[주장] 아이들은 줄어드는데 학급당 인원수는 왜 안 줄어드나요?

AD

"아이들은 줄었다는데 왜 우리 아이 교실은 여전히 이렇게 붐비나요? 교사가 줄면 결국 손해는 아이들이 보잖아요."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김옥성 님은 교육희망네트워크 상임대표, 행복마음연구소 대표입니다.

저출생으로 아이들이 줄었다고들 합니다. 실제로 지난 10년 동안 전국 초·중·고 학생 수는 꾸준히 감소했습니다. 그런데 교실 안으로 들어가 보면 사정은 다릅니다. 여전히 28명 안팎의 아이들이 한 교실에 모여 있습니다. 어떤 학교는 30명이 넘기도 합니다. '과밀학급 해소'는 수십 년째 교육정책의 단골 과제였지만, 현장에서는 아직도 요원한 이야기일 뿐입니다.얼마 전 중학교 인성수업을 하러 갔습니다. 교실 문을 열자마자 깜짝 놀랐습니다. 학생이 28명이나 앉아 있었기 때문입니다. 저출생 시대라면 학급이 더 넉넉해졌으리라 여겼는데, 현실은 달랐습니다. 교실 안은 여전히 빽빽했습니다. 아이들 한 명 한 명의 이야기를 들어주기도, 눈빛을 세심히 살피기도 쉽지 않았습니다.학부모의 이 말이 바로 교실의 현실을 드러냅니다.그 까닭은 교육부의 낡은 셈법 때문입니다. 교육부는 "학생 수가 줄면 교사 수도 줄여야 한다"는 공식을 고집해 왔습니다. 그러나 학생 수 감소와 과밀학급 문제는 전혀 다른 문제입니다. 서울만 보아도 학생 수는 빠르게 줄고 있는데, 교사 정원은 그보다 더 큰 폭으로 감축되고 있습니다. 그러니 학급은 여전히 과밀 상태이고, 기초학력 지도, 다문화 학생 지원, 생활교육 등 교사의 업무는 더 늘어납니다. 교사가 줄면 결국 아이들에게 돌아가는 시간과 관심이 줄어드는 건 불 보듯 뻔한 일입니다.이제는 방향을 바꿔야 합니다. 줄여야 할 것은 교사가 아니라 학급당 학생 수입니다. OECD 평균 학급당 학생 수는 20명 안팎인데, 우리 교실은 아직도 28명에 머물러 있습니다. 지금이야말로 학생 수 감소를 기회 삼아 학급당 학생 수를 20명 이하로 낮춰야 합니다.아이들은 단순한 숫자가 아닙니다. 교실에서 아이 한 명 한 명의 삶과 배움이 존중받을 때 비로소 교육이 시작됩니다. 학급이 줄어들어야 교사가 아이들을 세심하게 살피고, 학부모도 아이가 존중받고 있다는 믿음을 가질 수 있습니다.더구나 최근 학교폭력은 갈수록 늘어나고 있습니다. 학급 규모가 크면 교사는 아이들 사이에서 생기는 갈등을 세심히 살피기 어렵습니다. 반대로 학급이 작아지면, 교사는 아이들과 더 가까이 호흡하며 갈등을 조기에 발견하고 예방할 수 있습니다. 학급당 학생 수를 줄이는 것은 단순한 교육정책이 아니라, 학교폭력 예방과 안전한 배움터를 만드는 가장 근본적인 길이기도 합니다.아이들은 줄었는데 학급당 인원수는 여전하다면, 그것은 분명 정책의 실패입니다. 지금 당장 멈춰야 할 것은 교사 감축입니다. 앞으로의 교육정책은 아이 한 명 한 명이 존중받는 교실을 만드는 데 초점을 맞춰야 합니다. OECD 수준에 맞게 학급당 학생 수를 20명 안팎으로 낮추고, 교사 감축을 중단해야 합니다. 그것이야말로 저출생 시대에 남아 있는 아이들에게 더 나은 교육과 돌봄을 보장하는 길이며, 학교폭력 예방과 교육의 질 향상으로 나아가는 첫걸음입니다.결론은 분명합니다. 교사 감축 중단하고 학급당 인원수를 20으로 해야 합니다.