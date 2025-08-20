민주당, 지역 발전 위한 '영남발전특위' 추진

큰사진보기 ▲더불어민주당 지도부가 20일 경북 경주시 HICO에서 최고위원회의를 열고 APEC 정상회의 개최에 최선을 다하기로 한 가운데 정청래 대표가 지역 정치 발전을 위한 '영남특위'를 구성하겠다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

오는 10월말 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 경북 경주를 찾은 더불어민주당 지도부가 지역 발전을 위한 '영남발전특위'를 구성하겠다고 밝혔다.20일 오전 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 더불어민주당 제150차 최고위원회의에서 정청래 대표는 "영남의 인재를 발굴하고 육성해 지방선거에 대비하는 가칭 '영남발전특위'를 만들겠다"고 말했다.정 대표는 "전당대회 이후 제가 호남발전특위를 만들어 호남 발전을 꾀하겠다고 말씀드렸는데 이에 걸맞게 영남발전특위를 조속한 시일 안에 발족할 수 있도록 사무총장께서 고민해 주시라"고 지시했다.임미애 경북도당위원장 직무대행은 "대구경북(TK)은 오랫동안 한 정당이 모든 권력을 독식함으로써 전국 발전 상황에 비추어 볼 때도 뒤떨어져 있는 상황"이라며 "이재명 정부의 국정과제가 TK에서 잘 실현될 수 있을까 의구심을 가지고 있다"고 말했다.임 직무대행은 "어제부터 경주를 찾아 APEC 준비 상황을 점검하고 현장의 애로사항을 직접 듣고 성공적인 개최를 위해 당 대표와 최고위원들에게 감사드린다"며 "영남발전특위를 직접 제안해 주셔서 감사하다"고 말했다.허소 대구시당위원장은 "정치, 경제, 문화, 역사 모든 것이 총체적으로 작동될 때 수도권 집중 문제를 극복해낼 수 있는 진정한 원동력을 확보할 수 있다"며 "내년 지방선거를 앞두고 영남, 특히 TK의 광역의회 선거제도 개혁에 대해 적극 관심을 가져 달라"고 요청했다.허 위원장은 "지난 지방선거 때는 대구에서 광역의원 후보가 극소수였고 무투표로 국민의힘 후보가 90% 이상 당선됐다"며 "민주당의 아픈 손가락인 영남지역에 고군분투에도 불구하고 아직 거대한 벽을 매번 선거 때마다 느낀다"고 말했다.그러면서 "당 지도부가 강한 리더십으로 국민의힘의 반대를 설득해 내고 안 되면 다른 야당과 함께 얻은 득표만큼 비례해서 의석을 점유할 수 있도록 선진적이고 합리적인 선거제도 개편에 앞장서 달라"고 덧붙였다.이들 뿐 아니라 함께 참석한 지역위원장들도 영남발전특위 구성에 대한 기대감과 함께 내년 지방선거를 앞두고 선거제도 개편 등 중앙당 차원의 관심을 당부했다.박희정 포항남·울릉 지역위원장은 "포항 인구가 굉장히 빠르게 줄고 있다"며 "철강산업 위기 여파 등 여러 가지 요인이 있겠지만 대표께서 제안한 특위를 통해 어려움에 대한 진단을 정확하게 해 대안을 마련해 나갈 수 있었으면 한다"고 말했다.김기현 경산시 지역위원장은 "대한민국의 가장 큰 문제는 영남과 호남 이런 지역갈등의 문제가 아니다. 비수도권과 수도권의 간극을 메우는 것이 가장 시급한 문제라며 "대한민국이 함께 잘 살 수 있는 나라가 될 수 있도록 우리 당이 함께 해 달라"고 요청했다.정석원 고령·성주·칠곡군 지역위원장은 "영남과 호남의 상생과 교류가 대한민국 통합의 가장 중요한 부분"이라며 "전국의 국토 균형발전을 위해 함께 마음을 모아주실 것을 부탁드린다"고 말했다.박정희 대구 북구갑 지역위원장은 "이재명 대통령이 작은 일부터, 할 수 있는 일부터 하라고 말씀하셨다"며 "TK 발전을 위해 선거법 개정이 중요하다. 허소 위원장의 말처럼 선거법 개정을 꼭 해주시라"고 말했다.