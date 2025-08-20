내란특검, 22일 한덕수 3차 출석 요구... 구속영장 검토하나

큰사진보기 ▲피의자 신분으로 소환된 한덕수 전 국무총리가 20일 서울 서초구 서울고검에 마련된 내란 특검 사무실을 나서고 있다. 2025.8.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내란특검(특별검사 조은석)이 오는 22일 오전 9시 30분 한덕수 전 국무총리를 다시 불러 조사한다. 한 전 총리가 12.3 비상계엄 선포를 반대하긴커녕 당시 절차상 문제점을 은폐하고자 국무회의를 소집하고, 사후 계엄 선포문 작성과 폐기에 관여했다는 의혹을 확인하기 위해서다. 특검의 세 번째 소환 조사다. 구속영장 청구 등 신병 처리에 대한 결론이 임박한 것으로 보인다.박지영 특검보는 20일 오전 내란특검이 입주한 서울고등검찰청 기자실에서 브리핑을 열고 "한덕수 전 총리에 대해서는 이번주 금요일(22일) 9시 30분에 추가소환을 요청했다"며 "어제 특검에서 조사하고자 했던 사항이 다 마무리가 되지 않아서 추가조사가 불가피하다"고 했다. 한 전 총리는 전날 오전 9시 30분경부터 20일 오전 1시 50분까지 약 16시간 20분 동안 비상계엄 국무회의, 사후 계엄 선포문 작성 경위 등에 관한 조사를 받았다. 내란특검의 두 번째 피의자 신문이었다.박 특검보는 조사 진행 정도에 관한 질문에 "60, 70% 정도로 알고 있다"고 답했다. 그는 "(한 전 총리) 본인의 입장에선 한번에 조사가 이뤄졌으면 하는 바람이 있던 걸로 알고 있다"며 "그런데 오랫동안 조사하는 것 자체도 피의자 인권에 반하고, 조사가 지속되는 것보다는 오히려 끊고 저희가 추가적인 날짜를 정해서 조사하기로 했다"고 설명했다. 하루 전 조사 상황을 두고도 "평상인의 체력이라도 쉬운 일이 아니다"라며 한 전 총리가 고령인 점 등을 감안했다고 덧붙였다.한 전 총리는 진술거부권 행사 없이 대체로 충실하게 답변했다. 내란 관련 혐의 인정 여부, 나아가 특검이 그의 신병을 확보할지 여부 등은 이와 별개 사안이다. 박 특검보는 "신병 (확보) 여부 관련해선 저희가 어떤 방침을 갖고 수사하고 있진 않다. 조사과정에서 어떤 태도를 보이느냐에 따라 달라질 수 있기 때문에 조사가 끝나봐야지 신병 여부가 결정될 것 같다"며 "언론에 '영장(청구)방침이라고 다 보도돼있는데, 저희의 방침은 아니다"고 말했다.특검이 한 전 총리에 대한 구속영장을 청구할 경우 김용현(전 국방부 장관), 이상민(전 행전안전부 장관)에 이어 12.3 내란 사태와 관련해 구속 위기에 놓이는 세 번째 국무위원이 된다.