윤종오 의원 "체코원전 의혹 국정조사로 전모 밝혀야"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원이 20일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 체코원전 의혹에 대한 국정조사를 요구하고 있다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

윤종오 진보당 의원(원내대표, 울산 북구)이 최근 불거진 체코원전 의혹에 대한 국정조사를 촉구하고 나섰다. 국정조사를 통해 밀실협상 전모를 밝히고 엄중한 책임 물어야 한다는 주장이다.윤 의원은 20일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 "50년간 유지되는 미국 웨스팅하우스와의 협정이 체코원전 2기를 짓기 위해 50년어치 일감과 글로벌 시장에서의 산업경쟁력, 원전기술 주권을 모두 내준 굴욕적인 협정"이라며 "이런 불공정 계약의 배경은 윤석열 전 대통령을 비롯한 전임 정부의 치적쌓기가 원인"이라고 주장하며 이같이 요구했다.윤 의원은 "한국이 비용과 위험을 부담하면서도 의사결정 권한과 이익은 웨스팅하우스가 독점하는 구조라면, 이는 단순한 해외 협력이 아니라 사실상 종속 계약에 가깝다"며 "불평등한 협정임을 증명하고, 바로잡을 수 있는 기회가 있다면 바로잡아야 한다"고 촉구했다.또 "협상과정과 결과에서 국익침해 여부를 확인해야 한다"며 "공기업인 한수원과 한전이 외국기업의 이익을 우선했다면, 이는 심각한 국익훼손이며 반드시 바로잡아야 한다"고 덧붙였다.윤 의원은 "이번 사안은 단순히 체코 원전사업 하나에 그치지 않는다"며 "앞으로 원전과 비슷한 한국 수출산업의 기준이 될 위험성이 있으며, 더 나아가 우리나라의 에너지 주권과 산업 전략의 방향에도 심대한 영향을 미치게 될 것"이라고 우려했다.윤 의원은 진보당과 파악한 체코원전 의혹에 대해 "체코원전 2기를 수주하기 위해 웨스턴 하우스에 핵발전소 1기를 수출할 때마다 1억 7500만달러(약 2426억)의 기술사용료를 지급하고 6억5000만달러(약 9000억) 규모의 물품·용역 구매계약을 하도록 했다"며 "원전 1기당 약 1조1400억원을 제공하게 된다"고 밝혔다.또 "웨스팅하우스는 핵연료 공급분의 50%를 공급하고, 체코와 사우디아라비이에 있는 원전의 연료는 100% 공급한다"며 "한국이 향후 독자적인 원자로를 개발해도 웨스팅하우스가 자립 기술이라고 확인해주지 않으면 수출을 할 수 없다"고 지적했다.이외에도 "계약이행이 안 될 때 한국의 은행들이 4억 달러 규모의 지급보증을, 즉 계약을 했는데 원전을 못 지으며 한국의 은행들이 웨스팅하우스에 원전 1기당 4억 달러를 지급해야 한다"며 "한수원·한전의 원전수출 가능지역은 체코와 중동, 중앙아시아, 동남아시아, 아프리카, 남미로 제한되었다"고 설명했다.그러면서 "무려 50년간 유효한 협정인데, 일은 한국의 기업이 하고 돈은 미국 웨스팅하우스가 벌어가는 굴욕적이고 치욕스러운 협정"이라며 "유례를 찾기 어려운 불공정 계약의 배경에는 윤석열 전 대통령을 비롯한 전임 정부의 치적쌓기가 있었다"고 주장했다.이어 "이번 협정으로 체코원전 2기를 짓기 위해 50년어치 일감과 글로벌 시장에서의 산업경쟁력, 원전기술 주권을 모두 미국 웨스팅하우스에 내주게 생겼다"며 "이 협정이 과연 국민의 혈세로 운영되는 공기업이 맺을 수 있는 협정인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.특히 "더 큰 문제는 이렇게 중대한 사안이 국회와 국민에게 단 한 차례도 제대로 보고되지 않았다는 것"이라며 "명백한 목적이 있는 철저한 밀실협상의 결과"라고 꼬집었다.한편 원전 밀실협상의 폐해는 이명박 정권 시절 아랍에미레이트 원전 수주 과정에서 이면계약서 논란으로 촉발된 바 있다. 당시 원전을 수주하는 조건으로 원전에서 나오는 핵폐기물과 폐연료봉을 국내 반입하기로 하고 아랍에미레이트에 군사협력을 약속했다는 이면 계약이 존재한다는 의혹이 있었다.이에 대해 윤 의원은 "이 의혹은 아직 제대로 밝혀지지 않고 있다"며 "원전 수출계약에 대한 문제가 재발하는 시스템을 바꿔야 한다"고 지적했다.