모텔에 셀프 감금... 경찰관도 아찔한 요즘 보이스 피싱 수법

'저기에 왜 속지? 하는 사람들 자신하지 말고 정신 차리시오. 저기에 빨려 들어가면 헤어나기 엄청 어렵습니다. 모두 속지 말고 주위에 비슷한 사례 보이면 바로 신고해서 막읍시다.'
'보이스피싱이 사회적 재난이라는 말에 동의합니다. 제 주위에도 당한 분들이 있는데 안타까워요. 그래도 누군가의 관심과 덕분에 추가 피해를 막을 수 있었네요.'
'진화하는 보이스피싱범을 어떻게 잡나 본인의 철저한 예방만이 답이다. 예금 인출하라는 전화는 무조건 보이스피싱.'
'보이스피싱범들 지금보다 더욱 강력하게 처벌해야 한다. 국가가 적극적으로 나서야 한다.'
지난주 '경찰한테 거짓말 유도하는 신종 보이스피싱, 이렇게 당한다
'(https://omn.kr/2evr2)라는 보이스피싱 피해 직전에 예방했던 사례를 소개했다. 위 글은 오마이뉴스와 포털사이트에 달린 댓글 중 일부 내용이다.
많은 분이 공감했다. 어떤 사람은 보이스피싱 피해를 당하는 사람들에 대해 안타까움을 드러내기도 했고 비아냥거리는 내용도 있었다. 그런데 분명한 건 누구나 당할 수 있다는 사실이다. 그렇게 말하는 사람도 말이다.
이상 행동은 이상 신호
사례에서 소개했던 직장생활 3년 차 여성에 대해서는 전문 수사팀에서 현재 수사하고 있다. 그런데 보이스피싱 조직이 대부분 외국에 있는 경우가 많아 검거하는 게 쉽지 않다. 그때도 언급했지만 2천만 원 넘는 금액에 대해서는 피해 직전에 막을 수 있었다.
다시 생각해도 드라마 같은 일이었다. 피해자는 자신의 적금을 모두 해약하고 일부는 대출까지 받았던 터였다. 그때 모든 금액을 범죄 조직에 넘겼다고 생각하면 끔찍하다. 그리고 대출했던 2천만 원 가량을 갚기 위해 직장생활을 한다면 얼마나 힘들었을까 싶다.
직장생활을 막 시작하는 사회 초년생 여성들이 보이스피싱 피해를 당하는 경우가 늘고 있어서 안타깝다. 남성들보다 여성 직장인이 많은 것도 사실이다. 이유는 뭘까. 범죄자들이 피해자의 약한 심리를 교묘하게 이용하고 있기 때문이다.
먼저 보이스피싱 조직은 자신들을 금융감독원이나 검찰청 직원이라고 소개한다. 그리고 피해자의 은행 계좌가 범죄에 이용됐다고 말한다. 어떤 때는 실제로 일부 금액을 피해자의 계좌에 송금하는 때도 있다. 그러면서 혹시 통장에 입금자를 알 수 없는 돈이 들어오지 않았냐고 추궁한다. 입금된 걸 보면 범죄에 이용된 게 분명하다는 식으로 몰아세운다.
그리고 이제 곧 경찰이 체포하러 올 것이라고 협박한다. 현재 수사 중인 사건의 규모가 워낙 커서 무조건 구속될 것이라고 겁을 준다. 그러면서 자신들을 금융감독원 직원이라고 소개한 것을 이용해, 자신들이 볼 때는 피해자가 단순히 이용된 것 같아 구속을 막아주겠다고 속인다.
이후 악성 웹을 휴대전화에 설치하게 하고 직접 112에 전화를 걸어보라고 한다. 누구라도 112 통화는 의심하지 않는다. 하지만 이미 휴대전화는 범죄 조직의 손아귀에 들어간 상태였다. 피해자가 어떤 번호로 전화를 걸어도, 범죄 조직원들이 전화를 받는다. 이 순간부터 피해자는 현실과 단절된 채 그들의 지시에 끌려 들어간다.
경찰의 체포를 피하려면 자신들이 말하는 호텔 등에 숨어 있어야 한다고 유도한다. 동시에 절대 누구에게도 말하지 말라고 명령한다. 그럼 더 이상 자신들은 도움을 줄 수 없다고 말한다. 가족에게는 장기간 출장이나 여행을 떠난 것처럼 꾸며 말하라고 세뇌한다. 피해자는 점점 고립된다. 이때야말로 가족과 지인의 관심이 절실하다. 평소와 달리 불안해하며 큰 금액의 사용처를 숨기려 한다면 반드시 이상 신호로 받아들여야 한다.
남자친구의 신고로 구출된 여자친구
실제 사례 하나를 소개한다. 함께 동거 중이던 연인이 있었다. 여자 친구가 제주도로 일주일 출장을 간다고 말했지만, 닷새째 돌아오지 않았다. 알고 보니 그녀는 서울 강서구의 한 모텔에서 범죄조직의 지시에 따라 스스로 갇혀 있는 '셀프 감금' 상태였다.
남자 친구는 평소와 달리 사진 한 장 보내지 않고 전화를 받지 않는 여자 친구를 의심했다. 낯선 곳에 가면 현장의 풍경 사진을 유난히 자주 보내던 것과 달랐다. 그들은 평소 서로의 위치를 알려주는 웹을 공유하고 있었다. 그녀의 위치는 제주도가 아니라 서울이었다.
그때 만약 남자가 이를 자신을 속인 거짓말로 오해했다면 경찰에 신고하지 않았을 것이다. 그러나 그는 여자 친구를 믿었고, 범죄에 연루됐을지 모른다고 의심했다. 바로 경찰에 신고했고, 결국 여성을 구할 수 있었다. 그만큼 주변 사람들의 믿음과 세심한 관심이 피해 예방의 열쇠였다.
"형님 지난번 글 잘 봤습니다. 그런데 여성이 호텔에 숨어 있으면서까지 대출도 받아 피해를 보는 게 가능한가요? 난 절대 안 당할 것 같은데…."
"남자들은 범죄 수사에 잘 몰라도 체포나 구속 그런 무서운 단어들을 잘 알고 이해하잖아. 절차에 대해서도 잘 알고, 그런데 여성들은 그런 단어 자체를 평소 들어보지 못하는 경우가 많고 수사기관의 범죄 수사 진행 절차에 대해서도 잘 모르는 경우가 많지."
"그래도 여자들이 그렇게 쉽게 속는다는 게 이해가 안 되는데요."
"꼭 여성들만 그런 건 아냐. 내가 전에 근무하던 경찰서 관내에는 대학교가 있었는데 교수님도 피해를 봤어. 내가 아는 의사 선생님도 손해를 입었고…. 여성이라서가 아니라 어떤 상황에서 범죄 조직에 심리적으로 지배를 당하면 누구나 피해를 당할 수 있지."
"완전 심리적으로 한 사람을 노예로 만들어 버리네요."
"거의 그렇지. 요즘 가스라팅이라고 하잖아. 보이스피싱 조직은 실제로 그래. 그럼, 아무리 머리가 좋고 사회적 지위가 있더라도 아무 상관이 없지. 나도 그렇게 지배되면 당할 수 있는 거 아니겠어?"
"무섭다."
"그러니까 조심하는 게 최선이지."
엊그제 성수동에 사는 후배를 만나 점심을 먹으면서 나눴던 대화다. 그는 작은 스튜디오를 운영하고 있다. 그 동생은 고등학생이었고 나는 막 경찰 생활을 시작한 뒤 승진 시험 때문에 독서실에서 공부할 때 알게 된 사이다. 벌써 20여 년이 됐지만 아직도 친하게 지내고 있다. 그는 보통 사람들처럼 '난 절대 안 당한다'라고 생각했다.
그런데 평소에 쉽게 접해보지 않았던 '수사, 영장, 범죄, 체포, 연행, 구속, 유치장, 교도소' 등의 단어가 현실 앞에 다가온다면 어떨까. 누구라도 쉽게 무너질 수 있다. 평범한 사람일수록 더 그렇다. 아무리 잘 알고 있는 나도 그렇다. 그래서 주변의 관심이 중요하다.
보이스피싱은 계속 진화한다
보이스피싱 피해는 단순한 범죄가 아니다. 한 사람의 미래를 무너뜨린다. 금전적인 피해는 물론, 대출까지 떠안게 되면 회복하기까지 긴 시간이 걸린다.
옛날엔 서툰 외국인 말투로 전화를 걸어오면 웃어넘기는 때도 있었다. 오죽하면 개그 소재로도 많이 쓰였다. 그런데 말 그대로 옛말이 되었다. 지금은 매우 치밀하고 조직적이다. 무엇보다 사람의 심리를 교묘히 파고든다. 그래서 피해 규모도 늘고 있다. 경찰관인 나조차도 아찔할 정도다.
최근에는 사회 초년생 여성 직장인을 노린 사례가 많지만, 보이스피싱은 계속 진화한다. 과거에는 자녀 유괴 협박이 있었다면, 지금은 계좌 범죄 연루로 둔갑했다. 내일은 또 다른 방식으로 바뀔 것이다. '나는 괜찮아. 보이스피싱은 남 이야기지'라고 자신만만한 사람. 바로 당신이 범죄 조직의 표적이 될 수 있다. 누구나 피해자가 될 수 있음을 명심해야 한다.
보이스피싱은 이제 단순히 전화 한 통에 속는 범죄 수준이 아니다. 심리를 조종해 사람을 고립시키고, 결국 스스로 돈을 내주게 만든다. 예방의 첫걸음은 "나도 당할 수 있다"라는 경각심이다. 수상한 전화가 오면 반드시 가족이나 지인과 상의하고, 가능하다면 다른 휴대전화로 직접 경찰에 확인해 보는 것도 좋은 방법이다.
또한 주변 사람의 관심이 피해를 막는다. 평소와 달리 가족이 큰돈을 급하게 인출하거나, 연락이 끊기고 불안한 기색을 보인다면 반드시 의심해야 한다. "설마"라는 방심은 피해를 키우지만 "혹시"라는 작은 관심은 소중한 사람을 지켜낼 수 있다. 보이스피싱 범죄로부터 소중한 사람을 구한 히어로가 당신이 되었으면 한다.
