특검 "변호인이 군사기밀 유출" - 김용대 "과도한 방어권 침해"

큰사진보기 ▲김용대 드론작전사령관이 20일 내란특검 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고검에 조사를 받기 위해 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 김 사령관 왼쪽에 있는 인물이 특검이 조사참여를 불허한 이승우 변호사다. 2025.8.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨의 외환 혐의를 수사 중인 내란특검(특별검사 조은석)이 김용대 드론작전사령관(직무정지) 변호인이 군사기밀을 유출했다며 20일 조사 참여를 중단시켰다. 김 사령관 쪽은 오히려 특검이 방어권을 과도하게 침해하고 있다며 헌법소원 등으로 대응하겠다고 나섰다.박지영 특검보는 이날 서울고등검찰청 기자실에서 열린 오전 브리핑에서고 공지했다. 그는 "규정상 변호인 참여를 중단시키고, 변호인 없이도 신문 조사할 수 있도록 돼있다"면서도 "김 사령관의 의견을 존중해서 조사 계속 여부를 결정할 예정"이라고 덧붙였다.박 특검보는 변호인이 구체적으로 어떤 군사기밀을 유출했는지 등은 설명하지 않았다. 다만 취재진에게도 외환 의혹 수사의 기밀성을 강조해왔던 점을 재차 상기시키며 "자칫 군사기밀이나 국가적인 이익을 해하는 사실이 일방적 진술 청취를 통해서 보도되는 것은 좀 지양되어야 할 것"이라고 했다. 또 "김 사령관 변호인의 경우 단순 기밀 외부 유출도 있지만,"라며 "이게 바로"라고 강조했다.박 특검보는 "(변호인에게) 저희가 조사받은 내용을 외부에 유출하지 말 것을 매번 조사마다 당부드렸다"며 "그런데 반복해서 유출행위가 발생했고, 이런 게 또다시 반복된다면 군사기밀이 지속적으로 누설될 것으로 판단해서 부득이 참여 중단 조치에 이르게 됐다"고도 부연했다. 그는 '구속영장 청구서를 유출한 혐의를 받고 있는 윤석열씨 변호인처럼 수사 계획이 있는가'란 질문에는 "아직 결정된 바는 없는데, 당연히"고 답했다.10시 22분 박 특검보의 브리핑이 끝난 직후, 때마침 김 사령관과 변호인이 서울고검 청사를 빠져나갔다. 취재진과 마주친 이승우 변호사는고 했다. 이어 또 "제가 분명히 (기자들에게) '제 생각이다'라고 말씀드렸는데 마치 제가 단정적으로 거짓말했다는 취지로 설명해서 담당검사와 말다툼을 하고 나왔다"고 했다. 또 20~22일 조사를 계획했던 특검이 김 사령관에게 일단 조사를 중단하되 22일 새 변호인과 출석할 것을 요구했다고 전했다.이 변호사는 "언론에 브리핑하는 것 외에 각종 자료를 특검관계자발로 공급하고 국민적 의혹을 일으킨 다음에 빗발친 비난 여론이 일어나게 하거나 비난 관련 질문을 하게 하는 것은 아무 문제 없고, 저희가 그것을 해명하기 위해서 가정적으로 상황을 설명해보려고 노력하는 행동 자체가 문제가 있다고 해서"라고 비판했다. 특검의 '여론전'이 더 문제라는 취지다.이 변호사는 이 일만 문제가 아니라고도 주장했다. 그는 "하도록 했다"며 "오늘자로 7회 조사를 받고 있는데, (기존) 피의자신문조서를 다 기억할 수 없기 때문에 검사가 있는 자리에서 해당 조서를 열람하고 기억을 환기해서 성실하게 조사에 임하겠다는 뜻을 밝혔는데 거절당했다. 이것이 적법절차에 따른 방어권 제한이 맞는지 판단을 구했다"고 말했다.이다.김용대 사령관은정말 이해가 안 된다"고 말했다. 그는 헌재나 법원 판단이 나올 때까지는 특검에 출석하지 않겠다는 뜻을 밝히며 "저한테 긴급체포나 뭐 이렇게 될지 모르겠는데, 제가 오늘 특검에서 하는 말씀을 들으면서 '좀 과도하다, 너무 과도하다' 이런 생각을 많이 했다"고 설명했다.김 사령관은 특검의 조사 방식 또한 지적했다. 그는 "제가 피의자 신분이란 걸 평생 처음 해보지 않았나. 검사하고 대화하는데 긴장될 수밖에 없고 (사안이) 1년이 넘었다. 어떻게 다 기억하나"라며 "기억이 안 나서 답변 못 드리는 것을, 좀 빈공간이 되지 않나. 그걸 어떻게든 특검에서 메우려고 하는 것들이 너무 힘들다"고 호소했다. 이날도 오전 10시부터 오후 10시까지 조사가 예정돼있는데 사흘 연달아 조사를 잡았다며 "인권적 측면에서 무리한 것 아닌가"라고 되물었다.이 변호사는 무리한 일정임에도 최대한 협조했지만 특검이 자신의 조사 참여를 불허한 채 22일 조사를 강행하려고 한다며 "이 같은 수사 절차가 과연 헌법이 보장하는 적법절차에 해당되는지, 이것이야말로 신체의 자유를 근본적으로 침해하는 형태의 수사권 남용이 아닌가"라고 말했다. 그는 2003년 검찰이 송두율 교수에게 포승과 수갑을 채운 채 조사를 진행한 것을 위헌이라고 한 헌재 결정을 언급하며 "(김 사령관의 헌법소원도) 중요한 결정례가 될 것"이라고 했다.