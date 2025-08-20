'달달 버스' 첫 방문지는 투자유치 현장, 김동연 "두 달 뒤 100조+ 달성"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 평택 포승지구 공사 현장에서 열린 TOK첨단재료 평택 포승공장 착공식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오전 평택 포승지구 공사 현장에서 열린 TOK첨단재료 평택 포승공장 착공식에서 주요 참석자들과 함께 시삽세레머니를 하고 있다 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲타네이치 노리아키 TOK 대표가 20일 오전 평택 포승지구 공사 현장에서 열린 TOK첨단재료 평택 포승공장 착공식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 평택항마린센터에서 현대차 등 자동차 업계 관계자들과 함께 미국 관세 협상 타결에 따른 후속조치 논의 및 자동차 업계 애로사항 청취를 위한 현장간담회를 진행하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사의 '달달한 투어' 버스가 첫 번째로 달려간 곳은 1천억 원대의 외국 투자유치 현장이었다. 김동연 지사는 20일 TOK첨단재료㈜의 평택 포승공장 착공식에 참석하면서 '민생경제 현장투어' 대장정의 첫발을 뗐다.특히 김동연 지사가 지난 2023년 4월 취임 첫 해외(일본) 출장에서 맺은 MOU(양해각서)가 실제 투자 결실로 이어진 현장이어서 의미가 더 컸다. 김동연 지사는 이번 1천억 원대 투자유치로 인해 도민 삶의 질 향상을 위해 약속했던 '100조+' 투자유치에 한 걸음 더 다가갔다.김동연 지사는 "지사 취임 이후 100조 이상 투자유치를 약속했는데 현재 91조를 달성한 상태"라며 "두 달 뒤쯤 목표를 앞당겨 달성할 수 있을 것 같다"라고 밝혔다. 그러면서 "(투자유치는) 경기도 일자리를 활성화하고, 나아가 도민 삶의 질을 향상하는 데 기여할 것으로 믿는다"라고 말했다.김 지사는 이날 평택을 시작으로 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 직접 듣기 위해 민생경제 현장투어에 나섰다. 김 지사가 현장투어를 위해 타고 간 특별버스 외부에는 '달려간 곳마다 달라집니다(달달) – 경기 민생경제 현장투어 버스'라는 문구가 새겨져 있다.경기도에 따르면, TOK첨단재료㈜는 이날 착공식이 열린 포승읍 희곡리 817-5 5만 5,560㎡(1만 6,807평)에 총 1,010억 원을 투자해 고순도 화학제품 및 포토레지스트 제조시설을 구축한다. 강민석 경기도 대변인은 "지금은 황량한 자갈밭이지만, 내년 7월이면 최첨단 반도체 생산설비 시설로 확 달라지게 된다"라고 설명했다.포토레지스트는 반도체 원료인 원판 모양의 실리콘웨이퍼에 뿌리는 '감광액(感光液)'을 말한다. 빛을 받아 반도체 회로를 그리는 데 사용되는, 핵심 소재다.김동연 지사는 이날 착공식에 대해 "반도체는 국가경쟁력을 좌우하는 첨단전략 산업이며, 그 중심에는 소재-부품-장비가 있다"라면서 "경기도를 반도체 국제 허브로 만드는 데 있어 중요한 결실을 보게 됐다"라고 강조했다.특히 김동연 지사에겐 남다른 의미가 있는 투자유치 현장이다. 앞서 김 지사는 지난 2023년 4월 취임 후 첫 해외 출장지로 일본 가나가와현을 방문했다. 김 지사는 당시 가나가와현에 있는 세계적인 반도체 핵심 소재 기업인 TOK(도쿄오카공업)의 본사를 찾아 타네이치 노리아키 대표를 만났고, 투자유치 업무협약(MOU)을 체결하는 데 성공했다. 그 결실이 2년 만에 평택 포승공장 착공식으로 가시화된 것이다. TOK첨단재료㈜는 TOK의 한국법인이다.강민석 대변인에 따르면, TOK첨단재료㈜의 포토레지스트 평택 포승공장 착공은 '반도체 핵심 소재의 안정적 생산 기반 확보', 'K-반도체 벨트의 완성도 강화'라는 점에서 시사점이 크다.TOK는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하는 세계 시장점유율 1위 포토레지스트 생산기업이다. TOK첨단재료㈜의 평택 포승공장이 준공되면 일본 의존도가 높은 반도체 핵심 소재 포토레지스트의 국내 자급률이 확대된다. 이에 대해 김동연 지사는 "핵심 소재의 안정적 생산 기반 확보를 통해 공급망 안정과 기술 자립도 향상을 이룰 수 있을 것"이라고 기대했다.또한, 경기도는 평택 포승·현덕지구를 포함해 용인, 이천, 화성, 안성 등 반도체 산업 거점을 연결하는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터를 구축하고 있다. 포승·현덕지구는 반도체 벨트의 서해안 관문이자 첨단소재 거점이다. 김동연 지사는 "K-반도체 벨트의 완성도를 강화한다는 점에서 (오늘 착공식이) 아주 커다란 의미가 있다"라면서 이날 착공식이 'K-반도체 벨트'를 향한 가속 페달이 될 것이라고 평가했다.이날 착공식에는 김동연 지사를 비롯해 정장선 평택시장, 타네이치 노리아키 TOK 대표, 김기태 TOK첨단재료㈜ 대표, SK하이닉스-삼성물산 부사장 등 100여 명이 참석했다.김동연 지사는 "타네이치 노리아키 대표께서 기념사 중 (평택) 1공장에 이어 2공장까지의 계획을 말씀하면서 경기도나 평택시에 적극적인 지원을 요청했는데, 오늘 바로 그 답을 드리겠다. 경기도와 평택시는 행정적, 정책적으로 모든 지원을 아끼지 않겠다"라고 화답했다. 그러면서 "한국 반도체 생태계의 일원으로서 점점 더 큰 역할을 해주길 기대한다"라고 당부했다.착공식을 마친 김동연 지사는 오찬 후 평택항 마린센터로 이동해 자동차 기업, 부품기업 관계자들을 만난다. '반도체'에 이어 '관세'가 첫 번째 '민생경제 현장투어' 대장정의 화두인 셈이다.앞서 김동연 지사는 지난 3월 31일 평택항에서 미국의 자동차 관세 부과 발표로 직접적 타격이 예상되는 자동차 업계를 만나 애로를 청취한 뒤 경기도비상경제회의를 여는 등 선제 대응에 나선 바 있다. 이후 김 지사는 미국 관세부과 여파로 피해가 예상되는 도내 중소기업을 대상으로 특별경영자금 500억 원을 추가 지원해 총 1,000억 원을 확대 지원했다.강민석 대변인은 "오늘 김동연 지사는 미국과의 관세 협상 타결 이후 자동차 업계의 현실을 '경청'하고, '소통'하면서 추가 지원 조치 등의 '해결'책을 모색할 계획"이라고 전했다.이와 관련 김동연 지사는 전날(19일) 경기도청 앞에서 열린 '달달한 투어' 버스 공개 행사에서 "경청과 소통, 해결이라는 세 가지 임무를 띠고 평택을 필두로 힘차게 발진하겠다"라고 밝혔다. 김 지사는 이어 "취임 1년째에 31개 시군을 도는 민원버스를 운행한 적이 있었다"라며 "앞으로 1년이 정말 중요하기 때문에 취임 3년을 넘으면서 그 초심으로 가는 것"이라고 설명했다.