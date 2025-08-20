메뉴 건너뛰기

천막농성 5년 서진이엔지 해고 노동자 25명 '정규직'으로 복직

사회

부산경남

25.08.20 16:09최종 업데이트 25.08.20 16:16

'불법파견 및 근로자 지위 확인 소송' 합의안 도출... 김종훈 동구청장 "직접 고용 합의 환영, 노사 상생"

서진이엔지 해고 노동자 등 울산지역 해고 비정규직들이 2020년 10월 29일 오후 2시 울산시청 앞에서 기자회견을 열고 생계대책 마련 등을 요구하고 있다.
서진이엔지 해고 노동자 등 울산지역 해고 비정규직들이 2020년 10월 29일 오후 2시 울산시청 앞에서 기자회견을 열고 생계대책 마련 등을 요구하고 있다. ⓒ 박석철

울산 동구 HD현대건설기계 하청업체인 서진이엔지 해고 노동자 25명이 천막농성 5년 만에 정규직으로 복직하게 됐다.

HD현대건설기계과 사내 하청업체 서진이엔지의 해고 노동자들은 20일 '불법파견 및 근로자 지위 확인 소송'과 관련한 합의안을 도출, 내년 1월부터 HD현대건설기계의 정규직 노동자로 일하게 됐다.

앞서 서진이엔지는 2020년 8월 경영악화를 이유로 폐업하고, 이후 노동자들은 "원청인 HD현대건설기계로부터 실질적인 지휘 감독을 받아왔다"며 직접 고용을 요구해 왔다(관련기사: 울산 해고 비정규직들 "코로나 후폭풍에 무방비 노출" https://omn.kr/1q5m1).

이들 노동자들은 불법파견 소송 1심과 2심 모두에서 승소, HD현대건설기계의 직접 고용 의무가 법적으로 인정됐다. 대법원 최종 판결을 앞두고 노사간 교섭이 성사됐고, 노사 양측의 자율적인 합의에 따라 마침내 '25명 직접 고용'이라는 결실을 거두게 됐다.

울산 동구 김종훈 구청장(진보당)은 이 소식이 전해지자 즉각 입장문을 내고 "HD현대건설기계와 서진이엔지 해고 노동자 25명 직접 고용 합의를 진심으로 환영한다"고 밝혔다.

김종훈 구청장은 "해고 노동자들이 천막 농성 등 5년이 넘게 투쟁하는 동안 그 가족들도 이루 말할 수 없이 큰 고통을 겪었다"며 위로했다.

이어 "울산 동구는 노동이 존중받고, 기업과 지역사회가 함께 성장하는 도시를 지향해왔다"며 "앞으로도 노사가 상생할 수 있는 환경을 조성하고, 지속적인 관심과 노력을 다하겠다"고 약속했다.

또한 "이번 결단이 노사가 상호 신뢰를 바탕으로 서로 원만히 협력하고 조율하여 진정한 동반자로 한 단계 더 나아가는 계기가 되기를 기대한다"며 "복직이라는 소중한 결실을 거둔 노동자 여러분과 큰 결단을 내려준 HD현대건설기계에 진심으로 축하와 환영의 인사를 전한다"고 반겼다.

박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

