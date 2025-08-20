충주 주민들 "LNG발전소 절대 안 돼"

큰사진보기 ▲(가)충주LNG발전소 반대 범시민 대책위원회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충주 지역 주민들이 서충주 액화천연가스(LNG) 복합발전소 건설사업을 강하게 반대하고 있다.이 사업은 한국동서발전이 충주시의 협조 속에 진행하고 있는 것으로, 한국동서발전은 9000억 원을 들여 충주시 중앙탑면 하구암리 드림파크산단 18만 1818㎡ 부지에 500㎿급 LNG 발전설비 1기를 짓는다는 계획이다.그러나 충주 지역 주민들은 강하게 반대하고 있다. 시민 1만 5000여 명이 LNG발전소 설립을 반대한다는 서명지에 이름을 올렸고, 진보 정당을 비롯해 18개 단체가 모여 대책위원회도 만들었다. 이들은 사업백지화를 촉구하며, 연일 집회와 피켓시위를 이어가고 있다.주민들이 LNG발전소 설립을 반대하는 이유는 크게 주민 건강권 위협, 기후위기시대 역행, 충주시의 (졸속적인)행정처리 등이다.주민들이 반대하는 이유를 세부적으로 살펴본다.우선 환경오염과 주민 건강권 위협이다.LNG발전은 석탄화력발전보다는 환경오염이 적지만, 가동 초기 불완전연소로 질소산화물, 일산화탄소, 미연탄화수소 등이 배출되는 것으로 알려져 있다.일례로 지난 2020년 감사원은 '미세먼지 관리대책 추진실태' 보고서를 통해 산업통상자원부와 환경부에 "LNG발전소 가동 초기 오염물질을 줄일 수 있는 방안을 마련하라"고 요구하기도 했다.더욱이 LNG발전소가 들어설 충주시 중앙답면 하구암리 드림파크산단 반경 10㎞로 내외에는 초등학교 15개, 중학교 9개, 고등학교 2개, 특수학교 1개 등 무려 27개의 학교가 있다,대책위 관계자는 "미국 EPA와 WHO에 따르면, 학교 주변 5km 이내 화석연료 발전소가 있을 경우, 학생의 천식 발병률은 3~4배 증가하고, 집중력 저하와 결석률이 증가한다고 되어 있다"며 "LNG 발전소가, 청정에너지라는 주장은 전혀 사실이 아니"라고 강조했다.이어 "LNG는 석탄 대비 상대적으로 NOx, SOx 배출이 적을 뿐, 여전히 암, 심혈관, 호흡기 질환 유발 물질을 배출한다"며 "LNG가 석탄보다 낫다는 말은 절대적으로 안전하다는 뜻이 아니"라고 설명했다.시민들이 건강 위협을 우려하고 강조하는 데는 충주의 지리적 특성도 한몫하고 있다. 충주는 대표적인 분지 지형으로 오염물질이 머무르기 쉽고 한번 유입된 오염물질은 쉽게 빠져 나가지 못한다는 것.특히 LNG발전소가 들어설 부지 2㎞ 반경 내에는 5000세대가 거주하는 대규모 아파트 단지가 있고, 이곳의 영유아 비율은 충북 최고 수준이라는 주장이다.대책위는 "거주하고 있는 시민들의 이탈과 아파트값 하락, 유아 보육의 불안이 높아질 수 있다"고 주장했다.대책위가 '시민의 건강위협' 이외에도 LNG발전소 건립을 반대하는 또 다른 이유는 충주시가 거짓 주장을 퍼트린다는 것이다.우선 충주시는 전력자립도를 강조하고 있다. 앞서 조길형 충주시장은 "서충주 신도시는 기업과 함께 성장하는 도시로서 미래형 도시로 성장하기 위해서는 산업 기반이 먼저 조성돼야 하고, 이를 뒷받침할 안정적인 전력 공급 인프라가 필수적"이라고 말했다. 전력 자립도를 높여야 한다는 것이다.충주시의 전력자립도는 32.4%이다. 전국적인 수준에서는 하위권이지만 충북에서는 최고치다.대책위는 "청주, 진천, 음성은 충주보다 전력자립도가 훨씬 낮지만 전력 사용량은 더 많고 기업 수도 많은 편"이라며 "전력자립도가 낮다고 발전소가 반드시 필요한 것은 아니다"라고 주장했다.이어 "발전소를 건설한다고 해서 기업이 유치된다는 보장은 없다"며 "특히 LNG발전소를 대체할 수 있는 충주댐 양수발전이 있는데도 충주시는 이를 전혀 고려하지 않는다"고 비판하고 있다.특히 "글로벌 대기업들은 RE100 기반의 친환경 전력만을 사용하기 때문에 LNG발전으로 기업을 유치한다는 발상은 기후위기 시대에 역행하는 것"이라고 밝히고 있다.대책위는 이외에도 충주시가 주민들의 의견수렴을 제대로 하지 않는다며 분노하고 있다.충주시는 지난달 23일 주덕읍 이장들에게 문자메시지를 보내 LNG발전소 건립에 대한 주민의견서를 25일까지 제출하라고 요구했다. 의견이 없을 경우에는 '의견없음'으로 제출하겠다는 내용도 기재되어 있었다.대책위는 "주민의 건강과 생존권에 큰 영향을 주는 LNG발전소 건립에 대해 불과 이틀 전에 이장들에게 문자를 보내 주민의견서를 제출하라고 하는 행동은 충주시의 일방적이고 오만한 태도를 여지없이 보여주는 것"이라고 비판했다.비판 여론이 일자, 충주시는 주민의견 수렴 기간을 7월 31일까지 연장한다고 발표했다.차상호 대책위원장은 "앞으로 남은 행정절차가 많이 있는 만큼 사안을 지켜보고 향후 행동을 결정할 예정"이라고 말했다.한편 산업부 전기위원회는 오는 22일 제314차 위원회를 열어 충주 LNG발전소 건립 사업 허가 여부를 논의할 예정이다. 논의 결과는 29일 산업부 홈페이지에 게시될 예정이다. LNG발전소 건설이 결정되면 이후 주민의견 수렴과정과 환경영향평가 등의 절차가 남아 있다.