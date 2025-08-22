[서산] 또 재점화 된 삼길포우럭축제 개막 시기 논란

큰사진보기 ▲서산의 대표적인 수산물 축제인 '삼길포 우럭 축제'가 오는 23일부터 개최된다. (사진은 지난해 개최된 ‘삼길포항 우럭축제’) ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

서산의 대표적인 수산물 축제인 '삼길포 우럭 축제' 개막을 앞두고 축제 시기 논란이 재점화 되고 있다.19년째 이어지고 있는 축제이지만 개최 시기는 매년 도마에 오르는 문제다. 그 이유는 '우럭'이 주인공인 축제에 8월은 어울리지 않는다는 것. 8월은 양식장의 어류들이 고수온 영향으로 집단 폐사가 우려되는 시기이다.또한 기후 변화로 인해 해마다 심각해지는 폭염 역시 수산물 축제에는 부정적인 요소다. 대부분의 시민들에게 여름철은 식중독의 원인인 병원성 비브리오균에 쉽게 노출될 수 있다는 우려 때문에 해산물을 꺼리는 시기로 인식되어 있다.하지만 주최 측 입장은 달랐다. 삼길포 우럭 축제 김금종 사무국장은 20일 기자와의 통화에서 "우럭 축제는 '우럭 독살체험', '맨손 붕장어 잡기' 등 (먹거리 보다는) 체험 위주의 축제"라면서 "(일부에서 주장하는) 5월 개최는 바닷물 수온이 10도로 (내려가기 때문에) 어린이들이 (추워서) 물에 들어갈 수 없다"고 설명했다.그러면서 "(우럭 축제는) 주민들이 협력하고 지역발전, 소득 증대를 위한 축제"라며 "또한 10월은 꽃게철이다. 우럭 축제를 하기에 적절하지 않은 시기다"며 "최근 여러 논란으로 앞으로 축제에 참여할 수 있을지 모르겠다"며 억울하다는 입장을 전했다.특히 일부 언론 보도에서 추진위의 입장이라며 언급된 "어선들의 출항이 없는 8월이 축제 시기로 가장 적합하다"는 내용에 대해서는 "아니다. 어디서 그런 말이 나왔는지 모르겠다"고 선을 그었다.축제를 앞두고 이같은 논란에 서산시 해양수산과 관계자는 20일 기자와 통화에서 "개최 시기는 매번 지적되는 내용"이라면서도 "축제는 민간 주도로 시에서 관여할 수 없다"라며 "(다만) 내년 축제심의위원회에서 개최 시기에 대해 의견 조율을 할 예정"이라고 밝혔다.한편, 축제는 23, 24일 양일간 충남 서산시 대산읍 화곡리 삼길포항 일원에서 개최된다. 서산시에 따르면 축제를 앞두고 지난 19일 삼길포 축제 추진위원회와 주민 등은 대호방조제부터 삼길포항 방조제까지 약 1㎞ 연안을 환경 정화했다.또한, 서산시는 축제에 많은 관광객이 찾을 것으로 예상되면서 경찰, 소방을 비롯해 자율방범대, 의용소방대 등 사회단체와 연계해 안전 관리에 행정력을 집중한다는 방침이다.