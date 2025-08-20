국민의힘 "방위비 협상, 한반도 안보 흔들려선 안 된다"

큰사진보기 ▲국민의힘_국방위_릴레이토론회_3 ⓒ 이용기 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국민의힘이 20일 국회 의원회관에서 '미국의 국방비 및 방위비 분담금 증액 요구, 어떻게 대응할 것인가'를 주제로 토론회를 열었다. 이번 행사는 '새 정부 국방정책 점검을 위한 릴레이 토론회'의 세 번째 순서로, 성일종 국방위원장을 비롯해 강대식·강선영·유용원·임종득·한기호 의원과 김정재 정책위의장이 주최했다.성일종 국방위원장은 환영사에서 미국이 GDP 대비 국방비 3.8% 증액과 방위비 분담금 100억 달러(약 13조8천억 원)를 요구했다는 보도를 언급하며 "트럼프 대통령 설득에 명운을 걸어야 한다"고 말했다. 그는 또 "주한미군 감축 가능성이 거론되는 상황에서 협상 과정이 한반도 안보를 흔드는 일이 있어서는 안 된다"고 강조했다.송언석 국민의힘 비대위원장 겸 원내대표는 "방위비 협상은 단순한 금액 문제가 아니라 국민 동의에 기반한 투명하고 책임 있는 협상이 되어야 한다"고 말했다. 그는 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 불안정 등 세계적 지정학 리스크를 거론하며, 트럼프 행정부의 'America First' 기조가 동맹에도 비용·효율 논리로 작용하고 있다고 지적했다.김정재 정책위의장은 "트럼프 행정부가 한국에 GDP 대비 5% 국방비 지출을 요구하고 있다"며 "이는 현재 2.6% 수준(약 62조 원)을 150조원으로 늘려야 하는 엄청난 부담"이라고 설명했다. 그러면서 방위비 협상은 "동맹의 신뢰와 지속 가능성 문제"라며 균형 있는 접근을 주문했다.발제에 나선 박철균 북한대학원대학교 교수는 트럼프 2기 정부의 특징을 '거래적 관점'으로 규정했다. 그는 나토 회원국이 GDP 대비 5% 국방비 지출에 합의한 사례를 소개하며 "이는 안보 소요보다 숫자 목표에 치중한 것"이라고 분석했다. 한국 역시 동맹의 거래적 성격을 인정하고 필요한 안보 이익을 교환하는 방식으로 대응해야 한다는 제언이다.박 교수는 국방비 증액이 불가피하다면 AI·드론·전자전·무인체계 등 첨단 전력과 방산 생태계 강화에 집중해야 한다고 강조했다. 또 이미 국회 비준까지 마친 제12차 협정(2026∼2030년)을 존중해야 하며 불가피할 경우 한시 협정을 통해 별도 관리하거나, 증액에 상응하는 실질적 안보·경제 이익(미 해군 7함대 일부 한반도 배치, MRO 산업 협력)을 확보해야 한다고 제시했다.이어 토론에 나선 반길주 국립외교안보원 교수는 "트럼프는 한 번 요구로 끝나지 않는다"며 단계적으로 대응하는 '살라미 전술'을 주문했다. 그는 또 한국의 인도·태평양 전략적 역할 같은 협상 레버리지를 적극 활용해야 한다고 덧붙였다. 박원곤 이화여대 교수는 "한미동맹이 단순 조정을 넘어 전환기에 있다"며, 미국이 동맹 현대화를 통해 '미국 주도-한국 지원'에서 '한국 주도-미국 지원'으로 바꾸려 한다는 점을 강조했다.이번 토론회에서 국민의힘은 이재명 정부를 향해 "한미 방위조약 파기 시도", "북한에 동조" 등의 강경한 비판을 쏟아냈다. 동시에 전문가들은 실질적 협상 전략과 대안을 중심으로 논의를 이어갔다.방위비 증액 요구가 단순한 비용 문제가 아니라 동맹 구조와 안보 전략 전반을 재검토해야 할 과제라는 점이 부각됐다. 그러나 이번 토론회가 야당 단독으로 진행돼 여당의 참여가 이뤄지지 않은 점은 아쉬움으로 남았다. 방위비 협상은 정파를 넘어 국가적 차원의 해법이 필요한 사안이기에, 향후 여야를 아우르는 논의가 요구된다.