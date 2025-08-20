정청래 "관봉권 띠지 분실했다는 검찰, 스스로 수갑 채우길"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표가 20일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 경북 현장 최고위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 당대표가 "검찰 해체는 검찰 스스로 하고 있는 것 같다"라고 직격했다. 서울남부지검이 지난해 12월 건진법사 전성배씨 집에서 발견된 관봉권 띠지 등 핵심 증거를 분실한 사건이 되레 검찰 개혁의 필요성을 보여준다는 지적이다.20일 경주화백컨벤션센터에서 열린 민주당 최고위원회의 모두 발언에 나선 정청래 대표는 '건진법사 집안 돈뭉치'의 출처가 밝혀지지 않고 있다는 점을 언급하며 "검찰이 수사 과정에서 주요 증거인 관봉권 띠지, 비닐 포장 스티커, 현금 다발 띠지를 모두 잃어버렸다고 한다"라며 "고의적으로 잃어버린 것이라면 다름 아닌 증거인멸에 해당한다"고 꼬집었다.그는 "검찰이 잃어버린 스티커와 띠지에는 현금을 검수한 날짜, 담당자 코드, 처리 부서와 기계 식별 번호까지 적혀 있어 자금 역추적이 가능하다"라면서 "그것을 그냥 실무자의 실수로 잃어버렸다는데 정말 믿어지지 않는다"라고 말했다.향후 검찰이 이 사안에 대해 어떤 입장을 내놓는지 지켜보겠다는 정청래 대표는 "일반 기업이나 국민이 주요 증거품을 실수로 분실했다고 하면 검찰은 증거인멸 혐의를 씌워 압수수색하고 수갑을 채웠을 것"이라면서 "검찰 스스로 검찰을 압수수색하고 수갑을 스스로 채우길 바란다"라고 비판했다.법무부는 검찰의 핵심증거 분실 사건에 대해 지난 19일 감찰을 지시했고, 대검찰청은 즉각 감찰에 착수한 상태다. 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 자택을 압수수색하면서 한국은행 관봉권 등 현금 1억 6500만 원을 찾았는데, 정작 핵심 증거 분실은 지난 4월에야 인지했다.한편, 이날 정청래 대표는 현장최고위원회에서 가칭 '영남발전특별위원회' 구성을 제안했다.정 대표는 "영남 인재를 발굴·육성하고 내년 지방선거를 대비하는 영남발전특위 구성을 조승래 사무총장이 고민해달라"면서 "임미애 경북도당위원장, 허소 대구시당위원장 등은 조속한 시일 안에 특위가 발족할 수 있도록 안을 내주기 바란다"라고 말했다. 이는 지난 8월 호남 최고위원회의에서 띄운 '호남발전특위' 이후 두 번째 지역 맞춤 특별위원회다. 20일 현장에 참석한 지역위원장들은 영남특위 구성 제안을 환영했다.11월로 예정된 아시아태평양경제협력체(APEC)의 성공적 개최를 기원하며 경주를 찾은 정청래 대표 및 민주당 지도부는 경주 황리단길 민생현장 방문 등 일정을 수행한다.