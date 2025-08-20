끝내 숨진 소방관... 이태원 참사 유족들 "절망·애통함 느껴"

큰사진보기 ▲2022년 10월 29일 이태원 참사 당시, 구급대원들이 참사 현장 부근 임시 안치소에서 사망자 이송을 위해 줄지어 대기하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

10.29 이태원 참사 현장에 출동한 소방관이 우울증을 겪던 중 실종 10일 만에 숨진 채 발견됐다. 참사 유족 등은 "절망과 애통함을 느낀다"며 애도를 표했다.경찰은 20일 낮 12시 30분 경기 시흥시 고속도로 인근 교각 아래에서 숨진 소방관 A(30)씨를 발견했다고 전했다. 경찰은 타살 혐의점은 없는 것으로 보면서도 A씨의 동선을 파악하는 한편 현장 감식을 진행하고 있다. 경찰은 A씨 유족과 협의를 거쳐 부검 여부를 결정하고, 사망에 이른 동기를 포함해 전반적인 상황을 조사할 계획이다.이 소식이 전해지자 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 오후 2시 40분 낸 성명을 통해 "무사귀환을 애타게 기다리던 (A씨) 가족들의 간절함을 한 마음처럼 느낀다"며 "유명을 달리하신 소방관분의 평안한 영면과 명복을 빈다"고 밝혔다.이어 "오늘의 비극은 참사 현장에서 희생자들을 구조하기 위해 헌신했던 모든 구조자들이 져야 했던 심리적·정서적 트라우마를 방치하고 치유와 회복을 도외시했던 지난 정부의 책임이 크다"고 지적했다.그러면서 "이제라도 생존 피해자, 지역상인, 주민 등을 포함해 구조자·목격자들을 폭넓게 지원해야 한다. (이들이) 트라우마를 치유하고 회복하도록 정부의 적극적인 조치가 필요하다"며 "끝나지 않은 참사의 고통이 더 깊어지지 않도록 정부가 최선을 다할 것을 촉구한다"고 강조했다.A씨는 지난 10일 오전 2시 30분 남인천요금소를 빠져나와 갓길에 차를 세우고 휴대전화를 버린 뒤 실종됐다. 그는 2022년 이태원 참사 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 진단을 받고 치료받아 왔으며, 실종 직전 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남긴 것으로 전해졌다.