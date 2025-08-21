시각장애인 야구팬이 말하는 '직관할 권리'

42년 차 삼성 라이온즈 팬인 필자는 평소 집에서 프로야구를 즐겨 본다. TV 너머로 좋아하는 선수가 끝내기 홈런을 치고, 승리의 환호성이 터질 때면 짜릿함을 느낀다. 시각장애인인 나에게도 야구는 그 자체로 큰 즐거움이다.
하지만 이런 감동을 현장에서 직접 느끼는 일은 쉽지 않다. 많은 비장애인은 경기장을 찾아 응원의 열기를 즐기겠지만, 시각 장애인을 비롯한 대부분의 장애인에게 현장 중계는 그림의 떡이다. 특히 인기 구단의 경우 예매 시작과 동시에 매진되기 일쑤다. '20대도 어려운 티켓팅'이라는 말이 나올 정도다. 인터넷 예매에 익숙하지 않은 장애인이나 노약자 등 디지털 소외 계층은 그 기회를 놓치기 쉬울 수밖에 없다.
차별 없이 스포츠를 즐길 권리
필자 역시 8년 만에 야구장을 찾기 위해 예매에 도전했다. 그러나 결과는 실패였다. 스포츠 티켓 전문 판매 업체에 전화를 걸어도, 긴 대기 끝에 상담원과 연결되지 않았다. 물론 일부 구단이 고령층과 취약 계층을 위한 좌석을 운영하고 있지만, 대상자 범위가 명확하지 않고 장애인을 위한 별도의 예매 시스템도 없어 실질적인 관람 접근성은 여전히 낮다.
여기서 장애인 석은 단순한 '물리적 공간'이 아니다. 이는 차별 없이 스포츠를 즐길 수 있는 '권리'의 문제다. 즉 장애인 석은 장애인과 비장애인 모두 함께 응원하고, 환호하고, 감동을 나눌 수 있음을 상징하는 장치다. 최근 한화 이글스가 홈구장 내 장애인 석 일부를 특별석으로 전환해 수익을 챙긴 것을 두고 '보여주기 식 설치'라는 비판이 나오는 이유도 일리가 있다(관련 기사 : 장애인석 '특별석'으로 둔갑해 티켓 판 한화... 결국 고발 당해
장애인의 스포츠 접근권과 이동권이 단발적이고 예측 불가능한 보장이라면, 이는 진정한 권리를 보장했다고 할 수 없다. 지난해 프로야구는 사상 처음으로 천만 관중을 돌파하며, 대중적인 스포츠로서의 위상을 입증했다. 이제는 양적 성장만이 아닌 관람의 포용성을 높일 때다. 현재 KBO가 제공하는 시각장애인을 위한 음성중계 서비스(1666-0720), 일부 구단이 제공하는 장애인 석으로 그쳐서는 안 된다. 장애인 전용 예매 시스템을 마련하거나 객석 이동 보조 등 사회적 약자와 동행하는 진정한 책임을 다하는 모습을 보여주어야 한다.
장애인도 언제든 '직관'하며 응원하고 환호할 수 있는 세상. 그것이야말로 야구가 팀워크를 전제하는 스포츠라는 본질을 일깨울 수 있다. '모두의 스포츠'로 장애인과 비장애인이 함께 승리를 완성할 수 있는 스포츠가 되기를 바란다.