윤석열-김건희 상대 '손배소'에 경남에서만 2200명 모여

12‧3 불법계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령과 부인 김건희씨를 상대로 한 손해배상청구 소송에 경남에서만 2200여명이 모였다.더불어민주당 경남도당(위원장 송순호)은 윤석열·김건희 공동피고 국민소송단 공개모집을 마감했다고 20일 밝혔다.7월 31일부터 이달 17일까지 진행한 온라인(구글폼) 국민소송단 공개모집에는 2200여명이 참여했다. 이들 가운데 소송비용 입금자는 1400명이다.온라인 신청자와 소송비용 입금자 대조를 통한 최종 원고 확정, 전자소송장 작성 및 소장 접수 등 이후 소송 절차는 소송대리를 맡은 법무법인 믿음(대표변호사 박미혜)에서 진행한다.법무법인 믿음은 최종 원고(소송인단) 확정 절차 시한을 24일까지로 정했다. 소장은 25일 창원지방법원에 제출될 예정이다.최종 원고가 확정되면 변호인과 소송인단의 쌍방향 온라인 소통창구를 개설해 소송 진행 경과 등을 공유할 예정이다.송순호 위원장은 "윤석열·김건희 부부는 공적 권한을 본인들의 재산을 축적하는 수단과 도구로 활용한 희대의 도적이요, 사기꾼"이며 "가장 큰 응징은 부당하게 축적한 재산을 환수하거나 손배를 통해 재산상 손실을 가하는 것으로, 윤석열·김건희 부부 전 재산 환수를 경남에서 시작한다"고 밝혔다.법무법인 믿음은 "원활한 소송 진행을 위해 송순호 위원장을 윤석열·김건희 공동피고 손해배상 청구 소송의 대표 원고로 지정했다"며 "소송인단의 열망을 담아 승소를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 김경호 변호사(법률사무소 호인)가 진행했던 윤석열‧김건희 부부 상대 소송인단 모집에는 1만 2225명이 참여했고, 지난 18일 서울지방법원이 소장이 제출되었다.이번 소송의 위자료는 1인당 10만원이다.