인기 영합형 세금 낭비 사업, 완전히 뿌리 뽑으려면

대법원이 용인경전철 손해배상 청구 주민소송에서 전임 시장과 한국교통연구원의 책임을 인정하는 판결을 했다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 중부대학교 교수이자 전 국토연구원장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

막대한 예산을 쓰고도 성과는 부실한 낭비성 공공사업을 방지하는 데 도움이 될 수 있는 의미 있는 대법원판결이 얼마 전에 나왔습니다. 지난 7월 16일 대법원은 용인 시민들이 제기한 용인경전철 손해배상청구 주민소송에서 이 사업 추진 책임자인 당시 용인시장과 수요 예측 기관에 손해배상 책임이 있다고 판결했습니다.이 소송의 배경은 이렇습니다. 2013년 용인시가 민간자본 투자방식으로 건설한 용인경전철이 개통됐습니다. 그런데 운행을 시작한 경전철의 실제 탑승 승객은 예측 수요의 5∼13%에 불과해 엄청난 적자가 계속됐고 그로 인해 운영 수입 보장 협약을 맺은 외국계 민간사업자에게 막대한 비용을 물어주게 됐습니다.이런 혈세 낭비를 지켜본 용인 시민들이 잘못된 사업 추진에 책임이 있는 당시 시장과 승객 수요를 과도하게 예측한 전문기관 등을 상대로 손해배상청구소송을 냈고, 12년이나 걸린 긴 재판 끝에 이번에 대법원이 시민들의 주장을 일부 받아들여 당시 용인시장과 수요예측기관이 손해의 일부를 배상해야 한다고 판결한 것입니다.이번 대법원판결의 의의는 우리나라에서 최초로 잘못 기획된 민간투자사업의 시행으로 자치단체에 손해를 끼친 자치단체장 개인과, 수요 예측을 잘못한 전문기관에 손해배상 책임이 있음을 인정했다는 점입니다. 이 판결 덕분에 앞으로 자치단체장이 인기영합형 예산낭비 사업을 무책임하게 추진하는 행태를 시민들이 제어할 수 있는 길이 열렸습니다. 또 수요예측 전문기관이 외부의 압력이나 회유에서 벗어나 독립성과 전문성을 높일 수 있는 계기가 마련됐습니다.엉터리 예측이나 지나치게 낙관적 전망에 근거하여 추진된 사업은 투입 예산 대비 성과가 부실할 수밖에 없습니다. 이런 사업을 하게 되면 국민의 혈세가 낭비되고 그 돈으로 할 수 있었을 다른 중요한 사업을 못하게 됩니다. 개인이나 민간 기업이 잘못된 사업 투자를 하여 손해를 볼 경우 손해는 그 개인이나 기업이 감수합니다.하지만 정부 재정이 투입되는 공공사업이 잘못되었을 경우 책임 소재가 불분명하고 손해 본 피해자를 특정하기도 어렵습니다. 따라서 공공사업의 경우 사전 기획과 타당성 평가 과정이 특별히 엄격하게 진행되어야 하고 책임 소재가 분명해야 합니다.물론 사업의 미래 성과를 정확히 예측하는 일은 매우 어렵고 사실 불가능한 일입니다. 그래서 미래의 수요 예측이 틀렸다고 법적 손해배상 책임까지 진다는 것이 사업 결정 책임자나 수요예측 전문기관 입장에서 억울할 수 있습니다.하지만 이 점에 대해 이미 오래전에 명쾌한 해법을 제시한 학자가 있습니다. 수요 예측 오류 발생의 원인과 해결방안을 오랫동안 연구한 벤트 프뤼비아(Bent Flyvbjerg) 교수입니다. 프뤼비아 교수는 막대한 공공 재정이 투자된 대형사업들이 형편없는 성과를 내는 경우가 전 세계에서 만연하고 있는데, 그 원인으로 다음 세 가지가 있을 수 있다고 봅니다.첫 번째, 예측에 필요한 근거 자료 부족이나 예측 기법의 미비 같은 기술적 한계. 두 번째, 인간의 본성이기도 한 낙관주의. 세 번째, 사회 전체적으로는 타당성과 실효성이 낮은 사업이지만 그 사업의 시행으로 이익을 보게 될 특정 집단들이 가진 힘과 권력의 개입.바로 이 세 번째 원인이 공공사업 실패의 핵심 원인입니다. 앞의 두 가지 원인인 기술적 한계나 인간의 낙관주의로 인한 예측 오류는 전문성을 갖춘 전문가나 기관이 개입하면 어느 정도 해결할 수 있습니다. 전문가의 존재 이유도 여기에 있습니다. 그렇지만 그 전문가가 직업윤리를 저버리고 잘못된 사업이라도 이를 성사시켜야 이익을 보는 외부 권력(공공 사업의 경우 주로 정치가나 관료)의 압력에 굴복하거나 매수되어 근거 자료를 교묘하게 가공 혹은 조작하여 타당성이 없는 사업을 마치 타당성이 있는 것처럼 해 준다면 결과적으로 해서는 안 되는 사업이 행해지고 공공 재정은 낭비됩니다.이번 대법원판결의 대상이었던 용인경전철 외에도 엉터리 예측이나 지나치게 낙관적 전망에 근거하여 아까운 국민의 세금이 낭비되었던 예는 도로, 철도, 공항, 시설 같은 인프라 사업, 대규모 축제나 이벤트 행사 등 여러 영역의 정부 사업에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 이런 문제의 근본 원인이 그 사업으로 이익을 보는 특정 집단의 이해관계 관철 때문이라면, 해결 방법은 이를 방지할 제도적 장치를 촘촘히 마련하는 것입니다.즉, 공공사업의 초기 기획 단계부터 의사결정과 집행 단계까지 모든 과정에 시민사회의 참여와 의견 수렴을 보장하고, 관련 정보를 투명하게 공개하고, 책임 소재를 명확히 하는 것, 그리고 사전 타당성 평가 제도를 강화하고 수요 예측과 타당성 평가 전문기관의 독립성과 중립성을 보장하면서 만약 예측 자료를 고의적으로 은폐, 왜곡, 조작하는 자가 있다면 이에 대한 법적 책임을 부가하는 것입니다.이번 대법원판결로 지금까지는 처벌받지 않았던 잘못된 공공사업 추진 책임자의 처벌이 이루어졌습니다. 이제부터 공공사업 전반의 책임성과 투명성을 강화하여 사업의 성과를 높일 수 있는 제도 개선이 이루어져야 합니다. 이는 새로 출범한 이재명 정부의 국정 원칙인 '공정과 신뢰, 실용과 성과'에 부합하는 일입니다.