서울 아들딸네 가는 열차 안, 가슴 따뜻한 풍경을 만나다

"저 미안하지만... 저기 앞쪽 자리와 좀 바꿔 앉아 줄 수 있을까요?"

"저어, 저. 저..."

'이게 무슨 상황이지.'

"객실 내에서는 다른 손님에게 불편이 없도록 휴대폰을 진동 모드로 바꿔주시고, 통화는 객실 밖 통로에서 해 주시길 바랍니다."

얼마 전 광복절과 주말, 서울에 사는 아들과 딸의 집에서 며칠 머물다가 지난 17일 부산 집으로 돌아왔다. 나는 퇴직 이후 아내와 함께 1년에 두세 번씩 아들 딸의 집을 왕래하며 가족 간의 정을 나누고, 서울 구경도 한다.그때마다 이용하는 교통편은 주로 대중교통이다. 아들 딸에게 갈 때는 부산 집에서 지하철을 타고 부산역으로 가서 수서행 SRT 열차를 탄다. 수서역에 도착하면 아들딸의 집까지는 서울 지하철을 타고 간다. 부산으로 귀가할 때는 역순으로 지하철과 SRT 열차를 번갈아 타면서 이동한다.지하철과 SRT를 타다 보면 이런저런 승객들을 만나고 지나친다. 승객들 대부분은 공공 질서를 지키는 평범한 사람들이지만, 이번 서울 나들이에는 눈에 띄는 몇몇 승객들이 있었다. 그들은 상식 밖의 행동으로 눈에 들어오거나, 선의의 행동으로 눈여겨보게 되는 사람들이다.서울로 가는 수서행 SRT 객실 안. 예매를 늦게 하는 바람에 아내와 나는 좌석이 따로 떨어져 있었다. 아들 딸에게 가져가는 짐 가방들이 있어서 가능하면 같이 앉아가려고 옆 손님에게 양해를 좀 구하려던 참이었다. 그때 마침, 인상이 좋아 보이는 젊은 승객이 내 옆자리로 들어왔다. 잠시 뜸을 들이다가 조심스럽게 말을 건넸다.젊은 승객은 웃는 얼굴로 머뭇머뭇 하며 아무 대답이 없었다. 내 목소리가 작아서 제대로 들리지 않았나 싶어서 또박또박 말을 했는데도 여전히 머뭇거리기만 할 뿐이었다. 괜히 무리한 부탁을 했나 싶기도 하고, 순간 당황스러워 복잡한 감정이 교차했다. 그래서 이내 불편하면 바꿔주지 않아도 된다고 미안함을 표시했지만, 그래도 뭔가 어색한 표정을 지으며 자리에 앉지도 않고 난처해 하는 모습이었다.어리둥절한 찰나에, 근처에 있던 청년 승객이 "그 손님 우리나라 사람 아니에요. 일본 사람이에요"했다. 순식간에 모든 의문이 풀렸다. 그제야 일본인 승객도 얼떨떨한 표정으로 "일본 사람" 한마디를 하고는 자리에 앉았다. 나도 다시 한번 미안하다며 고개를 숙였다. 그 청년 덕분에 하마터면 오해할 뻔한 상황이 잘 마무리됐다. 자칫하면 우리말을 잘 알아듣지 못하는 승객에게 큰 실례를 할 뻔했는데 다행이었다.열차가 출발해서 가는 도중 눈을 감고 졸고 있는데, 뒤쪽에서 통화 소리가 들려 귀에 거슬렸다. 눈을 뜨고 돌아보니 바로 대각선으로 뒷좌석에 앉은 승객의 목소리였다. 잠시 통화하다 말겠거니 했지만, 아니었다. 주변은 전혀 신경 쓰지 않는 듯 한참 통화가 계속됐다.주변을 의식하는 작은 목소리가 아니라 대화 내용이 다 들릴 정도의 톤으로 사적 통화를 이어갔다. 한마디를 할까 말까 망설이고 있는데, 안내 방송이 흘러나왔다. 안내 방송을 듣고도 통화를 바로 끊는 게 아니라 계속하다가 결국 끊기는 했다. 대중교통에서 남에게 피해를 주는 개인 통화는 안 하는 게 기본적인 예의다. 안내 방송에서 흘러나온 멘트는 이렇다.열차를 내려서 딸 집으로 가는 서울 지하철. 퇴근 시간 무렵이라 승객도 많고 발걸음도 바쁘다. 아내와 함께 짐 꾸러미 가방을 메고 들고 끌면서 지하철을 탔다. 때마침 빈자리가 두 개 있어 아내는 자리를 차지했다. 나도 아내 옆 빈자리에 앉으려는 순간 어느 중년 승객이 잽싸게 앉아 버렸다. 왠지 모르게 씁쓸했다.나는 아직 60대 초반이라 지하철 노약자 석에는 갈 생각을 하지 않는다. 일반석도 나보다 나이가 많아 보이는 어르신들이 서서 계시면 마음이 불편하여 자리를 양보한다. 아직 건강한 몸이라 웬만하면 서서 가는 게 마음이 편하다. 그럼에도 간혹 빈자리에 먼저 앉기 위해 얌체처럼 행동하는 사람을 보면 세상이 너무 삭막해 보인다.아들 딸과 즐거운 한때를 보내고 내려오는 부산 지하철 안. 휴대폰을 보고 있다가 고개를 들었다. 맞은편 좌석에서 70대 중후반으로 보이는 어르신이 20대 대학생으로 보이는 젊은이의 어깨에 기대 자고 있었다. 얼핏 보기에는 일행으로 보이지는 않았는데, 70대 어르신이 20대 젊은이의 어깨에 기대어 편안하게 자는 모습이 예사롭게 보이지 않아 물끄러미 쳐다봤다. 어르신에게 어깨를 내주는 젊은이의 표정이 무척 환해 보였다.종착역에 가까워지자 손님도 별로 없었다. 어르신과 젊은이 옆으로도 자리가 비어 있었다. 젊은이가 어깨를 빼고 옆자리로 옮겨 않을 수도 있었는데, 그랬다가는 어르신이 옆으로 쓰러질 상황이었다. 내가 내릴 때까지도 그렇게 어르신은 젊은이의 어깨에 의지하여 자고 있었다. 그들이 일행이든 아니든 젊은 청년이 노인에게 자신의 어깨를 내주며 환하게 웃는 표정을 보니 내 마음마저 따뜻해졌다.대중교통을 이용하다 보면 누군가는 눈살을 찌푸리게 하기도 하고, 누군가는 가슴을 훈훈하게도 한다. 세상의 아름다움은 멀리 있지 않다. 눈살을 찌푸리게 하는 사람보다 가슴을 따뜻하게 하는 사람들이 많아져서 행복하게 어우러져 사는 아름다운 세상이 되기를 바란다. 기대고 싶은 누군가에게 잠시 한쪽 어깨를 내어주는 마음의 여유를 가진다면 좀 더 살맛 나는 세상이 되지 않을까.