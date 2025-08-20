일 안 하고 친구 안 만나고 집콕... 이유 들어봤더니

"쉬고 있다는 말조차 내겐 사치 같다. 그냥 '포기'한 상태라는 게 가장 적합한 표현이다."

'쉬었음' 청년이 빠르게 늘고 있다. 일할 능력은 있지만 특별한 이유 없이 노동시장을 떠난 청년이 2016년 44만 명에서 올해 82만 명으로 2배 가까이 증가했다. 일자리 축소, 경력직 선호, 좋은 일자리 부족과 함께 장기 구직 실패로 인한 번아웃까지 겹치며 청년들이 노동시장에서 점점 밀려나고 있다. 그렇다면, 경기도 안산에서 살거나 활동하는 '쉬었음 청년'은 누구이고, 어떤 삶을 살아가고 있을까.지난 19일 저녁, 경기도 안산 스페이스오즈에서 열린 '별의별 청년 이어말하기 – 쉬었음 청년 편'에서 나온 한마디다. 각자 다른 이유로 일을 멈춘 6명의 청년들이 모여, 그간의 경험을 솔직하게 풀어냈다.A씨는 "정규직 입사가 코로나19 유행으로 무산되면서 1년 가까이 쉬었다. 여러 번 탈락하면서 내 길이 맞는지 끊임없이 의심했다"고 말했다.B씨는 "비대면 수업과 은둔 생활이 이어지면서 친구들 연락도 끊고, 1년 반을 집 안에서만 보냈다"고 고백했다.C씨는 "폐렴 진단과 정신적 어려움으로 병원에 들어가기도 했다. 공황장애와 우울증으로 밖에 나가는 게 두려웠다"고 털어놨다.D씨는 "계약 만료로 회사를 나와야 했는데, 빚과 생활비 압박이 가장 힘들었다"고 말했다.F씨는 "직장 내 따돌림과 해고를 겪고 3년간 은둔 생활을 했다. 친구들이 취업하는 걸 보면서 나는 제자리에 멈춘 것 같았다"고 말했다.쉬었음 청년들이 공통적으로 꼽은 어려움은 경제적 압박과 자존감 하락이었다.E씨는 "퇴사 후 PTSD(외상후 스트레스 장애)가 찾아왔다. 작은 실수도 다 내 탓 같았고, 꿈에서도 회사 생각이 났다. 상담을 받으며 '내 잘못이 아니구나'라는 말을 듣고 조금씩 회복했다"고 말했다.B씨는 "쓰레기 버리러 나가는 것도 힘들었다. 친구들은 앞서가는데 나만 제자리인 것 같아 자존감이 무너졌다"고 했다.C씨는 "부모님이 날 포기했다고 느꼈다. 내가 없어지면 가족이 더 편하지 않을까 하는 생각이 꼬리를 물었다"고 고백했다.청년들은 정책과 사회가 더 많은 역할을 해야 한다고 강조했다."국가 상담 지원은 횟수에 제한이 있다. 이야기를 꺼내기 시작했는데 거기서 끝나버리면 오히려 더 힘들다. 긴 호흡의 상담이 필요하다." (C씨)"청년들이 서로 경험을 나누는 커뮤니티가 필요하다. 단순히 취업 준비가 아니라, 함께할 수 있는 공간이 있어야 한다." (D씨)"청년센터 공예 프로그램에 참여하며 자존감을 회복했다. 이런 공간이 더 많아졌으면 한다." (A씨)"상담 지원 예산이 늘어났으면 좋겠고, 취업이 아니라 정서와 자신감을 다루는 프로그램이 필요하다." (F씨)이날 모인 청년들에게 '쉬었음'은 각기 다른 의미였다. 하지만 공통적으로 말한 건, 같은 경험을 한 이들에게 힘이 되고 싶다는 바람이었다."원하지 않은 쉬었음은 늪 같았고, 다시 돌아가고 싶지 않다." (B씨)"실패가 아니라 성장의 시간, 재정비의 기회이기도 했다." (D씨)"엄마가 '넘어진 김에 앉아 쉬어가라'고 했던 말이 큰 힘이 됐다. 나도 그런 용기를 주는 롤모델이 되고 싶다." (E씨)"다시는 돌아가고 싶지 않지만, 그 시간을 통해 더 단단해지려 한다" (F씨)'쉬었음 청년'의 경험은 단순한 개인적 사정이 아니라 한국 사회가 풀어야 할 과제를 드러낸다. 좁아진 취업문, 지역 간 격차, 정신건강 돌봄의 부족 등은 청년들을 방 안에 머물게 하는 구조적 요인이다.청년들의 발언처럼, 지금 필요한 건 단기적 성과 중심의 프로그램이 아니라 지속적인 상담과 돌봄, 지역 청년센터(공간) 확충, 일자리 불일치 해소, 생활 환경 개선이다. 쉬었음은 누구에게나 찾아올 수 있는 삶의 국면이다. 그것을 낙인찍을지, 아니면 다시 일어서기 위한 쉼표로 만들지는 사회의 몫이다.'별의별 청년 이어말하기'는 안산청년네트워크가 주최하고 시화나래환경기금위원회가 지원하는 프로그램으로, '활동가 청년', '쉬었음 청년', '창업 청년' 세 가지 의제로 청년 당사자들이 직접 한 자리에 모여 그룹 인터뷰를 진행하고 있다. 안산청년네트워크 관계자는 "다양한 청년들의 이야기, 삶의 목소리를 직접 듣고 기록해 이후 정책 및 대안 마련을 시도해보고자 한다"고 취지를 설명했다.오는 26일에는 '창업 청년 편'을 이어가며, 청년들의 다양한 목소리를 기록해 나갈 예정이다.