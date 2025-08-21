시각장애인 야구팬이 말하는 '직관할 권리'

▲한화이글스가 장애인석을 카펫으로 덮고 특별석을 설치해 티켓을 판매한 것으로 드러나 논란인 가운데, 황경아 대전시의원과 대전지역 장애인단체들이 18일 대전시의회에서 한화이글스를 규탄하는 기자회견을 열었다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기