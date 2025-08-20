"미국의 날강도 경제수탈 반대, 이재명 정부 당당히 나서라"

큰사진보기 ▲한미정상회담을 앞두고 대전자주통일평화연대는 20일 대전강제징용노동자상 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲한미정상회담을 앞두고 대전자주통일평화연대는 20일 대전강제징용노동자상 앞에서 기자회견을 열어 "미국의 날강도 경제수탈, 동맹현대화 반대한다", "이재명 정부는 자주외교에 당당히 나서라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

오는 25일 이재명 대통령과 미국 트럼프 대통령의 한미정상회담을 앞두고 대전지역단체들이 이재명 정부에 당당한 자주외교에 나설 것을 촉구하고 나섰다.대전지역 54개 시민·사회단체가 참여하고 있는 대전자주통일평화연대(대전평화연대)는 20일 대전 서구 둔산동 보라매공원 내 대전강제징용노동자상 앞에서 기자회견을 열어 "경제수탈·동맹강탈 미국을 규탄한다"며 "이재명 정부는 주권 국가답게 당당하게 자주외교에 나서라"고 촉구했다.이들은 이번 한미정상회담에서 관세 및 양국 간 통상협상에 이어 안보 의제가 논의될 전망인데, 이 과정에서 미국이 '동맹 현대화'라는 명목으로 주한미군의 역할을 대중국 견제로 확장할 뿐 아니라, 한국군에 대한 동참과 과도한 군비 증액 등을 요구할 것이라고 주장했다.특히 트럼프 정부는 국방비를 나토 회원국과 같은 수준인 GDP 대비 5%를 요구하는가 하면, 주한미군 주둔비 분담액 100억 달러 인상을 압박하고 있다면서, 미국의 안보 수탈이 현실화된다면 국민들의 생명안전도 위협받게 될 것이라고 주장했다. 따라서 이재명 정부는 주권 국가답게 국익을 위한 자주외교에 당당히 나서야 한다고 이들은 촉구했다.대전평화연대는 이날 발표한 기자회견문을 통해 "트럼프 정부가 우리에게 국방비 인상과 주한미군 주둔비 분담액 인상, 주한미군 활동 범위 한반도 역외 확장 한국 동참 등을 요구하고 있다"며 "이는 중국을 견제하려는 미국의 패권 이익을 위해 한국을 미국의 전초기지로 삼으려는 것"이라고 주장했다.이어 "이는 미국 군사전략에 따른 비용을 한국 국민의 혈세 강탈로 채우려는 것으로, 국가 재정을 어떻게 사용할 것인가는 한국 정부와 국회, 국민들이 결정할 일임에도 미국은 사실상 내정간섭에 해당하는 요구를 밀어붙이고 있다"고 비난했다.이들은 또 "더구나 늘어나는 국방비를 미국산 무기 구입, 미국의 군대 및 시설, 무기와의 상호운용성 강화, 공동의 방위 산업 공급망 구축 등에 사용할 것을 요구하고, 한미 훈련비용, 주한미군의 역외 전개 비용 등도 부담하라고 하고 있다"고 개탄하면서 "미국이 추진하고 있는 '동맹 현대화'에 호응해 대한민국이 얻을 것은 한미동맹의 종속성만 심화될 뿐"이라고 주장했다.그러면서 "미중 패권전쟁에 휘말리면 한반도에 안보 환경을 위태롭게 할 뿐이다. 한중·한러 관계의 치명적 훼손으로 인한 경제적 후과, 국방비 증액으로 인한 민생 위기 등 주권과 경제, 평화에 대한 치명적 타격이 있을 것"이라며 "따라서 이 대통령은 국민을 믿고 트럼프 정부의 부당한 '동맹수탈'과 미국전쟁에 한국 군대를 끌어들이는 '동맹 현대화' 요구에 당당하게 맞서 주권과 평화를 지켜야 한다"고 촉구했다.이날 대표 발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "이 대통령은 트럼프의 주권 침해와 내정간섭을 물리치고 패망으로 치닫는 미국의 동아시아 패권전쟁 참여를 거부함으로써 국가 주권을 수호하고 한반도 평화를 지켜야 한다"고 촉구했다.반순금 민주노총대전본부 부본부장은 "역사를 잊은 민족에겐 미래는 없다라고 했다. 미국에 의해 미국을 위한 1997년 IMF를 기억한다면, 미국의 날강도 같은 경제수탈과 미국과의 동맹은 이제 끝을 내야 한다"고 목소리를 높였다.이날 기자회견 참석자들은 한국을 현금인출기로 알고 있는 미국을 규탄하는 퍼포먼스와 함께 "경제수탈·동맹강탈 미국을 규탄한다", "주권과 평화를 짓밟는 '동맹 현대화' 반대한다", "우리는 평화를 바란다. 미국 위한 항공모함·머니머신 거부하라", "국민의 명령이다. 이재명 정부는 주권 국가답게 평화주권을 택하라", "굴욕 동맹 파기하고, 전작권환수·자주국방·자주외교에 나서라"는 등의 구호를 외쳤다.