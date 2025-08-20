구윤철 부총리, 석유화학 기업에 최후통첩..."죽을 각오로 재편"

최근 극심한 사업 부진에 빠진 국내 석유화학업계에 강도 높은 구조개혁이 추진된다. 올해 말까지 최대 370만톤(t) 규모의 설비를 줄이고, 주요 10개 기업들은 사업재편 계획을 내야한다. 이 과정에서 기업들은 대주주의 고통분담을 포함한 자구노력이 이뤄져야 한다. 정부도 기업의 사업재편 과정을 면밀히 검토 후, 향후 지원 여부를 결정할 방침이다.(관련기사:"DL그룹 때문 1천억 상당 세금추징"... 한화-DL 갈등 격화
https://omn.kr/2ewsp)
20일 구윤철 부총리 겸 경제부총리는 정부서울청사에서 '산업경쟁력강화 관계장관회의'를 열고, 석유화학산업에 대한 대책을 논의했다. 이 자리에는 주무부처인 김정관 산업통상자원부 장관을 비롯해 금융위원회와 공정거래위원회 등이 참석했다.
구윤철, 석유화학 기업들에 최후통첩…"당장 다음달까지 사업재편 계획 내야"
구 부총리는 "주요 10개 석유화학 기업이 참여하는 사업재편 협약이 체결된다"며 "최대 370만톤 규모의 설비(NCC) 감축을 목표로 연말까지 각 사별로 구체적 사업재편 계획을 제출하게 된다"고 말했다.
구 부총리는 이어 "석유화학 산업이 직면한 문제는 명약관화하지만 국내 업계는 그동안 문제를 외면해 왔다"며 "중국 등 글로벌 공급과잉이 예고됐지만, 국내 업계는 과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고 고부가 전환까지 놓치면서 큰 어려움에 직면했다"고 지적했다.
그는 위기 극복의 해법을 두고 "과잉설비 감축과 근본적 경쟁력 제고"라고 강조했다. 이어 "'버티면 된다', '소나기만 피하면 된다'는 안이한 인식으로는 위기를 절대 극복할 수 없다"면서 "'사즉생'(死卽生)의 각오로 임해야 한다"고 말했다.
이어 석유화학 업계의 신속한 대응도 주문했다. 그는 "기업과 대주주가 뼈를 깎는 자구노력을 토대로 구속력 있는 사업재편 및 경쟁력 강화 계획을 빠르게 제시해야 한다"면서 "연말이 아니라, 당장 다음 달이라도 계획을 제출하겠다는 각오로 임해야 한다"고 강조했다.
"조선업을 보라, 진정성 자구계획 기업은 지원...무임승차 기업엔 단호히 대처"
이날 회의에선 정부의 대응 방향도 나왔다. 구 부총리는 "산업부를 중심으로 기업과 대주주의 자구노력이 재편 계획에 포함될 수 있도록 업계와 밀착 소통할 것"이라며 "금융위는 채권금융기관과 함께 재무상황과 자구노력 등에 모니터링을 강화할 것"이라고 밝혔다.
해당 기업들이 제출한 계획에 진정성 있다고 판단될 경우, 규제완화·금융·세제 등 종합대책을 통해 지원하겠다고 했다. 이어 "대신 사업재편을 미루거나 무임승차하려는 기업은 정부 지원 대상에서 배제하고 단호히 대처하겠다"고 그는 말했다.
구 부총리는 "우리에게는 뼈를 깎는 구조조정으로 화려하게 부활한 '조선업'이라는 좋은 선례가 있다"며"고통스럽겠지만 조선업의 발자취를 따라간다면, 석유화학산업도 화려하게 재도약할 수 있다"고 전했다.정부는 향후 석유화학 사업재편 진행상황을 면밀히 살피고, 필요한 조치를 적절하게 마련할 방침이다.