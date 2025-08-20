여수시, 고용위기 선제대응지역 지정... "환영"

큰사진보기 ▲전라남도 여수산단 전경 ⓒ 전라남도 관련사진보기

고용노동부가 전남 여수시를 '고용위기 선제대응지역'으로 지정하자 여수 지역사회가 일제히 환영의 뜻을 나타냈다.정기명 여수시장은 19일 보도자료를 통해 "고용위기 선제대응지역 지정이 지역 근로자와 기업에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 일자리 창출과 고용 안정을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.백인숙 여수시의회 의장 역시 "여수국가산단은 대한민국 석유화학산업의 심장이자 지역경제와 고용을 지탱하는 핵심 기반"이라며 "이번 지정이 단기적 처방에 그치지 않고 고용 기반을 지키면서 친환경·고부가가치 산업으로의 구조 전환을 촉진하는 계기가 될 수 있도록 중앙정부, 전라남도, 여수시, 산단 내 기업과 노동계가 긴밀히 협력해야 한다"고 강조했다.한문선 여수상공회의소 회장도 "단순한 제도적 지원을 넘어 산업계와 지역사회가 함께 위기를 극복하고 재도약할 수 있는 의미 있는 조치"라며 "대기업부터 협력업체, 여수산단 상용직 근로자, 일용직 근로자에 이르기까지 실질적인 지원이 차질 없이 이뤄 질 수 있도록 정부차원의 후속지원과 함께 여수상공회의소 차원에서도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.앞서 여수시는 전라남도, 지역 정치권, 유관 단체 등과 긴밀한 협력을 통해 고용노동부에 지역 주력산업의 구조적 어려움과 고용시장 침체를 지속 설명하고 지정의 필요성을 건의해 왔다.이번 지정으로 향후 6개월간 고용유지지원금 지원 수준 확대, 국민내일배움카드 한도 상향, 생활안정자금 및 체불근로자 생계비 융자 확대 등 다양한 고용 지원 대책이 시행될 예정이다.또 지정 지역의 실업자는 소득 수준과 무관하게 국민취업지원제도에 참여할 수 있어, 취약계층의 고용 안전망도 한층 강화될 전망이다.