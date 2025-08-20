천막농성 5년 서진이엔지 해고 노동자 25명 '정규직'으로 복직

▲서진이엔지 해고 노동자 등 울산지역 해고 비정규직들이 2020년 10월 29일 오후 2시 울산시청 앞에서 기자회견을 열고 생계대책 마련 등을 요구하고 있다. ⓒ 박석철 관련사진보기