독립지사 후손들 '김형석 해고장' 들고 독립기념관에서 농성

독립지사 후손들이 독립기념관을 찾아 김형석 독립기념관장의 퇴진을 직접 요구하고 나섰다. 이들은 20일 오후 1시부터 3시 30분 현재까지 독립기념관장실 앞에서 농성하고 있다(관련기사: 광복=연합국 선물? 김병기 "독립투쟁 비하, 즉시 파면해야"
https://omn.kr/2eylq).
농성에 돌입한 이들은 광복회 회원 14명, 항일혁명가단체연합 회원 4명으로 파악됐다. 이들은 김형석 관장을 만나 '해고장'을 전달할 계획인 것으로 확인됐다.
농성에 참여한 이해석(이재만 독립지사 후손) 광복회원은 "김형석 관장이 퇴진할 때까지 농성할 것이다. 김 관장이 내일(21일) 국회 예결위에 참석하는 것을 알고 오늘 만나기 위해 미리 왔다"라고 말했다. 이어 "현재 김형석 관장이 사무실에 없는 것으로 확인됐다"라고 덧붙였다.
그러면서 "김형석 관장에게 해고장을 전달할 예정이다. 김형석은 국가로부터 3년의 임기를 보장 받았다고 주장하고 있다. 주권자의 이름으로 해고를 명하기 위해 이 자리에 왔다. 주권자로서 즉시 김형석에게 해고를 명한다는 뜻이다"라고 설명했다.
이들은 '대한민국 주권자의 독립기념관장 김형석 해고 명령서'에서 "김형석이 퇴진할 때까지 어떠한 타협도 없다"라며 "대한민국의 주권자이자 광복회원으로서 김형석에게 독립기념관장직에서 즉각 물러날 것을 엄중히 명령한다"라고 썼다.
김형석 관장은 부재중인 것으로 파악됐다. 이와 관련해 독립기념관 관계자는 "관장님의 정확한 일정은 모른다. 다만 오전에 일정을 마치고, 내일 있을 국회 출석을 준비하고 있는 것으로 알고 있다"라며 "우리도 난감한 상황이다"라고 말했다.
한편 김형석 관장은 지난 8일 자 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "공공기관장은 '공공기관의 운영에 관한 법률'에 따라 임기 동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자의 올바른 자세"라며 퇴진 의사가 없음을 밝혔다. 김 관장의 임기는 오는 2027년 8월 5일까지다(관련기사: "퇴진 의사 없다" 김형석 독립기념관장, 거취 논란 속 밝힌 입장
https://omn.kr/2ev5r).