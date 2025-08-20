첫 '자랑스러운 경남인상' 주인공 찾는다

큰사진보기 ▲경상남도청. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경상남도(도지사 박완수)가 지역사회 발전을 위해 묵묵히 헌신해온 숨은 인물을 발굴해 시상하는 '제1회 자랑스러운 경남인상' 공모에 나섰다.경남도는 "올해 처음 신설된 이 상은 다양한 분야에서 지역을 위해 기여한 인물을 선정해 시상함으로써 도민의 자긍심과 공동체 의식을 높이고자 마련됐다"라고 소개했다.시상 부문은 △경제, △문화·예술·체육, △사회공헌, △선행·효행·가족, △안전·환경, △기타 도정 기여 등 총 6개로, 10명 내외의 수상자가 선정될 예정이다.수상자는 각 분야별 전문성과 덕망을 갖춘 외부 심사위원회의 엄정한 심사를 거쳐 결정되며, 시상식은 오는 10월 14일 '도민의 날' 기념행사와 함께 진행된다. 수상자에게는 트로피가 수여된다.추천 대상은 공고일 기준 경남에 3년 이상 거주하고 있는 인물로, 각 분야에서 탁월한 업적을 남겼거나 지역사회로부터 존경받는 인물이다.다른 시도 거주자, 재외동포, 외국인 등도 실질적인 경남 발전 기여가 인정되면 예외적으로 심사를 통해 수상할 수 있다.추천권자는 경남도 실·국 본부장, 시장·군수, 대학 총장, 직능단체장 등이며, 일반 도민도 50인 이상의 연명으로 추천할 수 있다.추천서 접수는 9월 1일 오후 6시까지이며, 접수 방법은 △방문, △우편, △이메일 중 선택할 수 있다. 우편 접수는 마감일 소인분까지 유효하다.경남도 관계자는 "이번 시상은 이름 없이 지역을 위해 헌신하고 묵묵히 땀 흘려온 분들을 널리 알리는 뜻깊은 자리"라며 "도민의 자부심을 높이고 미래 세대에게 귀감이 될 인물들이 적극 추천되길 바란다"고 말했다.