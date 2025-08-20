강릉 가뭄, 변기에서 답을 찾다

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ giorgiotrovato on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 강릉의 가뭄은 하늘만 탓할 일이 아닙니다.

우리가 평소에 물을 어떻게 쓰느냐에 따라 위기의 크기는 달라집니다.



이제는 불편한 제한급수 대신, 불편 없이 물을 아낄 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

그 첫걸음은 멀리 있지 않습니다. 우리 집과 동네의 변기를 초절수형으로 바꾸는 것입니다.



강릉 시민 여러분, 이번 위기를 기회로 삼읍시다.

“물 부족 때문에 관광객을 못 받는다”는 탄식 대신

“우리는 스스로 물을 아껴 위기를 극복했다”는 자부심을 함께 만들어 갑시다.



👉 강릉, 대한민국 최초의 수요관리 도시가 됩시다!

강릉시가 제한급수에 돌입했다. 주 상수원인 오봉저수지의 저수율은 불과 21.8%, 관측 이래 최저치다. 현재 추세라면 25일 뒤면 바닥을 드러낸다. 인구 20만 명 가운데 18만 명이 세대별 수도계량기를 절반만 열어야 하는 처지가 됐다.물 공급이 끊기면 가장 큰 고통은 수세식 변기에서 시작된다. 한 번 내릴 때마다 10~15리터 안팎이 필요한데, 네 식구가 사는 가정이라면 하루에 200~300리터 이상이 필요하다. 마실 물은 생수로 대체할 수 있겠지만, 변기 물은 공급하기에 너무 방대한 양이다. "밥은 굶어도 화장실은 써야 한다"는 말처럼, 변기를 내릴 물이 없다는 것이 시민들에게 가장 큰 고역이 될 수 있다.가뭄이 닥치면 정부와 지자체는 늘 같은 처방을 내놓는다. 관정 개발, 지하댐 설치, 송수관로 복선화, 저수지 준설 같은 공급 중심 대책이다. 그러나 이들 사업은 하나같이 막대한 예산이 필요하고, 설계와 시공에 수년의 시간이 걸린다. 당장 물이 필요한 시민들에게는 속수무책일 수밖에 없다.더 큰 문제는 지속성이다. 예산을 확보하지 못하면 사업은 중단되고, 담당자가 바뀌면 계획은 흐지부지된다. 어렵게 설치가 되더라도 유지·관리 비용은 고스란히 지자체가 떠안는다. 결국 단기적으로는 효과가 없고, 장기적으로도 재정 부담만 커진다. 그 사이 시민들은 여전히 물 부족의 고통을 겪는다.가뭄을 근본적으로 해결하려면 물을 덜 쓰는 것, 즉 수요 관리가 핵심이다. 강릉의 1인당 하루 물 사용량(LPCD)은 약 317리터로 추정되는데, 이는 전국 평균 284리터보다도 높다. 관광객이 많아 수요가 늘어날 수밖에 없는 도시라는 특수성이 있지만, 그렇다고 손을 놓아서는 안 된다.문제는 '수요관리나 절수'라는 말에 거부감을 느끼는 사람들이 있다는 점이다. 하지만 수요관리는 제한급수와 다르다. 제한급수는 불편을 감수해야 하지만, 수요관리는 사람이 전혀 불편함을 느끼지 않고도 물을 적게 쓰도록 만드는 것이다. 예를 들어 "물을 아껴 쓰자"는 절수 캠페인은 개인의 자발적 실천에 의존하지만, 화장실을 일부러 적게 가도록 유도하는 것은 불편함을 강요하는 방식이다. 반면, 변기를 초절수형으로 교체하도록 유도하는 것은 생활의 불편을 주지 않으면서도 물 사용량을 줄이는 '정책적 절수'다.따라서 강릉 같은 관광도시야말로 현황과 목표치를 세우고, 불편 없는 수요관리 정책을 실행해야 한다. "가뭄 때문에 관광객을 못 받는다"는 말 대신, "우리는 수요관리를 통해 물부족을 극복했다"는 성공 사례를 만든다면, 오히려 더 많은 관광객을 불러들이는 힘으로 작동할 수 있다.서울대학교는 2017년 교내 노후 변기 500개를 절수형으로 교체했다. 그 결과, 바로 다음 해 수도요금 절감액이 1억 원 이상이었다. 그리고 이 효과는 일회성이 아니라 그 다음해부터도 꾸준히 이어졌다. 무엇보다 주목할 점은, 학생이나 교직원 누구도 불편을 호소하지 않았다는 것이다. 같은 생활을 하면서도 물은 확실히 줄었고, 절감 효과는 매년 반복적으로 나타났다.이 사례는 보여준다. 수요관리는 불편을 강요하는 것이 아니라, 똑같이 생활하면서도 물을 덜 쓰도록 만드는 정책이라는 사실을. 캠페인과 달리, 변기 교체는 사용자는 불편을 못 느끼면서 효과는 즉각적이고 장기적이다. 강릉도 지금 당장 적용할 수 있는 가장 현실적인 수요관리 대책이 바로 이런 방식이다. 초절수형 변기 교체만으로도 물 부족의 상당 부분을 해소할 수 있다.몇 해 전, 개도국에서 온 한 유학생이 한국 화장실을 이용하고 깜짝 놀라며 물었다. "왜 대소변 구분이 없나요? 왜 이렇게 물을 많이 쓰나요?" 그의 모국에서는 변기 버튼이 대소변으로 구분돼 있어, 소변은 3리터, 대변은 6리터만 사용한다. 누구나 당연하게 여기는 생활 방식이었다. 그러나 한국에서는 '절수형'이라는 이름이 붙어 있어도 실제로는 11~14리터를 쓰는 변기가 흔하다. 외국인의 눈에는 도저히 이해할 수 없는 낭비였다.이 일화는 단순한 해프닝이 아니다. 세계적으로는 절수형 변기가 상식인데, 한국은 여전히 물을 많이 쓰는 변기를 '절수형'이라 부르며 제자리걸음을 하고 있음을 보여준다. 강릉의 위기 상황은 바로 이런 구조적 모순이 불러온 결과다.우리나라 수도법은 최근에서야 신규 건물에는 6리터 이하 절수형 변기를 설치하도록 규정하고 있다. 그러나 이것조차 외국 기준에 비하면 느슨하다. 미국에서는 이미 4.8리터를 넘는 변기는 시장에서 퇴출된다. 대형 매장에서는 3.0~4.8리터 수준의 변기만 전시되고, 제품마다 물 사용량이 크게 표시돼 있어 소비자가 직접 확인하고 선택한다.더 큰 문제는 기존 건물이다. 현재 아파트와 상가, 학교와 공공시설 대부분에는 여전히 한 번 내릴 때 10~15리터나 사용하는 구형 대형 변기가 그대로 쓰이고 있다. 신규 건물만 6리터 기준을 맞추라고 해도, 이미 설치된 수백만 개의 변기가 바뀌지 않으면 물 절약 효과는 미미하다.국내에도 초절수형 변기를 만들 기술은 충분하고, 서울대 교체 사례처럼 효과도 입증됐다. 심지어 국회 신축 건물에는 초절수형 변기를 설치했다고 홍보할 정도다. 그러나 정작 시민이 쓰는 일상 공간에는 정책적 동기부여가 없기 때문에 여전히 물을 펑펑 쓰는 변기가 자리를 지키고 있는 것이다.강릉은 이번 가뭄을 계기로, 그 낡은 틀을 가장 먼저 바꾸어야 한다.초절수형 변기로의 교체는 생활에 전혀 불편을 주지 않는다. 무엇보다도 효과가 즉시 눈에 보인다. 한 번만 교체해도 다음 달 상·하수도 요금 고지서에서 절감액을 확인할 수 있고, 강릉시 정수장에서 내보내는 물의 양이 줄어 곧바로 전력 사용량과 탄소 배출 절감으로 이어진다.강릉시는 물수요관리의 구체적 목표치를 세워야 한다. 예를 들어 2030년까지 1인당 물사용량을 230리터로 줄이겠다는 목표를 설정하고, 단순한 캠페인에 그치지 않고 아파트·상가·공공건물의 변기를 단계적으로 초절수형으로 교체한다면 시민이 불편을 느끼지 않으면서도 달성할 수 있다. 특히 공급측 사업에 들어가는 예산의 일부만 활용해도 교체 비용을 충당할 수 있어, 예산을 절약하면서 시민들의 수도요금과 탄소 배출까지 줄이는 효과를 얻을 수 있다.또한 정책을 게임처럼 설계하는 방법도 있다. 단지별·기관별 목표를 정해 잘 달성한 곳에는 인센티브를 주고, 뒤처진 곳에는 패널티를 부여하는 방식이다. 주민들이 즐겁게 경쟁하며 참여한다면, 물 절약은 '고통'이 아니라 '도전'과 '성과'로 받아들여질 수 있다.이처럼 강릉은 막대한 예산과 긴 시간을 필요로 하는 공급 확대 대신, 지금 당장 불편 없이 효과를 체감할 수 있는 길을 열 수 있다.