충북 영동군에 기증한 수억대 조경수 27그루가 사라졌다

큰사진보기 ▲충북 영동군이 2000억여 원을 들여 조성한 레인보우 힐링 관광지 내에 식재된 조경수 중 고가의 조경수와 조경석이 어디론가 사라졌다. (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 영동군 레인보우힐링관광지 입구 (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 강남구 청담동에 거주하는 시민 A씨는 2022년 6월 7일 자비 2000여만원을 들여 마당에 있던 조경수 48그루를 충북 영동군에 기증했다. (사진=기증자 A씨 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 6월 7일 기증자 A씨는 나무를 영동군에 기증하기 위해 서울 강남구 청담동 소재 사택 담장까지 허물었다. (사진=기증자 A씨 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 6월 서울 청담동 거주 시민 A씨가 영동군에 기증할 나무를 이식하기 위한 작업장면 (사진=기증자 A씨 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 청담동 거주 A씨가 충북 영동군에 기증한 목단(=모란)나무. A씨는 이 나무가 수령100년이 넘은 나무라고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲A씨가 충북 영동군에 기증한 목단(=모란)나무. A씨는 이 나무의 수령이 100년이 넘었다고 밝혔다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲A씨가 기증한 목단나무에서 핀 모란꽃망울 (사진: 기증자 A씨 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 18일 A씨가 충북 영동군 레인보우힐링관광지 내 수목을 식재한 곳을 살펴보고 있다. A씨에 따르면 총 100년 수령의 목단나무 등 48그루를 사비를 들여 이곳에 이식했지만, 27그루가 어디론가 사라졌다. (사진=김남균 기자) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲A씨 소유 서울 강남구 청담동 소재 자택에 조성됐던 조경석. A씨는 조경석 15톤을 영동군에 기증했지만 현재 행방이 묘연하다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 영동군이 A씨가 기증한 조경수와 조경석에 관련해 이광희 국회의원에 제출한 자료 (사진제공=이광희 국회의원실) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 영동군(군수 정영철, 국민의힘)이 기증받은 억대의 조경수와 조경석이 감쪽같이 사라졌다. 기증받은 48그루 중 27그루가 사라졌는데, 100년이 넘은 목단(=모란)나무와 향나무 등 값이 비싼 조경수들이 대부분이다.특히 목단(=모란) 나무의 경우 100년이 된 희귀수로 조경 전문가들조차 "정해진 가격이 없다. 부르는 게 값"이라고 말할 정도다.영동군은 "조경수의 경우 나무가 고사해 베어냈다"는 입장을 밝혔지만, 값이 비싼 조경수들만 고사했다는 게 석연치 않은 부분이다. 또한 군은 언제 누가 베었는지에 대해서도 정작 설명하지 못하고 있다. 게다가 조경석 15톤에 대해서는 행방조차 알지 못하는 상태다.2022년 4월 영동군은 보도자료를 내고 '레인보우 힐링관광지'를 꾸밀 조경수와 조경석 기증 운동을 진행한다고 홍보했다. 레인보우 힐링관광지는 영동군이 국비와 군비 등 총 2675억 원을 들여 조성한 관광시설이다.영동군은 조경석과 조경수 기증에 대해 ▲기증자와 기증품목 ▲기증일자 등이 적힌 표지석을 설치해 준다며 시민들의 참여를 유도했다. 서울시 강남구에 거주하는 시민 A씨는 영동군이 조경수·조경석 기증운동을 벌이고 있다는 사실을 언론 보도로 접했다. 당시 A씨의 어머님(2022년 당시 88세)이 거주하고 있던 강남구 청담동 소재 단독 주택을 정리하고 근처 아파트에서 살고 있었다.2022년 4월에는 A씨와 형제들은 부모님의 손때 묻은 가구들과 살림도구를 14개 국공립박물관을 비롯해 여러 시설에 기증을 마친 상태였다. 영동군이 조경수와 조경석을 기증받는 소식을 접한 A씨와 형제들은 부모님이 정성으로 가꾼 조경수와 조경석을 군에 기부하기로 했다.A씨는 영동군청 담당자에게 기증의사를 밝혔다. 이때 영동군 담당자는 "기증을 받고 싶지만 이전비용 예산이 부족하다"며 어려움을 호소했다. 결국 이전비용은 A씨가 부담하기로 했다. 이전 날짜는 2022년 6월 경으로 합의를 했고 영동군은 '이전 부지'를 선정해주기로 했다. 최종 부지는 힐링타운 안내 데스크 앞 주차장 부지로 결정됐다.A씨는 당시 6월 4일부터 6일까지 3일 동안 조경업체에 비용을 지불하고 이식 준비를 마쳤다. 6월 7일 조경수 48그루를 실은 5톤 트럭 2대와 조경석 15톤을 담은 대형 덤프트럭 등 차량 3대와 함께 영동군 힐링센터로 향했다.현장에 도착했을 때 힐링센터 소장과 담당 공무원과 간단한 인사를 나눈 뒤 수목 조경수 48그루를 식재했다. 조경석 15톤은 영동군 관계자가 지정한 장소에 적치했다. A씨가 이식한 조경수는 총 48그루다. 수령 100년이 넘은 목단, 목련, 주목, 향나무, 소나무, 단풍나무, 농소화, 매화와 홍매화, 연산홍과 사철나무 등 총 48그루다. 조경석은 15톤 분량으로 모두 자연석이다.A씨는 이식하면서 나무에 패찰을 달고 수종과 연번까지 기재했다.이식 작업 이후 3년이 흘렀다. 지난 18일 조경수가 식재된 영동군 레인보우 힐링관광지를 찾아 현장 확인을 한 결과 A씨가 기증한 48그루 중 남아있는 것은 21그루뿐인 것으로 확인됐다. 이날 현장에는 A씨와 영동군 문화관광과장 등 공무원 3명도 참석했다. 특히 실물 가격이 높은 수종의 조경수들이 집중적으로 사라졌다.현장을 확인 A씨는 시가 수천만 원에서 억대 이상일 것으로 추정되는 수령 100년 목단나무, 그루 당 시가 200만 원 상당의 향나무 8그루 등이 어디론가 사라졌다고 말했다.A씨가 수천만원에서 억대로 평가한 수령 100년 된 목단나무에 대한 전문가들의 평가는 어떨까. 목단은 사찰·고궁 정원수로 쓰이는 특수목이다.100년된 목단은 매물로 나온 적이 거의 없을 만큼 희귀하다는 게 조경 관계자들의 설명이다. 청주에서 조경업을 하고 있는 B씨는 A씨의 식재한 목단 사진을 보자 "한번도 본 적 없는 크고 굵은 목단"이라며 "기증자의 설명이 맞을 것 같다. 족히 100년은 돼 보인다"고 말했다.또 다른 조경업자도 "주로 조경수로 좋은 목단을 쓴다고 하더라도 20년 정도 된 목단이다. 어릴 때 목단은 나무로 보지 않지만 20년 이상 지나면 줄기가 나무처럼 목질화되면서 나무의 형태가 된다. 사진 속 목단 줄기만큼 굵어지려면 오랜 세월이 필요하다"고 설명했다.그 또한 100년된 목단은 본 적이 없다. 그는 "이 정도면 부르는 게 값이다. 임자를 만난다면 수억 원을 줄 수도 있다"고 그 가치를 설명했다.전북 장수에서 국내 최대의 목단 농장을 운영하는 C씨도 같은 의견을 피력했다. C씨는 "우리 농장 10만평에 현재 목단을 재배하고 있다"며 "100년 수령의 목단은 단 한 그루 밖에 없다. 나머지 중 가장 오래된 것은 30년 정도의 수령이다"고 말했다. 그는 "수령 30년의 목단은 한 그루당 300만 원에 판매하고 있다"며 "우리 집에 있는 100년 수령의 목단은 값을 정할 수 없다"고 말했다. C씨는 "대한민국에 수령 100년 이상의 목단의 경우 거의 없을 것"이라며 "채 10그루가 안 될 것"이라고 강조했다.A씨가 기증한 나무 중 사라진 27그루에 대해 영동군은 나무가 죽어 베어냈다고 해명했다. 영동군 관계자는 "2022년 10월 경 나무가 고사했고, 그때 관리직원들이 베어 낸 것"이라고 말했다. 하지만 왜 고사했고 언제, 누가 베었는지에 대해선 "알지 못한다"고 말했다.A씨는 "작업일지를 보면 언제 어떤 나무를 베었는지 나와 있지 않냐?"고 묻자 영동군 관계자는 "작업일지에는 그런 세부적인 내용을 기록하지 않는다"고 밝혔다. 영동군의 해명에도 불구하고 의혹은 해소되지 않았다. A씨는 "나무를 베었다면 뿌리나 그루터기는 남아 있어야 한다"고 반박했다.취재진과 A씨, 영동군 관계자가 현장을 확인한 결과 뿌리나 그루터기가 남아 있는 것을 하나도 확인하지 못했다.영동군 관계자가 2022년부터 현재까지 계속해서 말을 바꾼 사실도 확인됐다. A씨와 영동군 관계자가 2022년 10월부터 2024년 10월까지 나눈 통화 녹취록에 따르면 영동군 관계자는 "나무가 고사했다"고 언급하지 않았다.이 기간 A씨는 영동군 관계자에게 "이맘때면 꽃이 피었을텐데, 어머니께 보여드리려 하니 사진을 찍어 보내달라"거나 "나무가 잘 있는지 사진이나 영상으로 보내달라"고 여러 차례 요청했다. 이에 대해 영동군 관계자는 "나무는 다 잘 있으니 걱정하지 말라"고 답변했다.영동군 관계자가 나무 상태에 대해 최초로 언급한 시기는 2023년 가을 경이다. 영동군 관계자는 A씨에게 " 48그루 중 3그루가 비실거리고, 그 중 한 개가 많이 비실거린다"며 "나머지는 다 잘 있다"고 말했다. "나무가 비실거린다"고 했을 뿐 고사했다고 밝히지도 않았고, 상태가 좋지 않다고 한 것도 48그루 중 3그루에 불과했다.지난 18일 "2022년 10월 경 나무를 베었다"는 영동군 관계자의 해명과는 앞뒤가 맞지 않는다. 취재 결과, 영동군 관계자가 조경수가 고사해 나무를 베었다고 한 최초 시점은 2025년 4월이다. 4월 초 당시 영동군 관계자는 "기증한 나무 중 20그루 정도만 남았다"고 A씨에게 통보했다. 4월 말 경에는 "2023년 날이 너무 더웠고, 이때 나무가 다 죽었다"고 해명했다.사라진 것은 고가의 조경수만이 아니었다. A씨가 함께 기증한 조경석 15톤도 없어진 상태다. 조경석의 행방에 대해 영동군 관계자는 "우리도 알지 못한다"고 말했다. 그러면서 A씨를 앞에 두고 "영동군에 넘쳐 나는 게 돌인데, 누가 돌들을 가져가겠냐"고 말했다.영동군은 1억 원대를 초과하는 조경수와 조경석을 기증받으면서, 관련 문서를 작성하지 않은 것으로 나타났다. 영동군이 최근 이광희 더불어민주당 의원(행정안전위원회)에 제출한 자료에 따르면 ▲기증동의서와 수령증 ▲기증품의 보관 및 이식에 관한 문서 ▲고사된 나무에 대한 처리보고서(사진, 수목관리일지 등) ▲고사된 나무에 대한 처리보고서 혹은 폐기 내역 ▲기증자에게 통한 내역 또는 연락 기록에 대한 문서도 전혀 남아있지 않은 것으로 드러났다.기증된 수목의 수종에 대해서도 향나무와 꽃나무 등으로 기재했고, 수량도 50여 주라고 사실과 다르게 제출했다.이에 대해 정영철 영동군수는 "전임 군수 시절 이뤄진 일로, 최근에야 보고를 받고 알게됐다"고 밝혔다. 정 군수는 "기증하신 분께 상처를 드려 죄송하다"면서도 "군수 취임 이후 3년이 지났지만 이와 관련해 보고를 받은 것은 최근"이라며 "진상을 파악해 보겠다"고 말했다. 이와 관련 박세복 전 영동군수는 "기증이 이뤄진 시점은 자신이 퇴임한 후"라는 입장을 전했다.실제로 박 전 군수는 조경수와 조경석을 기부 받기 한 달 전인 2022년 5월 사직서를 내 임기를 마친 것으로 확인됐다.기증자 A씨는 "지금 알고 싶은 것은 우리 가족이 좋은 뜻을 담아 기부한 조경수와 조경석의 행선지"라며 "도난을 당한 것인지, 아니면 빼돌린 것인지, 영동군의 주장대로 고사된 것인지 그 진실을 알고 싶다"고 강조했다.그러면서 "사비 2000만 원까지 들여가며 억대의 조경수와 조경석을 영동군에 기증했는데, 그 흔한 기증서나 감사패도 받지 못했다"며 "이럴 거면 왜 기증을 받았는지 이해가 가지 않는다"고 말했다.A씨는 "영동군은 기부자에 대한 기본적인 예우를 갖출 생각이 없었다"면서 "이럴 줄 알았다면 영동군에 기증하지 않았을 것"이라고 밝혔다. 그는 "조경수를 이식한 지 한 달도 안 돼 현 군수가 취임했다"면서 "전임 군수 때 벌어진 일이라고 치부해선 절대 안 된다"고 말했다. 그러면서 "영동군은 지금이라도 경찰에 수사를 의뢰해서 진상을 밝혔으면 좋겠다"고 말했다.한편 영동군은 지난 2022년 레인보우 힐링센터에 식재한 일부 조경수와 관련해 비용을 부풀린 혐의로 경찰 수사를 받았고, 담당 공무원이 기소돼 현재 재판을 받고 있다.