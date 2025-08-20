"하동군 갈사산단 관련 284억 배상금 지급, 제대로 됐나?"

큰사진보기 ▲하동 갈사만 산업단지 조감도. ⓒ 하동군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲하동 임의단체 ‘민생살이’는 8월 21일 오후 6시 하동축협(하나로마트) 대회의실에서 “승소하고도 284억의 배상, 군민 대토론회”를 연다. ⓒ 민생살이 관련사진보기

경남하동군이 한신공영(주)이 제기한 '갈사만 조선산업단지 조성사업 공사대금 청구소송'에서 승소하고도 배상금 284억 원을 지급한 것으로 알려진 가운데, 군민들이 토론회를 열어 배상금 지급 적절성에 대해 논의하기로 했다.하동 임의단체 '민생살이'(회장 박광희)는 오는 21일 오후 6시 하동축협(하나로마트) 대회의실에서 '승소하고도 284억의 배상, 군민 대토론회'를 연다.해당 소송은 한신공영이 2016년 1월 4일 하동군과 하동지구개발사업단을 상대로 갈사만 조선산업단지 조성사업의 미지급 공사대금 등을 청구하는 소송을 내면서 시작되었고, 오랫동안 법적 공방을 벌였다.하동지구개발사업단(주)은 2012년 2월 한신공영과 갈사만 조선산단 조성사업 중 1단계에 대한 공사도급 계약을 체결했고, 한신공영은 2014년 2월 기성금 미지급을 사유로 공사를 중단했다. 이후 한신공영은 하동기구개발사업단과 하동군을 상대로 공사대금 청구소송을 냈다.하동군은 1심에 이어 항소심인 서울고등법원에서 지난해 11월 일부 승소 판결을 받았다고 밝혔다. 하동군은 한신공영이 이자를 포함해 총 964억 원을 청구했으나 법원에서 284억 원으로 판결이 났다고 했다.당시 판결에 대해 하동군은 "만약 한신공영의 주장이 인용되었을 경우, 배상해야 할 금액이 964억 원대에 달할 것으로 예상되어 막대한 재정적 타격이 우려되는 상황이었다"라며 "하동군이 정밀한 대응을 한 결과 배상금이 줄어든 것으로 볼 수 있다"라고 했다.민생살이는 미리 낸 자료를 통해 "하동군 보도자료에서 언급한 일부승소 내용은 바로, 하동군이 아닌 하동지구개발사업단에 대한 판결이다. 284억의 배상은 하동군이 아니라 하동지구개발사업단이 지급해야 한다"라고 했다.이들은 "판결은 하동지구개발사업단에 대한 하동군의 연대책임이 없음을 명시하고 있다. 그럼에도 불구하고 하동군은 하개단의 부분패소로 발생한 284억이라는 거액의 배상을 대신 짊어졌다. 한 치의 주저함도 없었다"라고 했다.이어 "하동군의 보도자료 어디에도, 하동군은 1, 2심 전부 승소했지만 하동지구개발사업단의 의무를 대신 짊어지며 284억을 배상했다는 사실을 밝히지 않았다. 또한 이에 대한 근거조차 제시하지 않았다"라고 덧붙였다. 그러면서 "284억은 군민 1인당 80여만 원을 나눠줄 수 있는 돈이다. 이 귀중한 세금을 잘 살펴보고, 문제에 대해서 따져보자는 군민들의 모임과 토론이 그저 불편하다는 하동군"이라고 비판했다.이들은 "법률전문가 초청을 함께 하여 284억 배상을 둘러싼 법률적 자문과 동시에, 군민들의 공론화 장을 마련할 계획"이라고 밝혔다.민생살이는 이날 변호사 발제와 군민 토론을 벌이고, 추후 이와 관련된 공익감사를 청구하기로 했다.이에 대해 하동군 관계자는 "2017년 한신공영이 해당 부지에 대해 유치권을 설정했고, 이후 유치권 해지를 위해 하동군과 한신공영이 협의를 했으며 '판결로 배상금 확정되면 6개월 이내에 하동군이 지급한다'는 조정조서에 합의했고, 그것에 따라 배상금 지급이 있었던 것"이라고 설명했다.한편 토론회 장소와 관련해 민생살이는 처음에 '하동1970'관으로 대관 신청했으나 불가 통보를 받았다며 "겨우 이틀을 앞두고서 담당 공무원으로부터 다른 곳으로 장소를 바꾸어 개최해줄 수 없겠냐는 통보와도 같은 사정을 듣게 되었다. 촉박한 날짜와 이미 이뤄진 홍보사실을 토대로 장소변경이 어렵다 했음에도 하동군은 결국 불허했다"라고 밝혔다.