정연수-정연욱 형제, 아버지 고향 합천에 1000만원 기탁

정연수·정연욱 형제, 아버지의 고향 합천에 1000만원 기탁

합천군 대양면 안금리 후사동 출신으로 대구에서 기업을 해온 고(故) 정태화 전 재구합천군향우회 회장의 두 아들이 아버지 고향에 기금 내놓았다.장남 정연수 (주)아진피앤피 부회장 겸 김앤장 변호사. 차남 정연욱 (주)아진피앤피 사장은 20일 오전 합천군청을 방문해 폭우 피해 복구 긴급모금에 1000만원을 기탁했다.고 정태화 회장은 1975년 (주)아진피앤피를 창립해 중견기업으로 성장시켰고, 생전 고향과 지역사회를 위해 장학사업·문화행사·성금 기탁 등 다양한 나눔을 이어왔다.고인은 대양면 체육대회와 대야문화제를 비롯한 각종 행사에 발전기금을 기탁하고, 대양초등학교에 대양장학회를 설립해 초대 이사장으로 활동하기도 했으며, 이웃돕기와 수해복구, 교육발전 기금 등 다양한 기부를 해왔다.이날 기금 전달식에는 정연수·정연욱 형제, 신경자·성종태 합천군의원, 박민좌 경제문화국장, 박수영 대양면장, 유성경 기획예산담당관, 김석중 농업지도과장, 김용욱 합천축협조합장, 나상정 합천농협조합장, 강상열 합천군파크골프연합회장, 정진화 대양면체육회장, 정규연 대양면주민자치회장, 최소연 대양면 복지맞춤계장, 정화정 전 대목리노인회장, 정영화 안금리 후사동노인회장, 정권화 전 대양면농업후계자회장, 윤재호 안금리 이장 등이 참석했다.정연수‧정연욱 형제는 "아버지께서 아진피앤피를 창립해 50여년간 경영하며 고향과 산업 발전에 큰 발자취를 남기셨다"며 "그 뜻을 이어 이번 폭우로 큰 피해를 입은 고향에 조금이나마 보탬이 되고자 성금을 기탁하게 됐다"고 말했다.김윤철 합천군수는 "이번에 정연수 부회장과 정연욱 사장이 수해복구를 위한 합천고향사랑기금을 기탁해 주신 데 대해 깊이 감사드린다"고 말했다.