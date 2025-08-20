물건을 두고 가고, 돈을 흘려도 기분이 좋네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
1.
은퇴 후 아내의 잦은 잔소리 가운데 하나.
"여보, 이젠 세상이 바뀌었습니다. 혹 내가 먼저 떠난 후 당신, 며느리나 딸에게 밥 얻어먹을 생각 아예 하지 마시고 지금부터라도 스스로 챙겨 먹는 습성을 기르세요."
아내는 그렇게 말만 하는 게 아니라 자주 실습을 시켰다. 아내는 기도회다, 아이들 봐준다 하여 보름 내지 길게는 한 달 남짓 자주 집을 비웠다. 그럴 때 마다 나는 실습 기간으로 알아차리고 있다.
아내 없는 기간 요리 실습을 할 때 내가 자주 하는 요리는 간편하고 쉬운 두부 찌개다. 여러 번 그 요리를 하는 동안, 그 두부 찌개에 마른 새우를 조금 넣으면 별미라는 걸 터득했다. 그래서 이따금 원주 중앙시장 건어물 가게에 가서 마른 홍 새우를 사다가 요리 때마다 조금씩 넣어 즐겁게 밥그릇을 비우곤 한다.
어제 중앙시장 건어물 가게에서 예사 때처럼 마른 새우 1만 원 어치를 산 다음, 지갑에서 돈을 꺼내 1만 권 한 장을 지불하는데, 점원이 굳이 받지 않고 그냥 가시라고 했다.
"네에? 왜 새우 값을 받지 않으세요?"
"어르신, 지난번에 새우를 사시고 돈을 지불하신 뒤 그냥 가셨어요. 하는 수 없이 비닐 봉지 째 냉장고에 넣어두고 기다렸으나 끝내 오시지 않아 다른 분에게 팔았습니다."
하지만 나는 도무지 그 기억이 나지 않았다. 그 점원 하는 말이 사실 같아 새우 담은 비닐봉지를 받아 가방에 넣고 떠나오는데, 왠지 공돈이 생긴 '운수 좋은 날' 같아 기분이 마냥 좋았다.
2.
올 여름은 유난히 길고 무더운 듯하다. 그래도 나는 여태 에어컨 없이 선풍기로만 여름을 나고 있다. 오늘 집안의 창이란 창은 죄다 열고 속옷 차림으로 노트북을 켜고 앉아 몇 자 두드리자 등에서 땀이 흐르기에 전원을 끄고 예사 날처럼 동네 앞 빵집에 갔다. 점원이 반갑게 인사를 했다.
"손님! 간밤에 어디 앉으셨습니까?"
"늘 앉던 내 단골 자리인 소파 의자에 앉았지요."
"어제 문을 닫으면서 그 자리를 청소하는데, 의자 위에 돈이 떨어져 있기에 손님 돈 같아 비닐봉지에 담아 두었습니다."
그리면서 그 점원은 돈이 든 비닐 봉투를 계산기 서랍에서 꺼낸 뒤 나에게 건넸다. 오천 원 권 두 장에 일천 원 권 한 장이었다. 기억을 더듬고 내 주머니를 뒤지자 분명 내 돈 같았다.
"돈에 이름이 새겨지지 않았는데 그냥 갖지 그러셨어요?"
"그래선 안 되지요. 손님!"
나는 평소 때와 같이 냉커피 한 잔을 시킨 다음, 그날은 공돈이 생긴 듯하여 밤 과자 한 봉지를 사서 내 단골 자리로 가 함께 즐겼다. 매우 운수 좋은 날 같았다. 혹이나 출판사에서 인세를 보냈나? 아니면 잡지사에서 원고 청탁서를 보냈을까 궁금해 하다가 불쑥 현진건 작가의 <운수 좋은 날> 작품이 떠올랐다.
인력거꾼 김 첨지는 그날 따라 왠지 운수가 좋았다. 손님이 꼬리에 꼬리를 물었다. 그리하여 주머니가 두둑해진 그는 귀가 길에 아내가 그렇게 먹고 싶어 하던 설렁탕을 사 들고 집으로 갔다. 하지만 아내는 말없이 눈을 감고 있었다.
"설렁탕을 사다 놓았는데 왜 먹지 못하니. 왜 먹지를 못하니 …. 괴상하게도 오늘은! 운수가 좋더니만 …."