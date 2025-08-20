세계3대 에어쇼 도약 '서울 ADEX' 오는 10월17~24일 개최... 역대 최대규모

큰사진보기 ▲지난 2023년 10월 17일 경기도 성남 서울공항에서 열린 '서울 아덱스(ADEX) 2023' 개막식에서 항공기들이 축하 비행을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

프랑스 파리 에어쇼, 영국 판보로 에어쇼와 함께 세계 3대 에어쇼로 도약한 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회'(서울 ADEX)가 오는 10월 17일 개막한다고 서울 ADEX 2025 공동운영본부가 20일 밝혔다.서울 ADEX는 국내 방위산업 및 항공우주 제품의 수출 기회 확대와 선진 해외 업체와의 기술교류를 위해 홀수년 10월에 개최되는 국내 최대 규모의 방위산업·항공우주 전시회다.ADEX 공동운영본부에 따르면, 일산 킨텍스와 성남 소재 서울공항에서 열리는 이번 전시회에는 35개국에서 600개 업체가 참가해 역대 최대 규모로 개최된다.1996년 '서울 에어쇼'로 시작한 서울 ADEX는 지난 2009년부터 항공우주와 지상 방산을 아우르는 국내 최대 전문 무역 전시회로 자리 잡았다. 올해 행사는 에어쇼와 전시회(ADEX)를 분리 운영한다. 에어쇼는 성남 서울공항에서, ADEX는 일산 킨텍스 제2전시장에 마련된다.서울공항에서는 10월 17~19일 일반 국민을 대상으로 서울 ADEX '퍼블릭 데이'가 진행된다. 이 기간 한국 공군 블랙이글스와 민간 곡예비행팀의 곡예 비행과 국내 기술로 생산한 최첨단 항공기의 시범 비행이 진행되며, 이외에도 항공기 및 지상장비 탑승 체험, 드론 종합경연대회, 군악대와 의장대, 태권무 시범행사 등 일반관람객을 위한 다양한 즐길 거리를 선보일 예정이다.비즈니스 위주로 진행되는 ADEX 실내전시장 규모는 4만9000여㎡로 직전 서울 ADEX 2023에 비해 약 58% 확대됐다. 이는 세계 최대 규모 에어쇼인 파리 에어쇼(7만9000㎡)에 이어 영국 판보로 에어쇼(4만9000㎡)와 대등한 규모다.ADEX 운영본부는 해외 군 고위 인사와 방산기업 최고경영자(CEO) 등을 초청해 국산 무기의 우수성을 적극 알리고 수출 판로 확대에 나설 계획이다. 2023년 294억 달러(한화 41조 830억 원)에 달했던 수주·상담 실적은 올해에는 300억 달러(41조 9100억 원)를 웃돌 것으로 기대된다.이강희 서울 ADEX 공동운영본부장은 "올해 행사의 국내외 기업 비중은 7대 3 정도로, 록히드 마틴, 보잉 등 해외 우주 기업들도 참가할 예정"이라며 "우주와 방산 참가 기업 비율은 2대 8 정도로 아직 방산 비중이 높지만, 우주 산업이 커지고 있는 만큼 앞으로 확대될 것"이라고 전망했다.이 본부장은 "올해부터 세계 3대 에어쇼로 자리매김한 서울 ADEX의 국제적 위상이 이번 전시를 통해 더욱 공고해질 것"이라며 "K-방산의 위상을 높이고 수출 확대에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.