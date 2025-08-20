민주당, 경주서 최고위 "APEC 성공은 애국이자 국익"

큰사진보기 ▲더불어민주당은 20일 오전 APEC 정상회의가 열리는 경북 경주 HICO에서 최고위원회의를 열고 성공적인 회의를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

오는 10월 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 더불어민주당이 경주에서 최고위원회의를 열고 성공적인 개최를 위한 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.20일 오전 경주화백켄벤션센터(HICO)에서 열린 최고위원회의에서 정청래 대표는 "APEC의 성공이 곧 애국이고 국익"이라며 "APEC 정상회의 성공을 계기로 대한민국의 외교역량이 확장되고 수출이 잘 돼서 한국 경제의 도약대가 되기를 간절히 바란다"고 말했다.정 대표는 "이번 APEC는 이재명 정부의 첫 국제무대로 12.3 내란을 극복한 대한민국의 역량을 충분하게 전 세계에 보여줄 것으로 생각한다"며 "88올림픽 때 전 국민이 보여줬던 것처럼 다시 한 번 경주에서 열리는 APEC에 국민들의 역량을 보여주실 것을 다시 한 번 호소드린다"고 호소했다.전현희 최고위원은 "신라 천년의 숨결이 깃든 경주는 K-문화의 산실"이라며 "'신라의 미소'라고 하는 수막새 모형이라든지 여러 가지 경주를 상징하는 것들이 상품화가 가능하다는 생각이 든다"고 말했다.이어 "APEC의 성공 개최로 대한민국의 관광진흥, 그리고 경주를 출발해 경주 부근의 경북과 대구지역도 관광과 문화의 중심으로 도약하는 기회가 되기를 바란다"며 "민주당에서도 적극적으로 정부와 함께 성공적인 개최를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.김병주 최고위원은 "12.3 내란으로 무너진 외교 공백을 메우고 깨어 있는 시민의 힘으로 내란을 극복한 대한민국 민주주의 위상을 전 세계에 알릴 절호의 기회"라며 "이번 경주 APEC 정상회담은 외교, 경제, 사회 전반에 걸쳐 우리나라에 매우 긍정적인 영향을 미칠 중요한 행사"라고 강조했다.김 최고는 "윤석열 정부 시절 준비 부족으로 국제적 망신을 초래했던 세계스카우트 잼버리 대회의 전철을 반복할 수 없다"며 "민주당은 성공적인 APEC정상회담을 위해 할 수 있는 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.그러면서 "국익 앞에 여야가 따로 있을 수 없다"면서 "경상북도와 경주시는 물론 국민의힘 또한 초당적인 협력에 함께 해 달라"고 촉구했다.황명선 최고위원은 "오는 10월 경주에서 열리는 APEC 정상회의는 경제 협력의 자리에서 한 거음 더 나아가 한반도 평화와 새로운 남북관계의 출발점이 되어야 한다"며 김정은 북한 북한 국무위원장을 초청해야 한다고 주장했다.황 최고는 "외교안보 전문가들 사이에서는 김정은 위원장의 참석 가능성을 검토해야 한다는 제안이 제기되고 있다"며 "가능성이 크게 떨어지는 것은 사실이지만 가능성을 열어놓고 끊임없이 시도해야 한다"고 말했다.