스가 원하는 대로 한수원·한전이 따라간 셈이다. 윤석열 정부로서는 체코 원전 수주 치적을 얼른 홍보해 탄핵 정국 국면을 전환하려고 했던 것 같다. '이거 봐라, 우리가 된다 했지 않나'라면서.""기술사용료가 1억 7500만 달러(약 2400억 원), 물품·용역 금액이 6억 5000만 달러(약 9000억 원)면 합쳐서 8억 2500억 달러(1조 1400억 원)다. 여기에 핵연료도 웨스팅하우스 것만 써야 한다. 우리가 수주한 금액 중 10% 이상을 웨스팅하우스에 줄 것으로 보인다. 그런데 현지 물품 조달 및 인력 수급 비용(사업비의 60% 이상)도 체코에서 쓰고 부족 재원 금융지원 약속까지 현실화하면 사실상 남는 게 없다.""국정조사나 청문회는 산자위 상임위원장이 열어주지 않으면 사실상 어렵다. 그러나 지금 대통령실에서 진상조사를 지시했고, 민주당 차원에서도 한정애 정책위의장이 진상조사를 하겠다고 밝혔다. 국회 상임위 차원에서 불공정 계약에 대한 검증을 위해 모든 방법을 동원할 것이다.""한수원·한전-웨스팅하우스 협의에 따라 재협상을 할 수도 있지 않겠나. 한수원 사장이 임기종료로 바뀌면 '불공정 협상이니 재협상을 해야 한다'라고 제기해야 한다. 물론 웨스팅하우스가 어떻게 나올는지는 모르겠지만, 우리 쪽은 자구 노력을 해야 한다고 본다. 또한 (기술주권에 대한 문제이니) 한미정상회담 의제로도 올라갈 가능성이 생겼다고 본다."