[주장] 아이들은 줄어드는데 학급당 인원수는 왜 안 줄어드나요?

저출생으로 아이들이 줄었다고들 합니다. 실제로 지난 10년 동안 전국 초·중·고 학생 수는 꾸준히 감소했습니다. 그런데 교실 안으로 들어가 보면 사정은 다릅니다. 여전히 28명 안팎의 아이들이 한 교실에 모여 있습니다. 어떤 학교는 30명이 넘기도 합니다. '과밀학급 해소'는 수십 년째 교육정책의 단골 과제였지만, 현장에서는 아직도 요원한 이야기일 뿐입니다.
직접 본 28명 학급의 현실
얼마 전 중학교 인성수업을 하러 갔습니다. 교실 문을 열자마자 깜짝 놀랐습니다. 학생이 28명이나 앉아 있었기 때문입니다. 저출생 시대라면 학급이 더 넉넉해졌으리라 여겼는데, 현실은 달랐습니다. 교실 안은 여전히 빽빽했습니다. 아이들 한 명 한 명의 이야기를 들어주기도, 눈빛을 세심히 살피기도 쉽지 않았습니다.
"아이들은 줄었다는데 왜 우리 아이 교실은 여전히 이렇게 붐비나요? 교사가 줄면 결국 손해는 아이들이 보잖아요."
학부모의 이 말이 바로 교실의 현실을 드러냅니다.
과밀학급이 줄지 않는 까닭
그 까닭은 교육부의 낡은 셈법 때문입니다. 교육부는 "학생 수가 줄면 교사 수도 줄여야 한다"는 공식을 고집해 왔습니다. 그러나 학생 수 감소와 과밀학급 문제는 전혀 다른 문제입니다. 서울만 보아도 학생 수는 빠르게 줄고 있는데, 교사 정원은 그보다 더 큰 폭으로 감축되고 있습니다. 그러니 학급은 여전히 과밀 상태이고, 기초학력 지도, 다문화 학생 지원, 생활교육 등 교사의 업무는 더 늘어납니다. 교사가 줄면 결국 아이들에게 돌아가는 시간과 관심이 줄어드는 건 불 보듯 뻔한 일입니다.
줄여야 할 건 교사가 아니라 학급당 학생 수
이제는 방향을 바꿔야 합니다. 줄여야 할 것은 교사가 아니라 학급당 학생 수입니다. OECD 평균 학급당 학생 수는 20명 안팎인데, 우리 교실은 아직도 28명에 머물러 있습니다. 지금이야말로 학생 수 감소를 기회 삼아 학급당 학생 수를 20명 이하로 낮춰야 합니다.
아이들은 단순한 숫자가 아닙니다. 교실에서 아이 한 명 한 명의 삶과 배움이 존중받을 때 비로소 교육이 시작됩니다. 학급이 줄어들어야 교사가 아이들을 세심하게 살피고, 학부모도 아이가 존중받고 있다는 믿음을 가질 수 있습니다.
학교폭력 예방과 교육의 질
더구나 최근 학교폭력은 갈수록 늘어나고 있습니다. 학급 규모가 크면 교사는 아이들 사이에서 생기는 갈등을 세심히 살피기 어렵습니다. 반대로 학급이 작아지면, 교사는 아이들과 더 가까이 호흡하며 갈등을 조기에 발견하고 예방할 수 있습니다. 학급당 학생 수를 줄이는 것은 단순한 교육정책이 아니라, 학교폭력 예방과 안전한 배움터를 만드는 가장 근본적인 길이기도 합니다.
아이들은 줄었는데 학급당 인원수는 여전하다면, 그것은 분명 정책의 실패입니다. 지금 당장 멈춰야 할 것은 교사 감축입니다. 앞으로의 교육정책은 아이 한 명 한 명이 존중받는 교실을 만드는 데 초점을 맞춰야 합니다. OECD 수준에 맞게 학급당 학생 수를 20명 안팎으로 낮추고, 교사 감축을 중단해야 합니다. 그것이야말로 저출생 시대에 남아 있는 아이들에게 더 나은 교육과 돌봄을 보장하는 길이며, 학교폭력 예방과 교육의 질 향상으로 나아가는 첫걸음입니다.
결론은 분명합니다. 교사 감축 중단하고 학급당 인원수를 20으로 해야 합니다.
덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김옥성 님은 교육희망네트워크 상임대표, 행복마음연구소 대표입니다.