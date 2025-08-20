YPGA, '전남 마인스 얼라이언스' 신규 회원 선정

큰사진보기 ▲전남 여수세계박람회장 내 컨벤션센터 전경. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

AD

여수광양항만공사(YGPA)는 마이스(MICE) 활성화 및 관광 경쟁력 강화를 위해 전남관광재단에서 추진 중인 '전남 마이스 얼라이언스'의 신규 회원으로 선정됐다고 20일 밝혔다.전남 MICE 얼라이언스는 회의(Meetings), 인센티브 여행(Incentives), 컨벤션(Conventions), 전시회(Exhibitions) 등 MICE 산업 전반의 경쟁력 강화와 공동 시너지 창출을 목표로, 컨벤션센터·호텔·관광지 등 다양한 기관과 기업이 참여하는 협력 네트워크다.여수세계박람회장은 여수엑스포컨벤션센터의 대형 회의장과 전시장, 여수세계박람회특구 내 특급호텔과 관광명소 등 우수한 인프라를 기반으로 K-마이스 거점으로 평가받고 있다.황학범 공사 사장 직무대행은 "여수엑스포컨벤션센터는 지역을 대표하는 마이스 개최 장소로서 무궁무진한 잠재력을 갖추고 있다"며 "얼라이언스 가입을 계기로 전남 마이스 산업 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.한편, 여수광양항만공사는 전남도와 여수시 등 관계기관과 협력해 국제회의, 전시·박람회, 기업행사 등 국내외 마이스 행사 유치를 강화한다는 계획이다.