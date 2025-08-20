물건을 두고 가고, 돈을 흘려도 기분이 좋네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲건어물가게원주 중앙시장 건어물가게 ⓒ 박도 관련사진보기

"여보, 이젠 세상이 바뀌었습니다. 혹 내가 먼저 떠난 후 당신, 며느리나 딸에게 밥 얻어먹을 생각 아예 하지 마시고 지금부터라도 스스로 챙겨 먹는 습성을 기르세요."

"네에? 왜 새우 값을 받지 않으세요?"

"어르신, 지난번에 새우를 사시고 돈을 지불하신 뒤 그냥 가셨어요. 하는 수 없이 비닐 봉지 째 냉장고에 넣어두고 기다렸으나 끝내 오시지 않아 다른 분에게 팔았습니다."

큰사진보기 ▲돈 봉투내가 의자에 떨어트린 돈을 담은 비닐봉투 ⓒ 박도 관련사진보기

"손님! 간밤에 어디 앉으셨습니까?"

"늘 앉던 내 단골 자리인 소파 의자에 앉았지요."

"어제 문을 닫으면서 그 자리를 청소하는데, 의자 위에 돈이 떨어져 있기에 손님 돈 같아 비닐봉지에 담아 두었습니다."

"돈에 이름이 새겨지지 않았는데 그냥 갖지 그러셨어요?"

"그래선 안 되지요. 손님!"

인력거꾼 김 첨지는 그날 따라 왠지 운수가 좋았다. 손님이 꼬리에 꼬리를 물었다. 그리하여 주머니가 두둑해진 그는 귀가 길에 아내가 그렇게 먹고 싶어 하던 설렁탕을 사 들고 집으로 갔다. 하지만 아내는 말없이 눈을 감고 있었다.



"설렁탕을 사다 놓았는데 왜 먹지 못하니. 왜 먹지를 못하니 …. 괴상하게도 오늘은! 운수가 좋더니만 …."

1.은퇴 후 아내의 잦은 잔소리 가운데 하나.아내는 그렇게 말만 하는 게 아니라 자주 실습을 시켰다. 아내는 기도회다, 아이들 봐준다 하여 보름 내지 길게는 한 달 남짓 자주 집을 비웠다. 그럴 때 마다 나는 실습 기간으로 알아차리고 있다.아내 없는 기간 요리 실습을 할 때 내가 자주 하는 요리는 간편하고 쉬운 두부 찌개다. 여러 번 그 요리를 하는 동안, 그 두부 찌개에 마른 새우를 조금 넣으면 별미라는 걸 터득했다. 그래서 이따금 원주 중앙시장 건어물 가게에 가서 마른 홍 새우를 사다가 요리 때마다 조금씩 넣어 즐겁게 밥그릇을 비우곤 한다.어제 중앙시장 건어물 가게에서 예사 때처럼 마른 새우 1만 원 어치를 산 다음, 지갑에서 돈을 꺼내 1만 권 한 장을 지불하는데, 점원이 굳이 받지 않고 그냥 가시라고 했다.하지만 나는 도무지 그 기억이 나지 않았다. 그 점원 하는 말이 사실 같아 새우 담은 비닐봉지를 받아 가방에 넣고 떠나오는데, 왠지 공돈이 생긴 '운수 좋은 날' 같아 기분이 마냥 좋았다.2.올 여름은 유난히 길고 무더운 듯하다. 그래도 나는 여태 에어컨 없이 선풍기로만 여름을 나고 있다. 오늘 집안의 창이란 창은 죄다 열고 속옷 차림으로 노트북을 켜고 앉아 몇 자 두드리자 등에서 땀이 흐르기에 전원을 끄고 예사 날처럼 동네 앞 빵집에 갔다. 점원이 반갑게 인사를 했다.그리면서 그 점원은 돈이 든 비닐 봉투를 계산기 서랍에서 꺼낸 뒤 나에게 건넸다. 오천 원 권 두 장에 일천 원 권 한 장이었다. 기억을 더듬고 내 주머니를 뒤지자 분명 내 돈 같았다.나는 평소 때와 같이 냉커피 한 잔을 시킨 다음, 그날은 공돈이 생긴 듯하여 밤 과자 한 봉지를 사서 내 단골 자리로 가 함께 즐겼다. 매우 운수 좋은 날 같았다. 혹이나 출판사에서 인세를 보냈나? 아니면 잡지사에서 원고 청탁서를 보냈을까 궁금해 하다가 불쑥 현진건 작가의 <운수 좋은 날> 작품이 떠올랐다.