"일본 효고현 국제선 확대 때 사천공항 직항 개설 방안 논의"

박완수 경남도지사와 사이토 모토히코 일본 효고현지사는 향후 효고현이 국제선 노선을 확대할 경우 사천공항과 직항 노선 개설을 포함한 두 지역간 접근성 제고 방안을 논의하기로 합의했다.박완수 도지사는 20일 경남도청 도정회의실에서 일본 효고현 대표단과 회담을 갖고 우호교류 협력 증진 합의서를 체결하면서 이같이 논의했다.이번 만남은 박완수 도지사가 2022년 효고현을 방문한 이후 3년 만의 재회로, 올해 4월 개설된 고베공항–인천공항 간 국제선 신규 취항을 기념하는 일정의 일환으로 추진됐다.고베공항은 2006년 개항 이후 처음으로 한국(인천)을 국제선 노선으로 개설했다.박 지사는 "3년 만에 다시 뵙게 되어 반갑다"며 "이번 고베–인천 직항 개설을 축하드린다. 앞으로 고베공항이 국제공항으로 크게 발전하기를 기원한다"고 밝혔다.사이토 모토히코 지사는 "경남도와 효고현은 2012년 우호 협력 체결 이후 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다. 이번 만남을 계기로 양 지역 간 우호 관계가 더욱 돈독해지길 바란다"고 화답했다.이번 방문은 2012년 경남도와 효고현이 우호 협력을 맺은 이후 13년간 이어온 교류를 한층 심화하기 위한 자리다.효고현 대표단은 사이토 모토히코 지사를 단장으로, 고바야시 타쿠야 산업노동부장, 야마타니 키미오 국제교류관 등 주요 인사와 고베경제동우회 간바라 타다아키 대표간사 등 경제계 인사 13명으로 구성됐다.대표단은 8월 19일 인천을 통해 입국했으며, 20일 박완수 지사와 회담을 갖고 상호 협력 확대에 뜻을 모았다.이날 양 지사는 "한일 국교 정상화 60주년을 계기로 한 미래지향적 우호교류 추진", "청소년·스포츠·관광 분야에서의 상호 방문 확대", "문화·경제 등 상호 유익한 분야에서의 활발한 교류", "접근성 향상 및 교류 활성화를 위한 항공노선 확대 협력"에 합의했다.