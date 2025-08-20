꽃놀이패 쥔 푸틴, 한 가지만 유리한 젤렌스키

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 2025년 8월 18일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 전화 통화 후 키어 스타머 영국 총리, 조르지아 멜로니 이탈리아 총리, 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 알렉산더 스텁 핀란드 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 마크 뤼터 NATO 사무총장을 백악관 오벌 오피스에서 만나 대화하고 있다. ⓒ 백악관/UPI=연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미·러 정상회담 후 공동기자회견 하는 트럼프(오른쪽)와 푸틴(왼쪽) 2025.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 8월 19일 워싱턴 DC의 백악관에서 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 선물한 골프채를 들고 우크라이나 지도 앞에 앉아있다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 8월 18일 워싱턴 D.C. 백악관 동쪽 방에서 마크 뤼터 NATO 사무총장, 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 알렉산더 스텁 핀란드 대통령, 조르지아 멜로니 이탈리아 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장과 회동 중인 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(중앙에서 오른쪽으로) ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

지난 18일(이하 현지 시각) 워싱턴의 백악관에서 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 그리고 유럽 정상들이 우크라이나-러시아 전쟁 종식을 논의한 건 역사적인 일이었다. 참석자들은 논의 내용과 관련해 긍정적인 면을 언급했다.하지만 속을 들여다보면 명료하게 정리된 게 거의 없다. 단 한 가지 분명한 건 트럼프 대통령이 백악관 회담 뒤 푸틴 대통령에게 전화해 우크라이나와의 회담을 제안했다는 것이다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령이 우크라이나와의 정상회담을 2주 안에 하는 데 동의했다고 전했지만 그뒤 러시아 쪽에서 나온 얘기는 좀 다르다. 이런 이유로 회담이 끝난 뒤 계속해서 다양한 분석과 회담 성사에 의구심을 보이는 기사가 쏟아지고 있다.푸틴 대통령은 18일 트럼프 대통령과의 통화에서 우크라이나와 직접 만나는 방안에 대해 "열려 있다"라고 말했다. 그러나 BBC 보도에 따르면 다음날 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 발언은 좀 달랐다. 그는 "점진적으로...전문가 수준에서 시작하고 그 후 필요한 단계를 거칠 수 있다"라고 했다. 이는 푸틴 대통령이 트럼프 대통령이 말한 것처럼 2주 안에 젤렌스키 대통령과 직접 만날 생각은 없다는 것을 의미한다.이를 러시아가 회담의 주도권을 잡고 있음을 보여주기 위한 것으로 해석할 수도 있지만 또 다른 보도를 보면 그렇지도 않은 것 같다. 보도전문매체 <프랑스24>는 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 통화 내용을 아는 측근의 전언이라며 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령이 회담을 위해 모스크바로 올 것을 제안했다고 보도했다. 이는 젤렌스키 대통령이 절대 받아들일 수 없는 것이다. 젤렌스키 대통령이 수락할 수 없는 제안을 했다는 건 당장 회담을 할 의사가 없거나 자신이 회담 성사 여부의 주도권을 잡고 있음을 과시한 것으로 볼 수 있다.이런 가운데 백악관 대변인은 19일 기자 브리핑에서 두 정상의 회담 장소를 물색 중이라고 밝혔다. 하지만 러시아의 태도가 여전히 애매모호한 가운데 날짜도 아직 잡히지 않고 있다. 두 정상 간 회담 성사 여부는 여전히 안갯속이다.지난 15일 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 알래스카 앵커리지 회담 이후 상황은 푸틴 대통령에게 절대적으로 유리하게 전개되고 있다. 상세한 내용은 알려지지 않았지만 결과를 보면 푸틴 대통령은 휴전이 아닌 평화회담과 우크라이나 영토 확보에 대한 트럼프 대통령의 지지를 모두 얻어냈다. 트럼프 대통령의 관세 협박도 없던 일로 만들었다. 이런 상황에서 푸틴 대통령으로서는 젤렌스키 대통령과의 회담을 서두를 이유가 없고 회담을 하더라도 러시아에 유리한 조건을 내걸 수 있게 됐다.설사 두 정상의 회담이 열린다고 하더라도 성과를 낼지는 의문이다. 현 상태에서는 사실상 아무 성과 없이 끝날 가능성이 더 크다. 가장 논란이 되는 영토 문제에서 접점이 나올 가능성이 거의 없기 때문이다. 18일 백악관 회담에서 트럼프 대통령은 영토 문제는 젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령이 함께 결정할 문제라고 못박았다. 말은 그렇게 했지만 트럼프 대통령은 사실상 러시아를 지지하며 젤렌스키 대통령에게 러시아 손에 들어간 영토를 포기할 것을 압박했다.트럼프 대통령은 회담이 열린 백악관 집무실에 러시아가 점령한 곳이 빨간색으로 표시된 우크라이나 지도를 배치해 놓았다. 젤렌스키 대통령에게 현실을 강조하려는 것이었다. BBC 보도에 의하면 젤렌스키 대통령 또한 지도를 들고 갔고 "(우리는) 지도에 표시된 곳에서 싸우고 있다"라며 트럼프 대통령에게 영토를 내줄 수 없다는 뜻을 피력했다.그러나 트럼프 대통령의 인식은 바뀌지 않았다. 다음날 <폭스 뉴스>와 한 인터뷰에서 트럼프 대통령은 "지도를 봐라. 영토의 큰 부분을 러시아가 차지했다"라고 말했다. 그러면서 "돈바스의 79%를 이미 러시아가 장악해 지배하고 있다"라고 강조했다. 이렇게 트럼프 대통령의 인식까지 바꿔 놓은 푸틴 대통령이 이미 장악한 우크라이나 영토를 포기할 가능성은 전혀 없어 보인다. 젤렌스키 또한 영토 포기 내지 교환은 절대 고려할 수 없다는 자세다. 그러므로 회담이 열리더라도 결렬되고 논의 자체가 곧 정체에 빠질 가능성이 크다.휴전이냐, 평화협정이냐도 문제다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 사실상 휴전이 아닌 평화회담에 합의했다. 하지만 젤렌스키 대통령은 우선 휴전을 원하고 있다. 유럽 정상들도 마찬가지다. 영구 종전을 논의하는 평화회담을 하기 위해 우선 휴전을 하는 건 국제사회의 일반적인 접근이다. 하지만 푸틴 대통령은 군사적으로 러시아에 유리한 상황에서 휴전을 하기보다 지속적인 공격을 통해 우크라이나를 압박하면서 평화회담을 하겠다는 계획이다. 물론 이를 통해 점령한 영토와 우크라이나의 나토 가입 완전한 포기 또한 얻어내려는 계획이다. 푸틴 대통령으로서는 회담을 하든 하지 않든 유리한 상황이다. 거기다 트럼프 대통령의 지지까지 있으니 말이다.푸틴 대통령이 수락하면 우크라이나-러시아 정상 간 회담이 성사될 수 있지만 실질적인 합의에 도달할 수 있을지도 의문이다. 영토 문제가 아니어도 우크라이나가 요구하는 미국의 안전 보장이 이뤄질지 현재로서는 분명하지 않기 때문이다. 백악관 회담 다음날 트럼프 대통령은 <폭스 뉴스>에 미국은 우크라이나에 지상군을 보내지 않을 것이라고 분명히 밝혔다. 그러면서 유럽 국가들이 우크라이나에 지상군을 보내면 미국이 공중 지원을 할 수 있을 것이라고 말했다. 이후 백악관 대변인은 미국이 안보 보장 조율을 도울 수 있을 것이라며 트럼프 대통령이 국가안보팀에 유럽과의 협조를 지시했다고 밝혔다. 이는 미국은 우크라이나 안전 보장에 크게 관심이 없고 향후 미국이 우크라이나에서 점차 발을 뺄 수도 있다는 신호로도 해석할 수 있다. 이미 우크라이나에 무기 지원 중단까지 했던 전력이 있는 트럼프 대통령이기에 이는 우크라이나가 크게 우려해야 하는 일이 될 수밖에 없다. 이런 상황에서는 푸틴 대통령과 평화회담이 진행돼도 우크라이나가 종전에 합의하기는 어려울 것이다.러시아와의 전투에서도, 미국과의 외교에서도 불리한 상황에 처한 젤렌스키 대통령이 전쟁을 끝낼 수 있을지는 매우 불투명하다. 푸틴 대통령과의 협상도 어려운 일이지만 푸틴 대통령에게 기울어 있는 트럼프 대통령을 설득하는 것 역시 당장은 쉽지 않은 일이기 때문이다.우크라이나에는 당장 휴전이 필요하다. 최근 들어 러시아의 공격이 증가했고 그로 인한 인명 피해와 주택 등의 파괴도 증가했기 때문이다. 지난 7월 젤렌스키 대통령은 이번 여름 들어 러시아의 드론과 미사일 공격이 증가했다고 밝히기도 했다. 우크라이나 여론도 전쟁 종식을 원하고 있다. 8월 7일 발표된 갤럽 여론조사 결과에 따르면 응답자의 69%가 이른 시일 내에 종전을 원한다고 답했고 이는 승리할 때까지 싸워야 한다고 답한 24%보다 거의 세 배나 높은 수치였다. 이는 2022년 전쟁을 지지한 여론이 73%였던 것과 비교하면 큰 변화다. 하지만 영토 양보에 대한 여론은 거의 반으로 나뉘어 있다. 우크라이나의 <키이우 인디펜던트>가 보도한 6월 여론조사에 따르면 젤렌스키 대통령 지지자 중 55%만이 영토 양보에 강하게 반대했다. 젤렌스키 대통령 비지지자 중에서는 46%가 영토 양보에 찬성했고 43%가 반대했다. 이 때문에 젤렌스키 대통령이 영토 양보 절대 불가를 말하고 있지만 여론을 살필 가능성도 있다. 그러나 강하게 반대하는 쪽을 설득할 명분을 찾기는 어려운 상황이다.젤렌스키 대통령에게 한 가지 유리한 점은 지지율이 65%로 높은 편이라는 점이다. 지난 6월 <키이우 인디펜던트>가 보도한 여론조사 결과도, 국제공화연구소(IRI)가 18일 발표한 결과도 마찬가지였다. 이런 지지율을 업고 젤렌스키 대통령이 전쟁을 끝낼 수 있을지, 끝낸다면 어떻게 끝낼 수 있을지 우크라이나 국민뿐만 아니라 세계가 관심을 기울일 수밖에 없는 상황이다.