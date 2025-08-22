여그 미역이 제일이제라, 한 뭇에 백만 원도 허요

AD

"이곳은 섬이지만 섬 같지가 않아요. 아주 아늑하고 누구의 간섭도 받지 않는 나만의 천국이죠, 이곳의 생활이 행복합니다."

우리나라 서남해의 멀고도 먼 섬 맹골도. 새떼처럼 섬이 많아 조도(鳥島)라 했다는 조도군도의 끝자락에 미역으로 유명한 섬이다. 맹골도는 3개의 작은 섬으로 이루어져 있는데 그중 '미역 섬'이라 부르는 곽도(藿島)가 있다. 이곳 섬 주변에서 나는 자연산 돌미역을 채취하는 작업이 한창 막바지에 이르고 있다. 따가운 태양 아래서 미역을 채취하고 햇빛에 말리는 작업은 일년 중 가장 바쁜 시기다.우리나라에서 자연산 돌미역 하면 최고로 치는 것이 진도곽이다. 그런데 진도곽 중에서도 가장 알아주는 것이 곽도 미역이다. 그래서인지 품질이 좋고 다른 곳보다 값을 더 받기도 한다. 곽도로 가기 위해서는 진도항에서 섬사랑9호를 타야 한다. 섬사랑9호는 조도군도에 떠 있는 섬이란 섬은 다 들르다 마지막으로 곽도에 도착한다. 필자는 지난 15일부터 17일까지 머물렀다.곽도는 섬의 모양이 특이하다. 마을은 대부분 선착장 바닷가 부근에 있는 경우와는 달리 해발 80m 산 정상에 자리잡고 있다. 섬의 정상은 넓은 분지형으로 되어 있어 그곳에 마을이 자리잡고 있다. 마을이 있는 곳은 약 2만여 평의 너른 분지를 이루고 있고 이곳에 10여 가구 주민들이 옹기종기 모여 산다.이곳의 돌미역 채취 시기는 한여름이다. 대략 7월 초 중순부터 시작하여 8월 중순 무렵까지 미역을 채취한다. 이때는 그동안 적적했던 섬마을이 주민들이 함께 모여 작업을 하기 때문에 모처럼 활기를 띈다.곽도는 선착장에서 마을까지 비탈진 길을 한참 걸어가야 한다. 배가 도착하면 마음씨 좋은 민박집 주인이 선착장에서 기다리다 태우고 가는데 안 그러면 언덕길을 오를 때 다리가 좀 팍팍해질 수가 있다. 선착장에서 거의 3백여 미터 가파른 길을 따라 올라가야 하기 때문이다.마을에 도착하자 오전 중에 채취해온 미역을 나무틀에 붙이는 작업이 한창이었다. 10여 명의 마을 사람들이 천막이 드리워진 평상에 모여 공동으로 미역 붙이는 작업을 하고 있었다. 채취해온 미역을 나무로 짠 틀에 가지런히 붙이는 작업으로 이렇게 만들어진 미역 20장이 한 뭇이 된다. 미역 한 뭇은 품질이 좋은 것은 100만 원 이상에 거래된다.공동작업을 원칙으로 하는 미역 채취는 마을을 하나로 묶는 공동체의 중요한 역할을 한다. 평소에는 목포나 도회지로 흩어져 살던 주민들이 다시 섬으로 모이게 하는 것은 미역을 채취하기 위해서다. 돌미역이 없었다면 벌써 오래전에 공도(空島)의 섬이 되었을 것이다.미역을 채취하기 위한 공동작업은 함께 협력하여 마을을 운영하게 하는 힘이다. 어찌보면 사회주의 시스템이 들어있는 것처럼 느껴진다. 미역의 포자가 바위에 잘 붙도록 바위를 청소해 주는 갯닦이 작업부터 미역을 바위에서 채취하는 작업은 모두가 함께 하는 공동작업이다.그러나 미역을 상품화해서 파는 것은 각자의 몫으로 자본주의 방식이다. 채취한 미역을 분배받으면 미역 붙이는 작업은 각 가구의 식구끼리 작업을 한다. 보통 한 가구에 두 사람씩 참여하며, 분배한 미역을 나무틀에 붙이는 작업도 두 사람이 한조가 되어 한다. 미역을 말리고 포장하여 판매하는 것도 각자의 몫이다. 어찌보면 사회주의와 자본주의 시스템의 절묘한 결합 같다. 이 같은 방법은 섬을 지속 가능하게 해주는 생존방식으로 가장 적절할지도 모른다.곽도의 미역 작업에 참여한 이들은 대부분 50, 60대의 여자들로 30대의 청년들도 두세 사람 끼여 있었다. 이들은 각자의 역할대로 미역 작업에 참여한다. 미역 붙이는 작업을 끝내면 햇빛이 나는 밖에 말린다. 이날은 아주 무더울 만큼 햇빛이 좋아 미역은 몇 시간 동안에도 잘 말랐다. 이렇게 말린 미역은 다시 건조장으로 들어가 상품 가치가 좋은 미역으로 만들어진다고 한다. 마을 곳곳에는 미역과 톳을 말리느라 바쁜 미역철의 풍경을 볼 수 있다. 한 해의 소득이 이 시기에 대부분 이루어지는 것이다.마을 안쪽으로 들어가 보았다. 70대로 보이는 노인부부가 집 앞에서 미역 붙이는 작업을 하고 있었다. 할머니는 해남 화원에서 시집을 왔다고 한다. 집 앞에 검은 천막을 치고 의자에 앉아 두 부부는 나무 틀에 미역 붙이는 작업이 한창이었다. 그 풍경이 아주 오래전 섬의 모습을 떠올렸다. 수십년전, 아니 수백년전부터 미역은 이렇게 만들어지고 있었을 것이다. 노인 부부는 목포에서 주로 살다가 미역 철이 되면 곽도에 들어와 미역 작업을 하며 한철을 보낸다고 한다.노인 부부처럼 곽도 사람들은 대부분 목포나 외지에 살다가 미역철이 되면 섬에 들어온다. 미역철이 아니면 열악한 교통과 생활환경, 경제활동을 하기 어렵기 때문에 대부분 도회지에서 살다가 미역철에 들어오는 것이다.곽도의 미역채취는 돌미역 채취의 원형처럼 느껴진다. 다른 섬이 배를 이용해 미역을 채취하는 것에 비해 이곳은 대부분 작업을 직접 몸으로 해야 한다. 곽도는 맹골 3도에서도 가장 작은 섬이다. 작은 섬 때문인지 배를 가지고 어업을 하는 어민도 없다.피항을 하기 힘든 선착장의 여건 때문이기도 하다. 이들은 선착장 주변이나 작업하기 좋은 섬의 바위에서 직접 손으로 채취할 수밖에 없다. 마을 사람들은 물이 쓰기를 기다렸다가 낫을 들고 물속으로 들어가 바위에 드러난 미역을 벤다. 바위에서 베기도 하지만 물에 들어가 작업을 할 수밖에 없다. 파도가 치고 물살이 세면 매우 힘들고 위험한 작업이기도 하다.이렇게 벤 미역은 모아서 긴 줄에 메단다. 긴 줄에 메다는 것은 미역을 모두 선착장 부근으로 옮기기 위해서다. 선착장으로 옮겨진 미역은 트럭에 실려 마을의 작업장까지 옮겨진다.곽도를 지키고 이끄는 사람은 김영표(57) 반장이다. 인상이 좋고 핸섬한 얼굴 탓인지 섬사람 같아 보이지 않는다. 김영표 반장은 여느 섬 사람들처럼 공부를 하기 위해 뭍으로 나가 학교를 다니고 한 때는 사업을 하며 직장 생할을 하였다. 그러나 고향이 그리워 25년 전 다시 고향에 돌아와 죽도를 지키고 있다.김영표씨는 이곳에서 민박집을 운영하며 낚시나 섬에 온 사람들을 맞이하며 온전히 섬을 지키고 있다. 때문에 미역철이 끝나면 대부분 섬을 떠나는 것에 비해 일년 연중 섬에 살고 있다. 김씨는 직접 민박집을 짓고 주변에 후박나무를 심었다. 그때 심은 나무가 커서 지금은 숲이 되고 그늘을 만들고 있다며 자랑스러워 하고 있다.김영표씨는 곽도가 미역으로도 유명하지만 낚시하는 사람들이나 관광객들이 찾아올 때 주변을 쉽게 둘러볼 탐방로가 조성되었으면 하였다. 섬의 남쪽으로 병풍도를 비롯 바다 풍경이 아주 뛰어나지만 이를 감상할 수 있는 여건이 안 되어 있다는 것이다. 섬 주변에 탐방로를 조성 이곳을 찾아오는 사람들이 편안한 휴식을 취하다 갈 수 있기를 행정기관에 바라고 있다.곽도의 석양은 망망대해 서해로 지는 노을이 너무 아름답다. 미역 섬 곽도 섬사람들의 삶이 아름다워 보인다.