[단독] 해군총장의 수상한 차량일지...비리 업자, 총장과 만남 인정했다가 말 바꿔

해군호텔 웨딩홀 위탁 업체 비리 사건과 관련 서울경찰청 광역수사단이 전현직 장성을 포함한 해군 내부까지 수사하고 있는 가운데, 2022년 해군 정기감사 직후 이종호 당시 해군참모총장과 해군회관 웨딩홀 위탁 업체 대표의 계룡에서 식사를 통한 만남 정황이 확인됐다.이 전 총장이 만남 자체를 부인한 가운데, 업체 대표는 <오마이뉴스> 확인 요청에 이를 인정했다가 2시간 만에 다시 전화를 걸어 돌연 입장을 바꿨다. 두 사람이 2021년 골프를 친 사실도 확인됐다.국방부는 두 사람의 관계와 관련해 2023년 감사를 진행해 놓고도 이 전 총장을 '경고' 조치하는 데 그쳤다. 업체 대표는 2023~2024년 감사원과 해군 감찰실의 감사를 통해 비리가 드러나 경찰 수사를 받고 있다.해군 보급병과 출신의 예비역 A씨는 <오마이뉴스>에 "2022년 12월 17일 (진해 해군회관 웨딩홀 위탁업체 대표인) 강씨가 당시 해군참모총장과 만나 골프를 치려고 했는데 눈이 많이 와서 (골프 모임이) 취소되고 식사를 했다"고 설명했다. 이어 "평상시 이 총장은 휴가도 안 낼 정도로 대기 태세를 유지하는 사람인데 하루 종일 외출한 것은 이례적인 일"이라고 설명했다. 이러한 정황은 A씨뿐 아니라 복수의 인사가 확인해준 내용이다.실제 <오마이뉴스>가 부승찬 더불어민주당 의원(국회 국방위원회)을 통해 확보한 당시 해군참모총장의 2022년 12월 17일 차량일지에 따르면, 그는 당일 오전 8시 30분 관용차를 타고 외출해 14시간이 지난 오후 10시 30분에 복귀했다. 특히 운행 목적으로 "지휘 업무"가 적혀 있었는데 당일은 휴일(토요일)이어서 부대에 보고된 지휘 업무 관련 일정이 없었다.이 날짜 직전인 2022년 12월 2일, 해군 감찰실은 정기감사를 통해 진해 해군회관, 서울 해군호텔 운영의 문제점을 지적했다. 하지만 감찰실이 개선을 요구한 사항은 이후 제대로 이행되지 않았다.<오마이뉴스>는 지난 18일 오후 3시 50분께 이 전 총장과 강씨에게 동시에 전화를 걸어 만남 여부에 대해 물었다. 두 사람의 답은 엇갈렸다.이 전 총장은 '2022년 12월 17일 강씨를 만났는지' 묻자 "안 만났다"고 답했다. 이어 "공관에서 점심식사를 하고 (밖으로) 나간 뒤 시내 쪽으로 내려가서 한바퀴 걸었다"면서 "가족들과 함께 산책하러 나갔다. 그 기억밖에 없다"고 말했다. 자신의 설명이 차량일지 기록(오전 8시 30분~오후 10시 30분 출타)과 배치되는 것을 두고도 "자료가 잘못된 것 같다"고 주장했다.반면 강씨는 "잠시 만났던 것 같은데 총장이 되셨으니 잘 계시는지 개인적으로 안부 전한 것 외에 다른 사업적 이야기는 전혀 오고가지 않았다"며 "하늘에 맹세코 청탁한 적이 없다"고 말했다. 그러면서 "식사 시간이 길지 않았다. 그때 눈이 많이 와서 늦게 만났는데 30~40분 안 걸리는 짧은 시간이었다"고 전했다. 실제 당일에는 해군본부가 위치한 계룡시를 포함한 충청권 일대에 대설주의보가 내려져 있었다.<오마이뉴스>는 해당 식사 자리에 군수참모부 군수차장(보급병과장)이었던 이아무개 당시 대령이 있었는지도 확인했는데, 강씨는 이를 인정했다. 이 전 대령은 웨딩홀 비리와 관련 2024년 감사원 감사로 개인 비리가 적발된 뒤 파면된 인물이다.강씨는 통화 말미 "중요한 일은 변호사와 통화하라"고 말한 뒤 전화를 끊었다. 직후 강씨의 변호인이 <오마이뉴스>에 전화를 걸어와 "당사자(강씨)와 통화하지 말라"고 항의하기도 했다.이후 강씨는 <오마이뉴스>와 첫 통화 후 2시간 만에 다시 전화를 걸어와 "이 전 총장과 만나지 않았다"고 기존 입장을 바꿨다. 그는 "기억을 더듬어보니 총장이 그 자리에 나오지 않았다"고 말했다.강씨는 "그날 총장 취임을 치하하는 행사가 있어 (해군본부가 있는 계룡에) 올라갔는데 날씨가 좋지 않아 취소됐다"며 "행사가 취소돼 (이 전 총장) 얼굴을 못 보고 내려왔다"고 강조했다. 그러나 '그 행사가 무엇인지' 묻는 질문에는 "정확히 기억은 안 난다"고 답했다. 그는 "(행사가) 전면 취소됐는데 이 전 대령이 있어서 우리 일행과 간단히 20~30분 간 점심을 먹고 헤어졌다"라며 "이 전 대령은 나와 있었으나 이 전 총장과는 식사하지 않았다"라고 덧붙였다.한편 강씨는 이 전 총장과 골프를 친 사실은 인정했다. 본인의 진해 체력단련장(골프장) 이용 기록 중 2021년 12월 11일에 이 전 총장의 이름이 나오는 것을 두고, 그는 "공(골프)을 친 건 맞으나 각자 알아서 계산했다. 10원짜리 청탁 하나 없었다"라고 주장했다. 반면 이 전 총장은 "답변해 줄 수 없다"고 말했다. 강씨의 진해 체력단력장 기록엔 이 전 대령과의 골프 기록도 15차례 남아 있다.국방부는 2023년 두 사람 관계에 대한 의혹을 감사관실을 통해 들여다봤으나 '경고' 처분 외에 별다른 조치를 취하지 않았다. 제보자 A씨는 "(2022년 12월 17일) 이 전 총장과 강씨가 만난 정황을 국방부가 감사로 확인했다. 당시 이 전 총장이 '장시간 산책했다'고 해명했지만 (그날은) 폭설이 내리던 날"이라며 "석연찮은 해명에도 국방부 감사관실은 구두로 경고만 하고 넘어갔다"라고 전했다.국방부는 19일 <오마이뉴스>에 보낸 서면 답변에서 "국방부 감사관실은 2023년 당시 해군참모총장과 관련하여 제기된 의혹에 대한 사실관계를 확인한 바 있다"며 "감사의 구체적인 내용을 언급하기는 어려우나, 감사를 통해 확인된 일부 부적절한 행위에 대해 '경고' 등의 처분을 조치한 바 있다"고 답했다.이어 "(해군호텔·회관 웨딩홀의 위탁) 민간업체의 비위 여부 등에 대해서는 (당시) 관련 증거자료 확보에 어려움이 있어 구체적인 확인이 제한됐으나, (현재) 민간 수사기관에서 수사 중"이라며 "국방부도 해군 복지시설 운영 관련 문제를 엄중히 인식하고 감사를 진행 중이다"라고 답했다.부승찬 의원은 21일 <오마이뉴스>에 "2022년 해군 자체감사 직후 만난 그 자리에 위법적 요소는 없었는지, 그 외 이 전 총장과 강씨 사이에 부적절한 거래나 청탁은 없었는지 국방부 및 수사기관에서 철저히 밝혀야 한다"고 말했다.