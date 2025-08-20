신장식 "내년 6월 조국-한동훈 빅매치? 한동훈이 피할 것"

AD

한동훈 전 국민의힘 대표가 조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 특별사면을 "사실상 탈옥"이라고 비판한 것과 관련, 신장식 조국혁신당 의원이 "한 전 대표는 그럴 자격이 없다"고 목소리를 높였다.신 의원은 20일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "한 전 대표가 조 전 대표를 향해 '사실상 탈옥'이라고 표현했는데, 그런 말을 하려면 윤석열 전 대통령의 탈옥부터 얘기해야 한다"며 "대한민국 국민은 누구나 조 전 대표를 비판할 수 있지만, 한 전 대표는 그럴 자격이 없다"고 말했다.그는 이어 "한 전 대표는 탈당할 용기도, 새로운 정치 세력을 만들 용기도 없다"며 "정치적 결단을 내리지 못하고 락페스티벌에 가서 사진이나 찍는 모습은 인플루언서와 다를 바 없다"고 꼬집었다. 그러면서 "핸드폰 비밀번호 하나 못 까고, 당권 도전조차 못한 사람이 조국을 비판할 자격이 있느냐"고 날을 세웠다.또 내년 6월 지방선거나 보궐선거에서 '조국-한동훈 빅매치'가 벌어질 수 있다는 일각의 관측에 대해 신 의원은 "한 전 대표가 피할 거다, 그럴만한 배짱을 가진 사람이 아니다"라고 말했다. 이어 그는 "무슨 빅매치냐. 정치인과 인플루언서의 그냥 관심 있는 매치 정도"라며 "빅매치가 아니다"라고 강조했다.아울러 그는 조 전 대표의 정치적 행보와 관련해 "이재명 대통령은 우리의 대통령이다, 그러기 때문에 이재명 정부는 성공해야 된다"며 "검찰 독재 조기 종식, 사회권 선진국 건설이라는 두 가지 기둥을 세우고 국민 앞에 제시할 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "조 전 대표는 내년 6월 선거를 통해 정치인으로서 국민의 평가를 받게 될 것"이라고 덧붙였다.다음은 신장식 의원 인터뷰 전문.■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:00~11:00)■ 진행 : 박정호 오마이TV 기자■ 대담 : 신장식 조국혁신당 의원◎ 박정호 > 바로 이어가 보죠. 신장식 의원님 오셨습니다. 안녕하십니까 의원님. 반갑습니다.◎ 신장식 > 네 안녕하세요. 신장식입니다. 반갑습니다.◎ 박정호 > 네. 조국 전 대표 나오시는 날 그 현장에서 땀 뻘뻘 흘리면서 뵙고.◎ 신장식 > 네. 맞아요.◎ 박정호 > 아 그날 너무 더웠어요, 그쵸?◎ 신장식 > 예 더웠어요. 우리가 인터뷰했던 바로 그 장소가 왼쪽으로 가면 김건희 오른쪽 정면에는 조국이 있었던. 바로 그 삼거리. 역사의 아이러니를 보여주는 바로 그 삼거리.◎ 박정호 > 그렇네요. 거기 뭐 이정표라도 뭐 하나 세워야 되지 않을까.◎ 신장식 > 김건희 조국 삼거리.◎ 박정호 > 그럴 정도로 이제 정의가 바로 세워지고 있고 정상화되고 있다. 검찰 독재정권이 끝나고 있다 다시 한번 생각할 수 있는 역사적인 순간이었다는 생각이 듭니다.◎ 신장식 > 네 그렇습니다. 상징적인 사건이고. 그리고 이게 이제 아직 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 지금 과거에 대한 진상조사와 피해회복 그리고 책임을 묻는 작업이 한 축에서 진행이 된다면 미래를 향해서는 검찰 독재가 다시 내란으로까지 이어졌던 검찰 독재가 두 번 다시 반복되지 않도록 제도와 그다음에 우리의 정치문화 이런 것들을 이제 만들어가는 작업이 남아있는 거죠.◎ 박정호 > 남아있다. 예. 저희가 이제 당 얘기는 조금 뒤에 가서 한번 집중적으로 좀 더 해보도록 하고. 일단은 현안을 보면 한덕수가 내일이 아니고 22일 모레 오전에 내란 특검에 다시 나오라라고 또 통보를 받았군요. 어떻게 됩니까.◎ 신장식 > 한덕수도 뭐 빼박이지 뭐. 너무 거짓말을 해서.◎ 박정호 > 맨 처음부터 거짓말을 계속해왔고 CCTV 나오기 전까지.◎ 신장식 > 거짓말을 해 왔죠. CCTV 나오기 전까지 계속해서 거짓말을 해왔고. 실제로 본인은 국무회의 하셔야 됩니다 이런 얘기를 본인은 말리기 위해서 계엄 선포를 말리기 위해서 했다고 하는데 그거 아니지. 절차적인 것을 완성시켜주기 위해서 했던 것이고 계엄 포고령이나 이런 거 뭐 이미 다 봤던 거. 이상민이 구속됐는데 한덕수가 구속 안 될 수가 있겠어요?◎ 박정호 > 그니까 내란 도우미? 공범? 뭐 내란 중요 임무 종사자 뭐.◎ 신장식 > 가장 약하면 방조 가장 세면 주요 임무 종사자가 되겠죠.◎ 박정호 > 그러다 보니까 홍준표 전 시장이 한덕수에 대해서 또 여러 가지 글도 썼더라고요. 말년에 이렇게 됐다.◎ 신장식 > 한덕수는 정말 처음에 내란의 밤에 그런 일을 했잖아요? 그래 놓고 한동훈이랑 둘이 서서 국정을 책임지겠습니다 이랬죠.◎ 박정호 > 그렇지. 당사에 와서.◎ 신장식 > 그래 놓고 저도 호남 사람입니다. 서로 사랑해야 합니다. 그 딱 들어보면 이제 저도 혼날 사람입니다. 그렇죠. 혼날 사람이죠.◎ 박정호 > 어 그렇네. 딱 맞았네. 들리는 워딩이.◎ 신장식 > 예. 저도 혼날 사람입니다.◎ 박정호 > 예. 혼나야 됩니다 이제.◎ 신장식 > 그리고 뭐 호남 사람 맞죠. 저기 이완용도 조선 사람입니다. 맞잖아. 어쩌라고. 그다음에 마지막으로 또 했던 짓이 그거 아닙니까? 김문수의 후보 바꿔치기. 새벽 3시에, 새벽 3시에.◎ 박정호 > 그게 진짜 화룡점정이죠. 미리 준비하고 있다가.◎ 신장식 > 그러니까 이 사람은 이런 일련의 행동들을 봤을 때 첫 번째. 한동훈과 둘이 섰던 것은 배신자인 거죠. 윤석열 입장에서 보면 배신자죠.◎ 박정호 > 그렇네. 아니 신평이 김건희 만나고 와가지고 김건희가 한동훈 욕을 그렇게 했다고 전하고 있지 않습니까.◎ 신장식 > 예. 근데 윤석열 입장에서 보면 한덕수는 어? 쟤 저 사람 뭐 하는 사람이지? 나랑 같이 그날 국무회의했던 바로 그자가 며칠 뒤에 한동훈과 서서 국정을 책임지겠습니다 이런단 말이죠. 근데 그래놓고 또 태도를 돌변하여 내가 대통령 나갈게요.◎ 박정호 > 그렇네. 종잡을 수가 없네요.◎ 신장식 > 예. 종잡을 수 없는 사람이고. 이 사람의 근데 이제 일관된 기준이 있는 거죠. 나는 권력의 근처 내지는 내가 권력 그 자체가 될 거야라는 것이고. 본인이 만약 대통령이 된다고 하더라도 본인이 그 권력을 다 행사할 수 있을거다라고 생각하지 않았을 거예요. 누군가와 나눠 먹겠지. 나눠 먹거나 바지사장을 하겠죠. 그리고 윤석열을 사면하겠죠. 이미 재판에 넘어가 있었기 때문에 사면하는 방식으로 대통령이 되면 그렇게 하려고. 그래서 같이 나눠 먹는 걸로. 근데 왜 그랬을까 생각을 해보면 다시 첫 장면으로 돌아가게 돼요. 역시 했네 했어 공범, 공범 짓. 그랬으니까 그렇게 무리한 일을 한 거죠.◎ 박정호 > 이제 다 설명이 되고 이제 다 퍼즐이 맞춰진다.◎ 신장식 > 아니 그렇게 점잖은 표정으로, 점잖은 표정으로. 그분은 이제 턱을 안으로 쑥 당기는 게 이제 특유의 포즈인데. 턱을 앞으로 이렇게 쑥 당기셔가지고 이 요철 없는 얼굴을 보여주시는 게 본인의 근엄함을 유지하는 거라고 생각하는 거 같아요. 근데 그 표정 뒤에, 그 소위 점잖아 보이는 표정 뒤에 숨어있는 이 참 뭐랄까 검은 마음? 사람의. 사람의, 열 길 물속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다고. 근데 그 표정 뒤에서는 뭔가 사람 속을 모를 것 같은데 지나고 보면 그 사람이 가지고 있었던 생각이 뭔가가 전부 다 추정이 되잖아요? 권력의 곁에서 기생하고 권력을 혼자서 다 감당할 자신은 없는 그런 사람이죠.◎ 박정호 > 그래요. 홍준표 전 시장이 이렇게 썼네요. 본래 한덕수라는 사람은 사려 깊고 신중한 사람이었는데 끝까지 수분했으면 좋았을 것을 참 아까운 사람이 나라 망치고 보수 세력 망치고 당 망치고 저렇게 인생을 끝내는구나 하는 아쉬움이 남는다.◎ 신장식 > 아유 그래도 굉장히 호평 하셨네요.◎ 박정호 > 아 그렇네요.◎ 신장식 > 다른 사람에 대한 평가보다는 호평이야.◎ 박정호 > 좋은 말씀을 써주셨는데. 한덕수 이제 끝났다 이렇게 볼 수 있겠고. 구속된다, 사회 격리가 필요하다 이런 댓글도 지금 올라오고 있는데. 모레 소환을 다시 받습니다. 조사받는 상황을 좀 지켜보도록 하겠습니다. 지켜봐야 될 것 같고요. 자 그리고 여러 이제 김건희 얘기도 해야 되고 할 게 많지만 원전 얘기 좀 해볼까요?◎ 신장식 > 원전.◎ 박정호 > 원전이 좀 너무 충격이더라고요. 보면 이렇게 할 수가 있나, 이런 계약이 있나.◎ 신장식 > 아니 근데 그때를 생각을 해보면 체코 원전 수주했다고 해서 엄청나게 윤석열 쪽에서 문재인 정권이, 어 문재인이 말이야 탈원전한다고 해가지고 원전 생태계 다 망쳐놨다. 우리는 체코 원전 수주했다. 근데 그때 체코에서 무슨 일이 있었냐면 두 가지 일이 있었죠. 하나는 미국에서 웨스팅하우스가 재판해가지고 재판에 걸어서 이거 뭐 지식재산권 침해부터 시작해서 한전에서 이렇게 하면 안 된다, 내 허락받고 해야 된다라고 하는. 원천 기술이 우리한테 있으니까 하는 게 미국에서 벌어지고 있었고. 체코에서는 무슨 일이 벌어졌냐면 아 이거 계약이 가처분이 됐어요. 계약이 유효하지 않다. 이거 계약서 사인하면 안 된다라고 하는 두 가지 문제가 있었거든요. 그거 이제 체코 뭐 자신들의 절차상, 자신의 법적 절차상의 문제도 있었고 그다음에 웨스팅하우스로부터 이거 허락받고 실제로 이 계약이 이행될 수 있느냐라고 하는 의구심이 체코에서도 있었단 말이죠. 근데 어 이거 쉽지 않겠다. 근데 어느 날 갑자기 계약이 타결이 됐다는 거야. 그래서 아 저 이면에 뭐 있는 거 아니야라고 하는 의구심을 갖고 있었어요 저는. 이면에 뭐 있는 거, 이렇게 전격적으로? 이상한데. 한 번에 다 풀려? 이상해. 돈으로 때려 박은 거잖아. 기당 1조. 기당 1조. 그다음에 실제로 수출할 수 있는 국가들을 다 통제를 했고. 그다음에 SMR 같은 경우도 전부 다 웨스팅하우스의 허락을 받고 뭐 이래야 되는. SMR도 안 돼, 소형 원자로 모듈도 안 돼. 국가도 통제돼. 그다음에 체코 원전을 비롯해서 통제된 국가에서나마 대형 원전을 하나 지을 때마다 1조씩. 약 1조죠, 1조씩 갖다 바쳐야 돼. 그것도 기간이 50년이야. 그냥 대한민국의 미래를 그냥 엿 바꿔 먹은 거예요.◎ 박정호 > 윤석열이 그 짓을 했군요.◎ 신장식 > 윤석열이 엿 바꿔 먹은 거예요. 그 그냥 한 줄. 체코 원전 수주됐다 그거 하려고. MB보다 더 심해요. MB가 UAE에다가 원전 수출했잖아요.◎ 박정호 > 아 예. 그거 적자 나고 있는.◎ 신장식 > 적자 나고 있죠. 근데 그때 그 원전 수주를 한 다음에 골때리는 일이 하나 있는데 뭐냐면 MB가 UAE로부터 훈장을 받나 상을 받나 그래요. 갑자기 개인 MB한테 상을 줘요. UAE가 아랍에미리트 국가가, 왕이 줬나 하여튼 간에 국가가 줬나 MB한테 갑자기 상을 줘. 근데 상금이 5억인가 6억인가 그래. 그러니까.◎ 박정호 > 그걸 왜 MB한테 줘.◎ 신장식 > MB한테 상을 주고 상금이 한 5, 6억 돼. 그거 한번 확인 좀 해주세요. 내가 액수를 정확하게 모르겠네.◎ 박정호 > 확인 한번 해보겠습니다. 상금, 상금도 있어.◎ 신장식 > 어, 상금 받았다니까. 상금 받았다니까.◎ 박정호 > 아 꼼꼼하셔.◎ 신장식 > 예. 꼼꼼해 정말. 근데 MB보다 더한 짓을 한 거예요. MB는 개인이 돈을 한 그 정도 받아 간 거잖아. 물론 우리가 이제 적자가 나고 있지만 UAE. 근데 문제는 1조씩을 줘야 된다는 거예요. 그리고 체코 원전 수주해서.◎ 박정호 > 원래 그걸 발판 삼아가지고 뭐 미국도 가고 유럽도 가고 그러려고 그랬는데 그거 다 막혔어요 지금. 이게 뭐 하는 짓입니까.◎ 신장식 > 그거 못한다는 거 아니에요. 그러니까 이거는 그냥 언론에다가 국내 정치용으로 언론에다가 아 체코 원전 수주 타결, 위대하여라 윤석열이여 이거 한 줄 쓰려고 50년간 나라의 미래를 결단 낸 겁니다.◎ 박정호 > 음. 다 때려 박았네요.◎ 신장식 > 이게 뭐 하는 짓이에요.◎ 박정호 > 저는 개인적으로 그런 생각도 들더라고요. 이게 뭐 1조 얘기 나오고 뭐 지금 신용장 발급 얘기하면서 돈 얘기가 나오고 있는데 돈에 대한 이면계약이 또 있지 않을까. 저는 그런 또 개인적으로.◎ 신장식 > 뭐 그럴 수 있어요. 꼼꼼하신 분들이니까. MB가 상금 받는 것도 봤으니까.◎ 박정호 > 슈킹할 수 있는 이면계약이 또 있지 않을까 이런 의심이 들 정도로. 이렇게 또 해먹은 게 아닌가라는 의심이 들 정도. 충격적입니다 원전 이거는 진짜.◎ 신장식 > 그러니까요. 이게 이제 뭐 하는 짓거리야. 하나하나 이제. 진짜 3년이었기에 망정이지 5년 했으면 나라의 미래를 50년이 아니라 75년, 100년 갖다 팔아먹었고도 남을 사람들이에요.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 이게 참 황당한 상황이고요. 이거 지금 대통령실에서 이제 파악하고 있고 뭐 지시를 내렸기 때문에 진상이 규명이 될 겁니다. 더 어마어마한 것이 나올 수 있을 것 같아서 너무 걱정되고요.◎ 신장식 > 지금 나온 것도 너무너무 큰데. 저거 지금 윤니크 해가지고 나오는 거 봐. 난리야 난리.◎ 박정호 > 윤니크. KTV에서 만들었던 홍보 영상.◎ 신장식 > 두코바니 신규 원전 건설사업을 계기로. 한 기에 1조씩 갖다가 때려 박아가지고. 체코에서 얘기하는 거예요.◎ 박정호 > 이거 하려고 간 거 아닙니까. 이거 보여주려고.◎ 신장식 > 예. 저런 거 하나 하려고 저런 거 보여주기식 하려고.◎ 박정호 > 그러니까 워낙에 지지율이 안 좋고 국민들의 지지를 못 받아 보니까 대왕고래 프로젝트도 뭐 사실은 그런 식으로 자기가 막 나와가지고 하려 그러고.◎ 신장식 > 대왕 술고래 프로젝트.◎ 박정호 > 술고래 프로젝트. 그런 것들을 우리가 확인할 수가 있다. 이건 밝혀내야 된다라는 거고. 이거 다시 되돌릴 수 있을까요? 이것도 지금 걱정이 되는데.◎ 신장식 > 약정을 타절하는 거를 정부에서 검토를 하고 있을 텐데. 매몰 비용으로 생각하고 약정을 타절하는 것이 그게 더 나을지 아니면 1조씩 줘가면서라도 뭘 해보는 게 나을지 판단을 해야 되겠죠. 계산을 면밀히 해야 됩니다.◎ 박정호 > 면밀히 해야 된다.◎ 신장식 > 예. 어느 정도 이게 매몰 비용이다 싶으면 매몰 비용으로 처리를 하는 게 차라리 미래를 위해 낫겠다 싶으면 약정을 타절해버리는 것도 검토해야 됩니다.◎ 박정호 > 참 뭐 하는 짓입니까. 이렇게 나라를. 원전 이 사업도 이렇게 다 망가트려 놨다라는 거 짚어드리고.◎ 신장식 > 이게 뭐냐면 잠깐 자기 지지율을 올리겠다고 해서 운동선수들이 금지 약물을 먹거나 잠깐 너무 우울하다 해가지고 마약을 투약하거나 그런 거랑 똑같은 거예요.◎ 박정호 > 망가트려 놓은 거 아닙니까. 대한민국의 이 중요한 신체를 망가트려 놓는 그런 상황이다라고 비유를 할 수가 있고요.◎ 신장식 > 빨리 확인해봐야 돼, MB 상금 얼마 받았는지.◎ 박정호 > 네. 한번 확인해주세요. 어 올렸나요? 얼마입니까? 자 지금 올렸다고 하는데 보니까 상금이 50만 달러. 50만 달러. 5억 5천만 원.◎ 신장식 > 그러니까. 그 당시에 5억 5천일 거고 지금은 그거보다 더 되죠.◎ 박정호 > 그렇죠. 1,400원 정도 되니까 환율이.◎ 신장식 > 예. 1,400원 정도 되니까 더 되죠.◎ 박정호 > 한 7억? 7억 정도 되네요 진짜 지금 보면.◎ 신장식 > 그러니까 개인이 상금을 받았다. 대통령한테 뭘 준 것도 아니고 나라한테 무슨 아 그랬으니까 뭐 서로 국가 간에 뭘 하는 것도 아니고 개인에게 상금을 줬어요.◎ 박정호 > 이야. 대단합니다. 대단합니다. 윤석열은 그걸 뛰어넘는 상황이다라는 거고요. 자 이제 특검이 김건희한테 원래 오늘 자 소환 통보를 했는데 건강상 등의 이유로 불참한다.◎ 신장식 > 뭐 한번 봐주지 뭐. 내일 나오나 안 나오나.◎ 박정호 > 내일 오후 2시에.◎ 신장식 > 근데 이제 입원할 예정이라고 했더니 입원하셨어. 섭식 장애로 입원했죠.◎ 박정호 > 아 그니까 지금 보면 못 먹는다는 거 아니겠습니까.◎ 신장식 > 예 유동식을 공급하시기 바랍니다.◎ 박정호 > 유동식.◎ 신장식 > 빨대. 아니 원래 잘 못 씹어서 유동식을 주로 먹었다고 하던데. 전용 빨대도 있고.◎ 박정호 > 빨대도 있고. 그래서 건강상 이유다라고 하고 있고 아직 뭐 입원까지는 하지 않았지만 입원으로 가는 빌드업을 하고 있는 게 아니냐 이런 생각이 드는 상황이에요.◎ 신장식 > 아니 오늘 입원 치료한다고 또.◎ 박정호 > 입원 치료한다고 나왔나요?◎ 신장식 > 아 아니에요?◎ 박정호 > 아직은 아닌 거 같은데.◎ 신장식 > 아 그래요? 입원 치료.◎ 박정호 > 예. 그럴 가능성도 있다라는 얘기가 나오고 있는 것 같아요.◎ 신장식 > 아 가능성.◎ 박정호 > 뭐 그런 것 같아요. 혹시 입원하는 거 아니냐.◎ 신장식 > 아니 뭐 그럼 입원할 예정이시지. 내일 출석하겠다고 했는데 입원해서 출석을 못하는 경우도 있을 수 있어요.◎ 박정호 > 31일까지는 구속기간이 연장이 됐는데.◎ 신장식 > 원래 구속기간은 10일이에요. 근데 이제 한 차례 걸쳐서 10일 더 연장해서. 10일 더 지금 연장을 한 거죠. 그건 뭐 그냥 특별한 일은 아닙니다.◎ 박정호 > 그렇게 해왔죠. 늘상, 늘상 늘릴 생각 하고 있죠.◎ 신장식 > 예 그렇게 항상 해왔고 일상적으로 보통 20일 생각을 하기 때문에 그냥 뭐 20일이다. 지금 김건희 특검에서 이제 사건을 하나하나 밝혀내는 것도 중요한데 지금 김건희 특검에서 필요한 건 인력보강이에요. 제가 보기에는. 뭐 기간 연장 얘기도 있어요. 기간 연장도 필요하면 해야죠. 근데 기간 연장을 얘기하기에는 아직 시간이 많고요. 170일이니까. 워낙 근데 범죄 사실들이 새로운 사실들이 많이 벌어지니까 드러나고 있으니까 기간을 연장하자라고 하는데 보통 우리가 업무를 할 때, 프로젝트를 할 때 공수라고 합니다. 몇 공수, 몇 공수 이렇게 얘기를 하는데. 사람 숫자별로, 사람 한 명이 늘면 기간이 한 명만큼 줄어드는 거예요. 알고 보면. 1공수, 2공수 뭐 이렇게 얘기하는 게 공수가 스무 개다 그럼 스무 명이 몇 시간 이렇게 하는 거거든요. 이렇게 계산하거든요. 그니까 즉 기간 연장이 막상 필요한 시점이 되면 기간 연장도 해야겠죠. 근데 그 이전에 기간 안에 최대한 많은 일을 할 수 있도록 하는 거는 뭐냐. 인력보강입니다. 인력을 보강해야 돼요.◎ 박정호 > 이거 지금 바로 할 수 있나요?◎ 신장식 > 저는 뭐 인력보강 하려면 이제 특검법 개정을 해야 되는데. 어, 해야죠. 전 필요합니다. 왜냐하면 특히나 1팀, 2팀, 3팀, 4팀이 있는데 1팀, 2팀, 3팀은 이제 각각 정해진 이미 사건이 있어요. 뭐 주가조작, 양평 고속도로, 그다음에 선거법 위반 뭐 이렇게 이제 정해져 있는데 4팀이 뭐냐면 그 외 사건 전체거든요. 4팀 인력보강이 절실합니다.◎ 박정호 > 박터졌네요 거기는.◎ 신장식 > 그러니까. 4팀.◎ 박정호 > 일거리가 지금 어마어마하죠. 인지된 게. 하다 보니까 인지된 게. 서희건설도 막 튀어나오고.◎ 신장식 > 그러니까요. 그게 맞죠? 1팀, 2팀, 3팀이 주가조작, 양평 고속도로, 선거법 뭐 이렇게 될 거예요.◎ 박정호 > 그랬던 것 같아요 제 기억에도.◎ 신장식 > 명태균, 명태균 쪽이죠.◎ 박정호 > 나눠놨는데.◎ 신장식 > 예 근데 4팀이. 4팀이 그 외 사건이에요.◎ 박정호 > 지금 뭐 주7일 고강도 근무 때문에 너무 힘들다는 얘기가 계속 나오고 있고. 특검팀 정원이 80명인데 지금 40명이다라고도 얘기들 하더라고요. 애초에 지금 인원도 다 지금 안 돼 있는데 사건은 더 많아지니까 힘들다. 그걸 좀 신경 써줘야겠네요.◎ 신장식 > 인력보강은 두 가지 측면에서 다 필요한데 하나는 4팀 인력보강이 절실하고요. 그다음에 하나는 뭐냐면 이후에 이게 공소를 제기하고 170일이 지나거나 또는 뭐 기간 연장을 해서 끝났을 때 공소 유지를 위해서도 인력이 필요합니다. 공소 유지라는 것이, 그러면 이제 공소 유지가 되면 특검팀이 해체되고 공소유지팀만 딱 남거든요. 그러면 검사가 원대복귀들을 하잖아요, 파견됐던. 검사 한 명이 오고 한 명이 가는 게 아니에요. 수사관들이 같이 왔다 같이 가거든요. 그런데 공소 유지를 하기 위해서, 이제 재판에 들어가는 걸 공소 유지라고 하는데. 재판 과정에서 상대방이 주장하는 게 있을 거예요. 그럼 그걸 반박하기 위해서도 인력이 필요한 거고 그다음에 재판 과정에서 추가적으로 사실을 확인해야 되는 것들이 생겨요. 저게 거짓말인지 아닌지. 또는 재판 과정에서 새로운 사건이 인지될 수도 있어요. 그렇기 때문에 공소 유지를 위해서도 이게 필요합니다. 그리고 내친김에 공소 유지와 관련해서 한 가지만 더 말씀드리면 이게 특검들이 특검이 공무원에 준하기 때문에. 공무원에 준하거든요. 공무원에 준하기 때문에 겸직을 할 수가 없어요. 지금 특검에서 일하고 있는 변호사들은 변호사 업무를 못 해요. 특검이 끝나도 공소 유지를 하고 있으면. 그러면 이분들, 이게 재판이 뭐 1년이 갈지 2년이 갈지 3년이 갈지 몰라요. 3심까지 가려면. 그리고 추가적인 사건이 또 있을 수도 있기 때문에. 그러면 이분들에 대해서도 뭔가 계속해서 적극적으로 공소 유지를 할 수 있게 우리가 신분을 좀 보장해 줄 수 있는, 또는 뭐 돈을 월급이라도 좀 충분히 줄 수 있는 이런 것도 필요해요. 그냥 정의감만 가지고 계속해서 공소 유지 잘해라 이렇게 할 수는 없거든요. 그런 면에서 인력과 재정의 보강이 필수적이다라고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 정말 열심히 일할 수 있게 서포트를 잘 해줘야 된다 이런 얘기. 아 서포트, 통일교 그 수첩에서 발견된 서포트란 또 단어 생각이 나는데. 지원을 해줘야지.◎ 신장식 > 큰 거 하나 서포트, 권성동.◎ 박정호 > 큰 거 하나 서포트.◎ 신장식 > 큰 거는 얼마일까요. 난 여전히 궁금해.◎ 박정호 > 여전히 궁금, 뭐 1억은 아닐 거라는 얘기는 계속 나와요.◎ 신장식 > 요즘은 1억을 큰 거라고 하나. 옛날 같으면 큰 거 한 장 그러면 1억이었는데. 요즘 같으면 큰 거를 1억을 큰 거라고 하나 잘 모르겠어요.◎ 박정호 > 10억일지 100억일지 모릅니다. 근데 그게 한학자 총재 쇼핑백 받아서 권성동이 큰절을 했다고 하는데. 진짜 1억에 큰절하기는 또 쉽지 않을 것 같기도 하고. 모르겠어요.◎ 신장식 > 아 이건 따로 받은 거니까. 따로 받은 거니까.◎ 박정호 > 따로 받은 건데. 거긴 또 쇼핑백 크기가 어느 정도냐 그런 또 얘기도 나오고 있으니 따져봐야 된다. 아 그니까 할 게 많아요. 할 게 정말 많아요. 통일교 관련된 것도 그렇고 건진 법사 관련된 것도 그렇고. 너무 많습니다. 그래서 좀 이 특검 일할 수 있는 서포트 해달라 강조합니다.◎ 신장식 > 아 그거 필요합니다, 필요합니다. 크게 서포트 해주세요.◎ 박정호 > 크게. 큰 걸로.◎ 신장식 > 예 큰 걸로 서포트 해주세요.◎ 박정호 > 큰 걸로 좀 서포트 해주십시오. 큰 걸로 기대하겠습니다. 그리고 검찰 얘기가 나왔으니까 말인데 이제 띠지 얘기도 나오고 있지 않습니까, 띠지. 건진 법사 집에서 발견된 관봉권.◎ 신장식 > 아니 스스로, 스스로 우리는 해체될 집단이야라고 인증 릴레이하는 것 같아. 아니 이건 너무 상식적으로 말이 안 되잖아요. 상식적으로 너무 말이 안 되잖아. 그 해명이 남부지검의 해명이 더 웃겨요. 하급직 직원이 실수로 버렸다. 하하하.◎ 박정호 > 아니 근데 진짜 이게 회사, 그냥 일반 회사도 그렇고 뭐 학교라고 생각해도 그렇고 자기 마음대로 할 수 있는 게 없지 않습니까?◎ 신장식 > 아니 어떤 하위직 직원이 그거를 물어보지도 않고 아 이거 띠지? 응 버려야지.◎ 박정호 > 그러니까 우리가 서류 철하잖아요, 철. 이거 스테이플러로 찍지 않습니까. 그걸 이제 떼어내고 그거 버리듯이 띠지를 버렸다는 그런 내용인데, 말인데 이해 안 되잖아요.◎ 신장식 > 아니 그리고 너무 그 하위직 직원이 뭘 잘 모르고 실수로 버렸다. 너무 구차하지 않습니까? 관리 못 한 제가 잘못입니다 이렇게 얘기를 하지 못할망정.◎ 박정호 > 검찰이 정말 해체해달라고 몸부림치는 게 아니냐 이런 얘기가.◎ 신장식 > 아니 분실이라는 것도, 분실이라고 하는 것도 정확지가 않아요. 남부지검 해명이라고 최초에 나왔던 건 뭐라고 돼 있냐면 아까 말씀드린 하위직 직원이 실수로 버렸다 이렇게 돼 있어요. 분실은 뭔가 누가 훔쳐 간 거 같잖아. 우리는 잘 간수하고 있었는데.◎ 박정호 > 여기 놔뒀는데 누가 훔쳐 갔어요 이렇게 할 수도 있는데 그게 아니라 버렸다. 실수로 버렸다.◎ 신장식 > 그러니까. 실수로 버렸다. 하위직 직원이 뭘 모르고 실수로 버렸다. 이게 무슨 구질구질한 변명입니까.◎ 박정호 > 아니 근데 저는 이게 증거가 확보됐으면 사진도 찍어놓고 꼼꼼하게 다뤘을 것 같거든요.◎ 신장식 > 아니 사진은 있잖아 또. 사진은. 그거는 압색 과정에서 찍은 사진 같아요.◎ 박정호 > 근데 띠지가 없어. 중요한.◎ 신장식 > 압색 과정에서 찍은 거기 보면 지급일이 언제냐, 대통령 취임 후 3일 후인가 그렇잖아요? 5월달이죠. 그 띠지 다 확인된 거잖아. 근데 원본이 없어.◎ 박정호 > 참 이게 참 희한한 일이에요, 희한한 일.◎ 신장식 > 원본이 없으면 어떻게 되냐면 법정에서 따로 사진이 증거로 인정받기 위해서 절차를 밟아야 돼요. 원본이 있고 사진을 제출하면 그게 동일성이 인정되는 절차만 받으면 되는데 원본이 없어, 이 사진이 그러면 조작된 건지 아닌지 어떻게 알아 이렇게 돼서 저쪽에서 건진 쪽에서는 저거는 증거 능력을 인정할 수 없습니다라고 얘기할 거예요 분명히. 근데 건진이 계속해서 어 누구한테, 나는 그 관봉권 내가 받은 거 기도비로 받았다. 그리고 누구한테 받았는지는 모른다. 쌀독에 바로 넣었기 때문에. 그건 이제 더 이상 쌀독이 아니지 금고지. 근데 쌀독이라고.◎ 박정호 > 금고지. 쌀독 모양을 한 금고.◎ 신장식 > 예. 쌀독 모양 금고인 거죠. 쌀독 모양 금고인데. 그걸 놓고 건진이 그렇게 얘기를 하고 있는데 그 관봉을 받았다라고 하는 사실을 입증할 수 있는 증거가 될 띠지 원본이 없다. 사진만 있고. 압색 과정에서 찍은 사진만 있고 띠지 원본이 없다는 거 아니에요. 그러면 이제 건진은 아 저 증거 능력 부인합니다 이렇게 할 거예요. 변호사라면 기본적으로.◎ 박정호 > 그러니까 이게 수사를 해봤던 사람들 이것 좀 말이 안 된다는 얘기를 계속하고 있는 것이고.◎ 신장식 > 말이 안 되는 겁니다.◎ 박정호 > 검찰은 그럼 이렇게밖에 해명할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 봐야 됩니까?◎ 신장식 > 그런 거죠. 이거 정성호 장관이 엄청 열받았잖아요? 너무 상식에 어긋나기 때문에.◎ 박정호 > 바로 감찰. 바로 감찰. 너 감찰.◎ 신장식 > 바로 감찰. 감찰해야 될 사람들이. 이 매우 엄중한 상황 맞고요. 감찰해야 돼요. 감찰해서 책임을 물어야 됩니다. 이것도 감찰 지시 이것도 얼마나. 그 감찰하고 징계에 회부할 수 있는 게 얼마 전에. 감찰하고 징계 회부할 수 있는 사람이 검찰총장만이었어요. 장관은 징계 회부가 안 돼요. 할 수 있는 권한이 없었어요. 그런데 법을 바꿨어. 우리가 얼마 전에. 얼마 전에 법을 바꿨기 때문에 법무부 장관도 검사를 감찰하고 징계 요청을 할 수가 있게 돼 있어요. 그렇게 바뀐 지 얼마 안 됐어요. 이것도 정권교체의 효능감입니다.◎ 박정호 > 효능감을 이번에.◎ 신장식 > 국회에서 그 법 바꿨어도 윤석열이었어 봐요. 거부권 행사했지. 백퍼야 백퍼.◎ 박정호 > 이야 진짜 이것도 하늘이 도왔네 이렇게 보면. 이걸 할 수 있는 상황이 됐다. 아 이거 꼭 밝혀내야 되고요. 지금 남부지검장 다 이제 그만두고 그런 상황이지만 꼭 책임을 물어야 된다. 이거 수사로 가야 된다 결국에는.◎ 신장식 > 수사로 갈 수밖에 없고요 책임을 물어야 됩니다. 검찰들이 검사들 중에서 지금 집에 가 있는 사람들 꽤 있고. 저기 있잖아요. 법무부 장관 검사 징계 법안 통과, 술렁이는 검찰. 법무장관이 수사에 직간접적 영향 우려한다 그건 뭐 검사들 얘기고요.◎ 박정호 > 큰일 날 뻔했습니다 진짜.◎ 신장식 > 예. 검찰이 대항할 방안이 없다, 속수무책. 대항할 방안이 없어야지. 인사권자가 징계하는 거를 그럼 어떻게 대항할 건데. 말도 안 되는 소리예요 저런 거. 저런 거를, 저런 얘기를 저렇게 할 수 있다는 것 자체가 우리는 공무원, 공무원, 법무부의 외청 공무원에 불과한 자들이 자기들이 무슨 마치 삼권분립의 별도의 기관인 것처럼 스스로를 생각했던 오만한 생각인 거죠.◎ 박정호 > 그래서 이제 여론을 만들기 위해서 저렇게까지 보도가 되고 있는 상황인데.◎ 신장식 > 철저히 조사해서 책임을 물어야 됩니다. 그래서 조국혁신당이 검찰 독재 피해 진상조사와 피해회복 특별법을 냈어요. 이미 발의가 돼 있는데. 이거 그냥 단발적으로 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 할 게 아니라 아예 진상조사를 해서 전체 기간을 할 수는 없으니까 윤석열이 검찰총장 때부터 대통령으로 재직하는 기간 동안 검찰이 저지른 검찰권 오남용 진상을 조사하고 피해자들의 명예와 실질을 회복시킬 수 있는 피해회복 조치를 해야 된다. 케바케로 할 게 아니라.◎ 박정호 > 법안 필요하다. 그러면 의원님은 왜 이렇게, 왜 이렇게 띠지까지 버리고 했다고 보십니까?◎ 신장식 > 아니 관봉권이, 생각을 해보세요. 관봉권이 유통되는 경로는 제가 아는 바로는 두 개입니다. 뭐 다른 게 있으면 더 말씀해주시면 좋겠는데 제가 아는 바로는 두 개인데. 하나는 특활비로 가는 거 하고요, 정부 측으로 넘어가는 관봉권 다발로 넘어간다. 그다음에 하나는 은행에서, 은행에서 직접 받아 가는 거예요. 본점에서. 한국은행 가서. 근데 예전에는 돈을 받아야 되니까, 전자거래가 일상화돼있지 않았을 때는 그게 일상적인 일이었는데 요즘은 사실은 은행에서 직접 받아 가는 경우는 굉장히 드문 경우라고 저는 알고 있어요. 왜냐면 계좌이체 하면 되니까. 요즘 누가 돈다발 수송하나.◎ 박정호 > 그렇게 진짜 못 보죠 요즘에는 그런 모습을.◎ 신장식 > ATM에다가는 지급을 하거나 그럴 수 있는데. 요즘 사실 현금 지갑에 많이 넣고 다니는 사람 없잖아요. 은행도 마찬가지인 거고. 그러면 그 관봉권은 둘 중의 하나라는 거예요. 하나는 정부 측으로 갔던 특활비가 건진에게까지 갔다거나 또는 은행에서 은행 본점과도 연관이 될 수 있는 사람들이 한국은행에서 은행으로 갔던 돈을 들고 왔다는 거잖아요. 근데 유통경로가 너무 금방 나와요 그 띠지가 있으면. 그렇다면 건진은, 검찰은 뭔가 정말 실수라도 해도 문제고. 저는 뭐 고의가 있을 가능성이 더 크다 싶은데. 관봉권의 경로를 수사하고 싶지 않은 거죠. 밝히고 싶지 않은 거지. 그러면 청와대, 용산에서 나왔을 가능성이 커지는 거 아닌가 오히려 의구심은 더 커지는 거지.◎ 박정호 > 그러네요. 이렇게까지. 띠지를 버렸다. 실수로 버렸다라는 말도 안 되는 해명이 나올 수밖에 없는 상황이 있을 것이다.◎ 신장식 > 기도하는 데 관봉 사용했다. 누가? 또는 저는 하나의 가능성은 또 이것도 있다고 봐요. 이거는 뭐 통일교에서 나온 돈이 거기에 뭐 통일교 한학자 씨 금고에 각종 현금들이 있었고 귀금속들이 있었다라고 하는데 거기에 뭐 관봉권이 있었다 없었다 말들이 왔다 갔다 해요. 만약 있었다면 돈세탁 아닐까? 관봉 주고 보석 받는다 뭐 이런.◎ 박정호 > 야 이거 뭐 기적이 행해지는 곳이네요. 현금이 들어가면 관봉이 들어가면 보석으로 변해서 나오는 그런 일이 있을 수 있다. 예전에 이제 장진수 주무관이 민간인 불법사찰 폭로했을 때 청와대에서 입막음용으로 관봉권을 줬는데 그게 뭐 국정원 특활비를 청와대에서 이제 받아가지고 줬다. 그 기억이 또 나더라고요 저는.◎ 신장식 > 그러니까. 용산 특활비도 그거 따져봐야 됩니다. 국정원하고 용산 특활비 따져봐야죠.◎ 박정호 > 국정원, 용산. 그리고 검찰은 왜 이런 짓을 했을까라는 거 하나하나 따져봐야 되는데 정성호 장관 명의로 명령을 내려가지고 이제 감찰이 진행되니까 그 결과 보고 수사까지 갈 수밖에 없다.◎ 신장식 > 감찰해야 될 사건들이 너무 많아요. 도이치모터스 무혐의 결정한 자들 감찰해야죠. 근데 대부분 옷을 벗고 두 명만 남았어요. 그래서 저희들이 감찰 요청서하고, 옷 벗은 자들에 대해서는 공수처 고발, 그다음에 아직 옷 벗고 있지 않은 자들에 대해서는 정성호 장관의 감찰과 징계 회부를 요청드릴 생각이고요. 정 장관님 만나서 이왕 감찰 시작했는데 이거뿐만 아니라 김건희 무혐의했던 그 디올 백 무혐의했던 사람들, 콜검해서 불려가가지고 조사까지 해 놓고도 무혐의했던 사람들. 그다음에 도이치모터스 무혐의한 자들. 이런 사람들 전부 다 책임을 물어야 합니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 책임 물어야 된다. 검찰이 지금 그냥, 모르겠어요. 저는 그냥 놔두고 있는 그런 느낌이 좀 들어가지고. 검찰에 대한 수사 꼭 바로 잡아야 된다. 하나하나 들여다봐야 된다.◎ 신장식 > 검찰권 오남용을 케이스 바이 케이스로 하나씩 할 게 아니라 조국혁신당이 낸 저거. 검찰권 오남용에 관한 진상조사 및 피해자 피해회복에 관한 특별법 발의를 했고. 저렇게 좀 포괄적으로 할 필요가 있겠다 싶습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 다시 한번 강조를 드리고요. 검찰 가만두면 안 된다. 그리고 이제 조국 전 대표. 내일 복당한다라는 얘기 들리고 있는데.◎ 신장식 > 당원 자격 심사위원회를 통과한 것으로 알고 있고요.◎ 박정호 > 복당 수순으로 가고 있다.◎ 신장식 > 예.◎ 박정호 > 근데 저쪽, 국민의힘 쪽에서는 여러 가지 비판을 하고 있습니다. 다 듣고 계실 텐데. 한동훈 같은 경우는 이런 얘기도 했더라고요. SNS에 딱 한 줄 적어서. 사실상 탈옥한 거다. 무죄라면 재심 청구해야 된다 이런 얘기를 써놨던데 어떻게 들으셨습니까.◎ 신장식 > 첫 번째. 탈옥을 얘기하려면 윤석열 탈옥부터 좀 얘기하라고. 지귀연 비판부터 하라고. 그리고 모든 사람의 비판과 비난 다 떠안을 수 있어요. 그거 가지고 다 감수하고서 정치활동을 할 거예요. 한동훈 너는 그런 말 할 자격이 없지. 알렉스 한 어떡할 건데? 너는 그 말 할 자격 없어. 관종 놀이나 하세요. 락페 가서 뿌연 안경이나 찍어 올리고 그러세요. 용기도 없어요. 탈당할 용기도 새로운 정치세력을 만들 용기도 없는 사람이 소위 입만 ㄴㅂㄴㅂ하면서. 대한민국 국민 모두가 조국에 대해서 비판할 수 있어도 너는 그럴 자격 없어.◎ 박정호 > 한동훈 전 대표. 지금 뭐 이번에 당권 도전은 안 했고.◎ 신장식 > 그 용기가 없죠. 안 한 게 아니라 못 한 거죠. 용기가 없어요. 탈당할 용기도 없어요. 소위 친한계라 불리는 의원들이 비례가 많으니까 못 해.◎ 박정호 > 그래서 이제 한동훈에 대해서는 그럴 뭐 용기도 없이 그냥 정말 인플루언서처럼 그런 활동하고 있는 모습.◎ 신장식 > 인플루언서 한.◎ 박정호 > 인플루언서 한. 그런 모습을 보여주고 있는데 무슨 이런 비판 할.◎ 신장식 > 얼굴에 무슨 털이 났다 밀고.◎ 박정호 > 이런 비판할 자격도 없다라고 정리를 해주셨습니다.◎ 신장식 > 아니 단 한 사람 비판할 자격이 없는 사람을 절대 비판할 수 없다라는 사람을 뽑으면 한동훈이에요. 핸드폰 비번이나 까고 얘기해. 비번도 못 하고 탈당도 못 하고 분당도 못 하고. 뭐야.◎ 박정호 > 그래서 일각에서는 그런 얘기도 있어요. 내년 지방선거나 재보궐 선거. 빅매치가 벌어질 수도 있다. 조국 전 대표와 한동훈 전 대표의 빅매치. 언론에서 뭐 그런 그림을 그리는 사람도 있고 뭐 그런 것 같은데.◎ 신장식 > 한동훈 들어와, 들어와.◎ 박정호 > 빅매치 할 수 있다.◎ 신장식 > 아니 한동훈이 내가 보기에는 피할걸요? 그럴만한 배짱을 가진 사람이 아니에요. 대구경북에서 재보궐 선거 있으니까 한동훈이 나가면서 조국 들어와 이렇게 얘기할 수 있어요. 그런 지역.◎ 박정호 > 아 그럴 수도 있겠네요.◎ 신장식 > 대구경북에서. 아직 근데 대구경북은 있을 것 같지 않고 수도권 지역이 가장 유력한데 그런 데에서.◎ 박정호 > 인천 계양, 아산 뭐 이 정도, 지금 일단은.◎ 신장식 > 아니 뭐 수도권에서 몇 군데 더 생길 수도 있고 그다음에 이제 뭐 광역단체장 선거에 출마하시는 의원님들이 자리를 비울 수도 있고 여러 가지 가능성들이 있어요. 아니 저는 뭐 대구경북만 아니라면 들어와.◎ 박정호 > 수도권에서 한번 붙어보자 뭐 이렇게 얘기할 수도 있고.◎ 신장식 > 대구경북만 아니면 들어와.◎ 박정호 > 아 예. 알겠습니다.◎ 신장식 > 못 해요 이 사람.◎ 박정호 > 정말, 들어오면 정말 빅매치인데 그쵸?◎ 신장식 > 무슨 빅매치야. 인플루언서랑 정치. 정치인과 인플루언서의 그냥 관심 있는 흥미 있는 뭐 이런 거지 그거는 빅매치 그런 거 아닙니다.◎ 박정호 > 같이 급을 올려줄 필요도 없다. 알겠습니다. 저희 댓글 통해서도 한동훈 조사받아야지 비교 불가다 이렇게도 말씀하시고. 아 이렇게 라이브를 막 하는군요.◎ 신장식 > 예. 그분 인플루언서라니까.◎ 박정호 > 락페에서.◎ 신장식 > 락페에 가서 저렇게 돌아다니고 사진 찍어서 올리고 그러잖아요. 사진 얼굴 뿌연 거 비 오는 날. 펜타포트였나. 펜타포트 락페에서.◎ 박정호 > 지금 당은 지금 난리가 났는데.◎ 신장식 > 저 때 당이 지금 난리 났어요. 난리 나 있는 상황이고 지금도 난리가 났지.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 신장식 > 난리가 나 있는 상황인데 저러고 돌아다녀요, 인플루언서 한. 딸이랑 같이 해보세요. 유명한 따님. 그러면 구독자 수가 더 늘 거야 아마. 알렉스 한의 영어 실력을 보여줘. 논문 실력도 보여주고.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 자 이제 조국 전 대표 말씀을 나누다가 한동훈 반응이 있어서 여쭤봤던 건데. 조국 전 대표 이제 복당을 하게 되고 내년 6월에는 어쨌든 정치인으로서 국민들의 평가를 받겠다는 얘기는 하셨고. 인터뷰를 통해서.◎ 신장식 > 예. 정치인으로서의 숙명이죠.◎ 박정호 > 그러면 일정은 나와 있는 것이고. 복당을 해서 전당대회도 진행이 되고 나면.◎ 신장식 > 예. 전당대회는 11월 중순 경.◎ 박정호 > 그때 진행이 된다. 조국 전 대표 향후 행보 그러면 6월에 선거, 그것만 저희가 생각하면 되겠습니까?◎ 신장식 > 네. 큰 흐름으로 보자면 그렇죠. 그러면서 이제 내용적으로 뭘 준비할 거냐인 건데. 첫 번째는 조 전 대표님이 이야기하는, 그리고 조국혁신당도 마찬가지인데 첫 번째는 이재명 정부의 성공을 위해서 조국혁신당이 어떤 역할을 할 수 있을까. 이게 첫 번째 고민이에요. 왜냐하면 이재명 정부는, 이재명 대통령은 조국혁신당 우리의 대통령이에요.◎ 박정호 > 그렇네요.◎ 신장식 > 선대위를 같이 꾸려서.◎ 박정호 > 맞아요. 그때 목이 쉬었잖아요, 의원님.◎ 신장식 > 예. 전국을 저도 얼굴이 새카매지도록 다녔고 저뿐만 아니라 김선민 권한대행 우리 당원들 25*25짜리 이거 피켓 들고서 정말 열심히 했거든요. 이재명 대통령 우리의 대통령이에요. 그러기 때문에 이재명 정부는 성공해야 됩니다. 이재명 정부는 빛의 광장의 대통령이에요. 키세스 우주연합군의 대통령이에요.◎ 박정호 > 아 연합군. 우주연합군 사령관 그런 느낌도 좀 들고.◎ 신장식 > 예. 키세스 우주연합군의 총사령관이고 그래서 이재명 정부가 성공해야 됩니다. 그래야 외계인을 물리칠 수 있어요.◎ 박정호 > 외계인. 맞습니다. 외계인 침공했으니까 함께 싸웁시다.◎ 신장식 > 함께 싸워서 물리쳐야 됩니다. 그것을 가장 열심히 할 거예요. 그리고 두 번째는 조국혁신당은 검찰 독재 조기종식과 사회권 선진국이라는 두 가지 기둥을 세우고 그걸 목표로 하고 있어요. 검찰 독재 조기종식을 위해서 싸우는 것은 너무 당연하고요 그다음에 소위 사회권 선진국. 만 명만 평등한 나라가 아니라 만인이 평등한 나라. 만 명만 존엄한 나라가 아니라 만인이 존엄한 나라를 만들어가는 일. 그 콘텐츠를 제대로 만들어서 국민들께 제대로 이렇게 설명 드릴 수 있는 방법. 그 길을 찾는 것. 이것이 조국 전 대표, 그리고 조국혁신당이 지금 해야 될 일입니다. 그 과정에 지방선거가 있는 것이고 재보궐 선거가 있는 겁니다. 정치인의 숙명으로써 거쳐야 될. 그 기둥을 잊지 않고 있어요. 이재명 정부의 성공, 키세스 우주연합군의 승리. 외계인들의 온전한 퇴출. 그래서 외계인인지 사람인지를 국민의힘은 결정하셔야 된다. 외계인과 섞여서 살면 안 된다.◎ 박정호 > 지구는 우리 지구인들만 살게 해주세요.◎ 신장식 > 지구는 지구인들이 지킵시다. 국민의힘 정치인들에게 호소하는 거예요. 같이 지구를 지킵시다 좀.◎ 박정호 > 지구를 지키든 지구를 탐하든 결정해라. 외계인인지 사람인지 보여달라 이런 말씀이신데. 자 그래요. 그니까 이게 딱 출발점이, 시작이, 대의명분이 이재명 정부의 성공이라는 거에서 시작한다.◎ 신장식 > 아 그럼요.◎ 박정호 > 그러면서 이제 정치인의 삶을 조국 전 대표 시작을 하고 있다라는 건데. 그런 얘기도 있어요. 조국 전 대표가 본인이 사과 몇 번 한다고 2030들이 마음을 열겠냐 이렇게도 말씀하셨던 것 같은데.◎ 신장식 > 참 이 말을 일부러 꼬아서 듣는 분들이 너무 많던데. 오늘 아침에 보니까 박용진 전 의원도 그런 이야기를 했던데. 금태섭 전 의원은 물론이고. 왜 일부러 꼬아서 듣는지 모르겠어. 그 말은, 그 말은 핵심은 내가 말로 백 번 스무 번. 지금 사실 열세 번 플러스 알파 사과했어요. 근데 말로 백 번 스무 번 사과한들 그걸로 마음이 풀리겠냐. 결국 행동으로 행동을 통해서 그분들의 마음이 누그러지고 그분들이 이해할 수 있도록 해야 되겠다라고 하는 말로 때우지 않겠다라는 말을 야 늬들이 뭐라고 하든 나는 뭐 사과 더 안 할 거야 라는 식으로 꼬아서 듣더라고. 난 그래서 아 문해력 테스트를 받으셔야 되려나. 왜 저렇게 말을 꼬아서 듣지 일부러? 아니 된장찌개 사진 올린 것 가지고도 무슨 위선이니 뭐니. 그러면 실제로 된장찌개만 먹었으면 서민 코스프레 한다고 했을 거고 고기 먹었던 거 올렸으면 고기 먹은 거 올리면 그래 너는 역시 강남좌파 귀족이야 그랬을 거예요? 사위가 고기 사줬다잖아. 그리고 생각해보세요. 몇 년 만에 얼마 만에 이 양반들이 다 같이 모인 건가. 출옥, 출소하고 그 저녁이에요. 그 저녁. 출소하고. 15일날 0시에 출소해서 그 현장에는 사람들 많이 오고 그러니까 가족들은 나오지도 못했어요. 정경심 조민 사위 조원 가족들은 못 나왔어.◎ 박정호 > 그 현장에 못 왔죠.◎ 신장식 > 그러고 갔어요. 그러고 그 15일날 0시에 나와서 15일날 저녁을 가족들이 모여서 사위까지. 사위 결혼식이 작년 8월달인가 그랬어요. 이제 결혼 1주년이야. 그래서 같이 모여서 밥 먹었어. 지난 8개월 동안 밥 한 끼 같이 못 먹다가. 어쩌라고. 희한한 사람들이에요. 그니까.◎ 박정호 > 있는 그대로 좀 봐주고, 워딩 그대로.◎ 신장식 > 아니 8개월 만에 조민은 결혼 1주년이에요. 결혼 1주년이 얼마 전, 며칠 전이었어요. 8월 14일인가. 하여튼간에 그 출소하던 그 어간이었어요. 어쩌라고.◎ 박정호 > 그니까 이게 뭐 어떻게든 뭘 올리든 무슨 말을 하든 그걸 꼬아서 해석하고 꼬아서 분석하는 그런 게 있기 때문에 거기에 답답한 마음을 이제 표해주셨는데.◎ 신장식 > 한 가지만 더 말씀드릴게요. 최근에 몇몇 언론이나 이런 데서 얘기하는 것 중의 하나가. 마지막 근거가 뭐냐 하면. 조 전 대표가 사실관계나 법리상 인정할 수 없지만 존중하고 그래서 갔다 왔잖아요. 그다음에. 근데 이제 마지막에 쭉 가면 무슨 얘기를 하냐면, 야 그래도 법원에서 인정했잖아. 법원에서 인정한 것에 대해서 법원의 결정과 그 집행력을 존중하지만 법원의 판결을 백 퍼센트 다 인정하고 인정하라는 얘기인가. 저는 그렇지 않다고 생각하고 특히 유재수 감찰 종결 사건, 감찰 무마 사건이라든지 이런 거는 법리상으로도 너무너무 큰 문제가 있어요. 그리고 생각을 해보셔야 될 거는 정경심 교수 3년 4개월 살고 나왔어요. 소위 입시와 관련해서. 그다음에 조민은 고졸이에요. 그러면 어떤 대가를 더 치르라는 거지. 그 얘기의 끝은 뭐냐면 야 자백해. 본인들이 듣고 싶은 얘기를 할 때까지 자백하라고 강요하는 거예요. 그래도 돼요? 저는 그런 말씀을 여쭙고 싶어요.◎ 박정호 > 그래요. 조국 전 대표가 앞으로 행동을 통해서 보여주겠다라고 했고 선거에 출마한다고 했으니까.◎ 신장식 > 2019년으로 돌아갈 생각이 없어요. 2019년으로 돌아간다는 건 뭐냐면 일일이 다시 사실관계를 찾아서 뭐 이건 콩은 콩이고 팥은 팥이다라고 얘기를 하는 건데. 조국은 지금 정치인입니다. 민정수석도 아니고 법무부 장관도 아니고 학자도 아니에요. 지금 정치인이기 때문에 2019년으로 돌아가지 않는다. 그다음에 한동훈이나 금태섭 또 누가 뭐 이런저런 사람들이 오늘은 보니까 조선일보의 선우정. 재심 청구해 그렇게 억울하면. 여보세요. 법률가들이 그렇게 얘기하는 거 들어보면 참. 재심으로 지금 그것을 2019년으로 돌아가서 재심으로 다툴 생각이 없다라고 조 전 대표가 얘기했을 뿐만 아니라 재심이라고 하는 거는 사건을 뒤집을만한 새로운 증거가 나와야 돼요. 새로운 증거가 나오려면 어떻게 해야 되느냐. 특검이 윤석열 김건희가 어떤 일을 저질렀는지를 쭉 사실관계 조사를 수사를 다시 해야 되고요. 검찰권 오남용 수사 다시 해야 되고요. 오남용을 수사를 다시 해서 여기서 이 사건이 새로운 증거가 나오지 않는 한 재심 청구가 안 돼요. 기존에 제출된, 기존에 지난 재판 과정에서 제출된 증거들 중에서 판사들이 제가 보기에는 배척할 증거는 인용하고 인정해야 될 증거는 배척했단 말이죠. 근데 왜 이 증거를 배척했어 이거 갖곤 재심이 안 된다고. 지난 재판에서 나오지 않은 새로운 증거가 나와야 돼요. 근데 그걸 뻔히 아는 법률가들이 저런 얘기를 하는 거는 그냥 난 조국이 싫어 그 얘기 하는 거죠. 그냥 그렇게 알고 있습니다.◎ 박정호 > 그래서 뭐 이런 비판도 있고 비난도 있고 정치인의 숙명이라면 숙명이겠죠. 정치인의 삶을 살겠다. 국민들에게 선거라는 제도를 통해서 평가를 다시 받겠다 이렇게.◎ 신장식 > 예. 정치인 조국으로 봐주시면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 예. 이렇게 정리를 좀 해보겠습니다. 자 조국혁신당이 또 새로운 모습, 이제 2기 많은 분들이 관심을 가지고 계실 것 같은데. 11월이면 새로운 지도체제가 들어선다라고 정리를 해보고. 노상원 롯데리아 CCTV 혹시 보셨는지 모르겠어요. 어제 보도가 나왔는데. 보셨나요 CCTV? 롯데리아 CCTV.◎ 신장식 > 아 그거. 버거 롯데리아 회동. 버거 보살의 롯데리아 회동. 저게 뭐 하는 짓입니까 저 둘러앉아서 보면. 노상원이 얘기하는 거를 받아 적고 귀 기울여 듣고 그러고 있는 거 아니에요. 점 보러 오셨나?◎ 박정호 > 사실은 이게 적는 게 이렇게 이게 민간이기도 하고 불명예 전역한 노상원의 말을 적고 있는 장성들의 모습. 생경합니다. 롯데리아라는 것도 참 눈에 확 들어오기도 하는데.◎ 신장식 > 집 근처에 거기밖에 없었나.◎ 박정호 > 여기가 좀 마음이 편한가. 홈그라운드인가.◎ 신장식 > 오히려 일부러 도청이 쉽지 않은 곳에 가서 이야기하는 게 있죠. 일부러 시끄러운 데 가서.◎ 박정호 > 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 사람들이 좀 많고 이렇게 하면 소리가 크니까 그걸 좀 노린 게 아닌가 생각이 드는데.◎ 신장식 > 예. 도청을 피하기 위해서 일부러 사람 많은 데에서 만나서 상의를 하기도 해요.◎ 박정호 > 이렇게 CCTV를 통해서든 아니면 김건희의 녹취를 통해서든 하나하나 지금 증거들이 나오고 있기 때문에. 뭐 재판 과정에서는.◎ 신장식 > 그래서 저 수사에서 되게 중요한 건 뭐냐면 사실관계를 밝히는 것도 있지만 이 수사의 키가 노상원과 김건희 내지는 윤석열과의 연계지점들, 김용현과 연계지점들이 밝혀지면 구삼회, 방정환, 김용군 여기는 현역 군인들이잖아요. 그러면 어떻게 되냐면 군인들이 내란을 했다 이거는 군형법상 반란죄입니다.◎ 박정호 > 김용군은 예비역 대령이긴 하지만 구삼회 방정환은 현역.◎ 신장식 > 현역이니까 그러면 이제 군사 반란의 공범이 되는 거예요. 군 형법으로 처벌이 될 수 있어요. 군사 반란이 되면 그 군사 반란은 사형만 있든가.◎ 박정호 > 사형, 예 그렇겠죠.◎ 신장식 > 제 기억으로는 그런데.◎ 박정호 > 사형 뭐 무기까지 있는지 모르겠지만 어쨌든 이게 엄정하게.◎ 신장식 > 총살이 가능한.◎ 박정호 > 군인이니까.◎ 신장식 > 그래서 지금은 내란죄로만 수사를 하고 있는데 이게 이제 노상원과 민간인 윤석열 이쪽, 그다음에 김건희 김용현 이쪽으로 가서 이게 공범이다 그러면 반란의 공범이 되는 거예요. 군사 반란.◎ 박정호 > 군사 반란의 공범이 된다.◎ 신장식 > 예. 그러면 이제 내란죄보다 이게 훨씬 더 엄해집니다 또. 어떻게 더 엄해지지. 군사 반란이 되는 겁니다. 군사 반란.◎ 박정호 > 예. 그래서 중요한 그 증거가 또 CCTV를 통해서 나왔다. 뭐 진술은 이 사람들이 하긴 했지만 CCTV 장면을 통해서 더 명확해졌다 이건 저희가 지적할 수밖에 없습니다. '오수아'님이 롯데리아 2층 커피집도 있는데 왜 1층에 있는 롯데리아? 뭐 이렇게 말씀하셨는데 뭐 쿠폰이 있어서 갔다 뭐 이런 얘기도 있고 하던데.◎ 신장식 > 뭐 쿠폰도 있겠지만 저거는 제가 이제 정보 쪽에 노상원이 있었기 때문에 여러 민간인들이랑 섞여서 들어오면서 신분을 물타기 하고 그다음에 저는 감청, 도감청에 대해 굉장히 민감할 수 있었겠다 싶어요.◎ 박정호 > 그렇겠네요. 사람들이 많은 데 아무리 이 사람들이 들어왔다고 하더라도 관심을 덜 받을 수가 있으니까. 그래요. 근데 뭐 알바생한테구삼회 단장은 뭐 펜까지 빌렸다고.◎ 신장식 > 받아적으시느라.◎ 박정호 > 그래서 받아 적기 위해서 열심히 노력했구나 이런 생각도 들었습니다. 이것도 밝혀야 된다라는 거 정리를 해드리고요. 자 우리 의원님과 오늘 수요일, 오늘은 수요일에 만나서 정리를 좀 해봤는데. 보내드려야 될 시간이 보내드려야 될 것 같은데. 시간이 좀 오늘 또 빨리 흘러갔습니다.◎ 신장식 > 그러네.◎ 박정호 > 금방 또 11시 다 돼가고 있는데.◎ 신장식 > 박정호 기자님이랑 이야기하다 보면 저도 시간 가는 줄 모르고.◎ 박정호 > 녹아듭니다. 이렇게 빠져듭니다. 박정호한테 빠져듭니다.◎ 신장식 > 그러니까.◎ 박정호 > 네. 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다 의원님.◎ 신장식 > 저는 다른 것보다 지금 이제 조국 전 대표에 대해서 이런저런 평가나 비판, 비난 뭐 다 있을 수 있다고 생각을 하는데요. 다른 것보다 정치인 조국의 앞으로의 행보들에 좀 주목해주셨으면 좋겠고 같이 이재명 정부의 성공을 위해서 지혜를 모았으면 좋겠다. 이재명 정부의 성공이 무엇보다도 중요한 시점이기 때문에 여러 가지 정치공학적 분석도 있고 뭐 일견 그럴듯해 보이기도 하고 뭐 그런 게 있을 수도 있겠다 싶은 여러 가지 정치공학적 분석들이 있을 수 있어요. 이게 뭐 세력 구도를 어떻게 하고 뭘 어떻게 하고 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그거보다 더 중요한 것은 키세스 우주연합군의 승리. 이재명 정부의 성공이라고 하는 큰 가치 앞에서는 그런 자잘한 수나 또는 이런저런 억측들은 이런 건 조금 넣어두는 게 맞지 않냐. 지금은 여전히 저들은, 아직 내란의 실체는 모두 드러나지 않았고 저들은 여전히 반격의 준비를 하고 있다. 그러면 키세스 우주연합군의 온전한 승리와 이재명 정부의 성공을 위해서 큰 틀에서 힘을 여전히 우리가 더 많이 모아내야 하는 식이다라는 점을 다시 한번 꼭 말씀드리고 싶습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 진심이 느껴지는 신장식 의원님의 말씀을 듣고 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 의원님.◎ 신장식 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 감사합니다. 신장식 의원님과 함께 봤습니다.