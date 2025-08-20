1시간 한두 대 출발, 고요한 이 열차를 추천하는 까닭

일본 철도여행 전문가로서 홋카이도부터 오키나와까지, 일본 철도의 모든 것을 알려드리고자 합니다. 한 달에 2~3회 비정기 연재됩니다.

큰사진보기 ▲나가라가와 철도 미노오타 역출발 준비중인 나가라가와 철도 미노오타 역 승강장에서 바라 본 JR 승강장의 모습 ⓒ 서규호 관련사진보기

큰사진보기 ▲JR 역에서 바라본 나가라가와철도 미노오타 역JR 역에서 바라본 나가라가와철도 미노오타 역의 네임보드와 승강장 ⓒ 서규호 관련사진보기

큰사진보기 ▲구)미노 역 구내화지의 마을 미노 시에 위치한 지금은 운행하지 않는 미노 역의 구내 ⓒ 서규호 관련사진보기

큰사진보기 ▲구조하치만 역출발 준비중인 구조하치만 역 ⓒ 서규호 관련사진보기

큰사진보기 ▲호쿠노역 전차대과거 증기기관차를 돌리기 위한 전차대 터 ⓒ 서규호 관련사진보기

큰사진보기 ▲나가라가와 철도 종착역 호쿠노 역호쿠노역 구내의 모습 ⓒ 서규호 관련사진보기

올해 봄과 지난해 여름, 가을에 다녀온 나가라가와 철도. 일본 기후 현의 남북을 이어주는 지방철도입니다.1986년 8월 28일 개업한 나가라가와 철도는 개업 당시에는 국철 에츠미난센을 인수 후 제 3섹터로 현재까지 운영 중입니다. 출발역은 JR 미노오타 역이고 종점은 호쿠노 역으로 총 연장 72.1km를 운행 합니다. 그 출발 역인 미노오타 역은 JR에서 환승해서 탑승이 가능합니다. 바쁘게 움직이는 JR과는 달리 이곳 나가라가와 철도의 승강장은 고요합니다.한 시간에 한두 대가 출발할 정도로 고요하기만 하죠. 바쁘게 움직이는 JR 역 승강장에서 이곳 승장강으로 이동해 보면 고요함이 더더욱 느껴집니다. 시골 정취를 느끼며 열차 여행 하기 딱 좋은 노선이기도 합니다. 대부분의 열차는 한량으로 출발을 합니다. 열차는 천천히 서북 쪽으로 움직입니다. 약 30여 분의 열차 여행을 하다 미노시 역에 하차합니다. 역에서 내려서 천천히 시내로 이동하면 화지로 유명한 이곳의 관광지를 만날 수 있습니다.미노 와시 아가리 아트관에서 1층은 화지(和紙)로 만든 등을 판매하고, 2층은 화지 작품들을 전시합니다. 화지의 마을 미노 시를 산책하다가 역으로 이동하던 중에 만나는 미노 역(구)에 도착합니다. 메이테츠 소속 시절 메이테츠 미노마치 센은 시민의 다리로서 사랑 받아 왔습니다. 미노-신세키 간의 노선 폐지에 따라 역사 있는 역사를 정비해, 미노마치 선에서 운행했던 '모 512호' '모 601호' '모 593호'의 노면 전차 3량 및 전철에 관한 패널을 전시하고 있습니다 당시의 철도에 관한 자료도 전시가 되어 있습니다. 심지어 당시의 요금표와 시간표도 만날 수 있습니다.역 앞에 빨간색 우체통도 보입니다. 역 구내로 들어가 보면 당시의 모습 그대로 전시되어 있습니다. 열차는 노면전차 같은 분위기입니다. 다시 역으로 이동해 다음 열차를 탑승해 기후 현 북쪽으로 이동합니다. 나가라가와를 바라보면서 천천히 이동합니다. 나가라가와는 이 회사 이름에도 들어가 있는 강으로, 시코쿠 고치 현의 시만토가와, 시즈오카의 가키토가와와 함께 "일본 3대 청류"중 하나입니다. 그 길이만 무려 166km를 자랑하는 긴 강입니다. 열차는 구조하차만 역에 잠시 정차합니다.잠시 하차 후 구조하치만 성을 천천히 올라가 봅니다. 일본 내에서도 가장 오래된 목조 천장인 구조 하치만 성에서 바라본 나가라가와와 구조차하만 성하마을을 바라봅니다. 멋진 소도시만의 거리 풍경을 구조하치만에서 즐긴 후 다시 열차를 탑승하고 종점 역인 호쿠노 역까지 약 45분간 나가라가와와 함께 이동합니다.종점에 도착한 열차는 더 이상 북쪽으로 갈 수 없고 다시 남쪽으로 진행 방향을 바꾸어서 미노오타 역 방면으로 운행을 합니다. 이곳 호쿠노 역은 해발 446m의 고산 지대로 예전에는 산을 넘어 후쿠이 현까지 이어질 계획이었었으나 미성선으로 계획만으로 마무리 되었습니다. 역 구내는 예전 증기 기관차 시대의 유물인 전차대가 전시되어 있습니다. 등록 유형문화재로 등록되어 관리된다고 합니다. 올 가을 기후 현 비경의 나가라가와 철도를 타보러 가보시는 것은 어떨까요?