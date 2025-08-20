메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"낡은 놀이터 바꿔드립니다" 하남시, 공동주택에 최대 5천만 원 지원

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

25.08.20 15:19최종 업데이트 25.08.20 15:19

"낡은 놀이터 바꿔드립니다" 하남시, 공동주택에 최대 5천만 원 지원

공동주택 공용시설 개선 지원사업, 오는 22일까지 신청 가능

원고료로 응원하기
경기 하남시는 공동주택 입주민의 쾌적한 주거환경 조성을 위해 ‘2026년도 공동주택 보조금 지원사업’ 지원 단지를 오는 22일까지 신청받는다.
경기 하남시는 공동주택 입주민의 쾌적한 주거환경 조성을 위해 ‘2026년도 공동주택 보조금 지원사업’ 지원 단지를 오는 22일까지 신청받는다. ⓒ 박정훈

경기 하남시는 공동주택 입주민의 쾌적한 주거환경 조성을 위해 '2026년도 공동주택 보조금 지원사업' 지원 단지를 오는 22일까지 신청받는다.

이 사업은 공동주택 단지의 노후화된 공용시설과 어린이놀이터를 개선하기 위한 것으로, 단지별 최대 5천만 원까지 보조금을 지원한다.

올해는 총 11개 단지에 총 4억9천만 원을 투입해 시설 개선을 진행하고 있다.

AD
'2026년도 공동주택 보조금 지원사업'은 사용검사일로부터 15년 이상 지난 공동주택 단지의 공용부분과, 5년 이상 지난 단지의 어린이놀이터를 대상으로 한다. 다만 최근 5년 이내 같은 사업의 지원을 받았거나, 최근 3년간 공동주택관리법에 따른 행정처분을 받은 단지는 제외된다.

시 관계자는 "공동주택 공용시설 개선 지원사업은 시민 만족도가 높은 사업인 만큼, 앞으로도 더 많은 단지가 혜택을 받을 수 있도록 적극 홍보해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 경비원·청소노동자의 근무환경 개선을 위해 단지 내 휴게시설 설치도 지원하고 있다. 이 사업은 '공동주택 보조금 지원사업'과는 별도로 운영되며, 휴게시설은 산업안전보건법 기준에 맞춰 설치해야 하고 단지별 최대 500만 원까지 보조된다.

#하남시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사이천시, 자원순환의 날 나눔장터 개최

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초