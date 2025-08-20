"소상공인이 살아야 진주가 산다" ... 진보당, 여러 대책 제시

큰사진보기 ▲진보당 진주시위원회, 20일 진주시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

진보당 진주시위원회(위원장 류재수)가 "소상공인이 살아야 진주가 산다"라며 다양한 자영업자‧소상공인 살리기 대책을 제시했다.진보당 진주시위원회는 20일 진주시청 브리핑실에서 "진주시 자영업자·소상공인 살리기 진보당 진주시위원회 종합대책"을 발표했다.류재수 위원장은 "전국적으로 국민의 힘이 집권하고 있는 지자체에서는 유독 자영업자, 소상공인에 대한 지원 등 민생지원에 대해서는 인색한 측면이 있다"라며 "이런 점을 진주시가 잘 감안하여 민심을 보살피는 정책을 보다 많이 펼쳐주시길 바란다"라고 말했다.진보당 진주시위는 ''배달앱 수수료 인하운동(배민규제법 제정)' '진주시 골목형 상점가 지정 및 지원에 대한 조례 제정' '진주형 민생회복지원금 진주시민 1인당 10만원 지급'을 제시했다.'배민규제법'은 배달의민족과 같은 온라인플랫폼을 규제하는 법을 만들기 위해 진보당 윤종오 의원이 대표발의 준비 중이며, '수수료 상한제 실시', '입점업주들이 배민과 협상할 수 있도록하는 단체협의권 보장', '입점업주들에게 판매촉진비용을 부담하도록하는 것을 금지'하는 내용이 들어있다.'골목형상점가 활성화 지원조례'는 ' 2000㎡ 이내 15개 점포'를 지정 기준으로 하는 '진주시 골목형 상점가 지정 및 지원에 대한 조례'를 만들어 전통시장에서만 사용되던 '온누리 상품권'을 골목형상점가에서 쓸 수 있게 하고, 시설현대화사업, 주차장 같은 기반시설 구축 등에 정부 예산을 지원받을 수 있도록 하자는 내용이다.'진주형 민생회복지원금 진주시민 1인당 10만원 지급'에 대해 이들은 "지난 기자회견 후 많은 시민들과 자영업자들의 지지반응이 있었으나 아직 진주시는 반응을 보이지 않고 있다"며 추석 전 지급을 거듭 강조했다.진보당 진주시위는 "골목골목 현장으로 직접 나가 자영업자·소상공인들의 의견을 받을 예정"이라며 "소상공인이 살아야 민생도 경제도 살아날 수 있다"라고 했다.