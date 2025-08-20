정청래 "검찰 해체는 검찰 스스로 하고 있어"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 20일 경북 경주 화백컨벤션센터에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

검찰이 '건진법사' 전성배씨의 자택에서 확보한 돈다발 관봉권 띠지를 분실한 것과 관련 정청래 더불어민주당 대표가 "검찰 개혁의 당위성을 스스로 입증하고 있는 사건이 발생했다"며 "검찰 해체는 검찰 스스로 하고 있는 것 같다"고 주장했다.정 대표는 20일 오전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정성회의가 열리는 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 경북 현장 최고위원회의에서 "지난해 12월 건진법사라는 사람의 집에서 발견된 돈물치는 개인에게 지급되지 않는 한국은행 관봉권이 있었다"며 "그런데 이상하게도 이 돈의 출처가 밝혀지지 않고 있다. 검찰이 관봉권 띠지를 모두 잃어버렸다"고 말했다.이어 그는 "일부러 고의적으로 잃어버렸느냐. 만약 그렇다면 증거 인멸에 해당한다"며 "검찰이 잃어버린 디지는 현금을 검수한 날짜. 담당자 코드, 처리부서와 기계 식별번호까지 적혀 있어 자금 출처, 자금의 역추적이 가능할 텐데 그걸 실무자 짓으로 잃어버렸다는 말인데 믿어지지 않는다"고 지적했다.그러면서 "검찰이 스스로 증거를 인멸하고 무마하려 했다는 국민적 의혹에 당시 검사들은 뭐라 말하는지 앞으로 지켜볼 것"이라며 "일반 기업이나 국민이 주요 증거품을 실수로 분실했다면 검찰은 쯩거 인멸 혐의를 씌워서 압수수색하고 수갑을 채웠을 것"이라고 덧붙였다.정 대표는 "검찰의 이런 행태가 드러난 것이 이번 일일 텐데 우리가 알지 못하고 드러나지 않았던 불편한 진실들이 또 많이 있을 것"이라며 "검찰 스스로 검찰을 압수수색하고 수갑을 스스로 채우기 바란다"고 말했다.앞서 정성호 법무부장관은 지난 19일 서울남부지검이 전씨의 자택에서 확보한 돈다발 관봉권의 띠지를 분실한 것과 고냘 감찰 등 진상 파악을 지시했다.정 대표는 오는 10월 경주에서 APEC가 열리는 것과 관련 "이번 APEC는 대한민국 국민들의 놀라운 역동성과 회복력을 보여줄 수 있는 기회"라며 "우리 국민들께서 APEC 성공을 위해 예전 88올림픽 때 보여줬던 애국심과 역할, 역량을 이번에도 보여주실 것을 간곡하게 부탁드린다"고 말했다.그는 "이번 APEC는 보호무역주의의 확산으로 세계 무역질서가 흔들리는 상황에서 국가와 민간 경제 안보 협력을 강화하고 새로운 무역 질서를 만들어갈 수 있는 기회"라며 "우리 국민적 역량으로 보여줄 수 있는 기회"라고 강조했다.이어 "세계가 마주한 불확실성의 파고를 우리가 중심이 되어 회복하고 지속 가능한 희망으로 바꿔내야 할 때"라며 'APEC 성공을 계기로 대한민국의 외교 역량이 확장되고 대한민국의 경제가 발전할 수 있는 또 한 번의 도약대가 되기를 바란다"고 했다.그러면서 "APEC 성공이 곧 애국이고 국익"이라며 "88올림픽 때 전 국민이 보여줬던 것처럼 다시 한 번 국민들의 역량을 보여 달라"고 호소했다.전날 경북 청도에서 발생한 무궁화열차 사고와 관련해서는 "있어서는 안 될 안타까운 열차 사고가 청도에서 일어났다"며 "누가 봐도 상식적으로 생각했을 때 완벽한 인재"라고 말했다.정 대표는 "어제 두 분의 희생자 빈소를 찾았는데 한 어머니가 '엄마 말을 한 번도 거역해 보지 않은 착한 외동아들을 잃었는데 보낼 수가 없다'고 해 저도 함께 울었다"며 "또 한 분은 아들이 전셋집을 얻어서 이사를 가야 되는데 이사가야 할 아들이 없다는 아버지의 눈물을 보았다"고 말했다.그는 "한 사람의 생명이 천하고 우주라고 했는데 그분들 입장에서는 천하가 무너졌고 우주가 그런 것"이라며 "집권 여당으로서 이런 부분에 대한 소홀함이 없어야 되겠다"고 다짐했다.