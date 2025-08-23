모텔에 셀프 감금... 경찰관도 아찔한 요즘 보이스 피싱 수법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'저런 거에 속다니 세상 헛살았나?'

'저기에 왜 속지? 하는 사람들 자신하지 말고 정신 차리시오. 저기에 빨려 들어가면 헤어나기 엄청 어렵습니다. 모두 속지 말고 주위에 비슷한 사례 보이면 바로 신고해서 막읍시다.'

'보이스피싱이 사회적 재난이라는 말에 동의합니다. 제 주위에도 당한 분들이 있는데 안타까워요. 그래도 누군가의 관심과 덕분에 추가 피해를 막을 수 있었네요.'

AD

'진화하는 보이스피싱범을 어떻게 잡나 본인의 철저한 예방만이 답이다. 예금 인출하라는 전화는 무조건 보이스피싱.'

'보이스피싱범들 지금보다 더욱 강력하게 처벌해야 한다. 국가가 적극적으로 나서야 한다.'

큰사진보기 ▲보이스피싱 예방 포스터'나는 절대 안 당하지'라고 자신하는 순간 피해자가 될 수도 있다. ⓒ 박승일 관련사진보기

큰사진보기 ▲여자 친구의 행동을 의심한 남자친구가 경찰에 신고했고, 결국 여성을 구할 수 있었다. ⓒ cherstve_pechivo on Unsplash 관련사진보기

"형님 지난번 글 잘 봤습니다. 그런데 여성이 호텔에 숨어 있으면서까지 대출도 받아 피해를 보는 게 가능한가요? 난 절대 안 당할 것 같은데…."

"남자들은 범죄 수사에 잘 몰라도 체포나 구속 그런 무서운 단어들을 잘 알고 이해하잖아. 절차에 대해서도 잘 알고, 그런데 여성들은 그런 단어 자체를 평소 들어보지 못하는 경우가 많고 수사기관의 범죄 수사 진행 절차에 대해서도 잘 모르는 경우가 많지."

"그래도 여자들이 그렇게 쉽게 속는다는 게 이해가 안 되는데요."

"꼭 여성들만 그런 건 아냐. 내가 전에 근무하던 경찰서 관내에는 대학교가 있었는데 교수님도 피해를 봤어. 내가 아는 의사 선생님도 손해를 입었고…. 여성이라서가 아니라 어떤 상황에서 범죄 조직에 심리적으로 지배를 당하면 누구나 피해를 당할 수 있지."

"완전 심리적으로 한 사람을 노예로 만들어 버리네요."

"거의 그렇지. 요즘 가스라팅이라고 하잖아. 보이스피싱 조직은 실제로 그래. 그럼, 아무리 머리가 좋고 사회적 지위가 있더라도 아무 상관이 없지. 나도 그렇게 지배되면 당할 수 있는 거 아니겠어?"

"무섭다."

"그러니까 조심하는 게 최선이지."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리(박승일의 경찰관이 바라본세상에서) 금요일 연재에도 실립니다.