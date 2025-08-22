"고양시는 더 이상 노동자의 요구 외면하지 마라!"

큰사진보기 ▲21일 오전 11시 민주노총 고양파주지부 주관으로 고양특례시청 앞에서 고양시의 노정교섭 거부 회피와 기만을 규탄하는 기자회견을 열었다. ⓒ 윤종은 관련사진보기

<공통 요구사항>

고양시는 즉각 노동정책과를 신설하여 노동 행정을 전담하라!

생활임금 적용 범위를 민간위탁, 용역, BTL 사업장까지 확대하라!

노동자의 권익을 위한 노동회관을 건립하고, 시민들의 상담과 권리구제를 위한 노동상담소 설치에 나서라!



<단위노조별 요구사항 >

학교비정규직노조

학교급식 안전 위해 배식도우미 배치하라! 노인일자리 창출하고 학교급식 환경 개선하라!



마트노조·이케아지부

고양시 생활임금 인상하라! 대형마트 의무휴업일을 일요일로 전환하라!

냉방 사각지대 해소하고 노동자 건강권 보장하라!



공공운수노조 고양도시관리공사지회

공무직 정년 연장 즉각 시행하라! 고양시는 합의사항 책임지고 이행하라!



공공연대노조 킨텍스고양지부

모회사·자회사 복지 차별 해소하라! 정년 연장하고 고용안정 보장하라!

인력 충원하고 계약직 정규직 전환하라!



공공연대노조 고양시체육회

임금체불 즉각 해결하라! 운영비 삭감 철회하라! 열악한 근무환경 개선하라!



배달플랫폼노조 경기북부지회

배달노동자 안전교육 실시하라! 안전장비 무상 지원하라!



민주택시

법인택시 노동자 처우 개선하라! 무사고 개인택시 증차 지원하라!



택배노조 쿠팡일산지회

물류터미널 안전점검 실시하라 혹서·혹한 대비책 마련하라!



건설기계 덤프서북지회

제설작업 계약시 표준계약서 적용하라! 지역노동자 및 장비 우선 고용하라!

민주노총 고양파주지부가 지난 21일 오전 11시 고양특례시청 앞에서 '고양시 노정교섭 거부 회피와 기만 규탄' 기자회견을 열었다.장영학 교육위원장의 사회로 진행된 이날 행사는 공공연대고양시체육회 오효진 교섭위원과 학교비정규직노조 윤행연 고양지회장의 현장발언, 최영희 진보당 고양시지역위 노동위원장의 연대발언, 박소연 수석부의장의 기자회견문 낭독 순으로 진행됐다.고양파주지부는 성명을 통해 "이동환 시장 취임 이후 고양시는 민주노총 고양파주지부와의 공식적인 노정교섭 채널을 거부하며 노동자들의 정당한 요구를 철저히 외면해왔고, 이는 노동자와 시민 모두를 무시하는 행정의 폭거"라고 성토했다. 이어 "고양시가 새로운 시대의 요구에 맞게 노동과 대화하고 시민과 협력하는 길을 외면한다면 시민과 노동자의 준엄한 심판이 고양시를 향할 것"이라고 경고했다. 이들은 노동정책과 신설, 생활임금 적용범위 확대, 노동회관 건립, 노동상담소 설치 등도 요구했다.오효진 공공연대고양시체육회 교섭위원은 "고양시 체육회는 임금 체불과 저임금이라는 심각한 문제에 직면해 있다"라며 "고양시와 고양시의회는 체불 임금 지급과 운영비 정상화, 노동자 권익 보장 강화 위한 제도적 장치 마련 등을 하라"고 요구했다.윤행연 학교비정규직노조 고양지회장은 "학교 급식조리실의 인력 부족, 노인 일자리 축소 정책, 급식 조리실무사의 과로 등을 해결하고 시민과 어린 자녀들을 위해서라도 일자리 사업 창출에 대한 예산 비율을 조정할 때다"라고 말했다.최영희 진보당 고양시지역위 노동위원장은 "노동존중을 실현하기 위한 사회적 변화 흐름에도 불구, 고양시는 노동자들과 만남조차 거부하고 있다. 이동환 시장은 노동자들을 직접 만나 고충을 듣고 개선책을 미련해야 한다"고 말했다.주최 측은 기자회견이 끝난 후 이동환 고양시장 요구서를 전달하려 청사 진입을 시도했으나, 경비 직원들에게 막혔다. 결국 청사 진입 시도를 방해한 것에 대해 항의한 뒤 진입로 입구에서 담당 비서진들에게 요구서를 전달했다.고양시 관계자는 "일단 시장에게 전달되는 요구서가 공식 접수됐기 때문에 윗선 보고와 관련 부서 협의를 거쳐 처리될 것으로 생각한다"고 밝혔다.