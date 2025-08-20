부천 3.1운동 '소사독립만세운동지'는 여전히 안내판이 없다

큰사진보기 ▲부천역 남부에 위치한 '소사역하역노동자동맹파업지' 안내판경기문화재단은 2018년 말에 부천역 남부에 '소사역하역노동자동맹파업지'라는 안내판을 설치하였다. 1927년 9월 23일 일본인 소사역장은 조선인 하역노동자에게 하역인 공적인 일이 아닌 개인 심부름을 시키며 구타를 하였다. 이에 분개한 조선인 5인의 하역노동자는 9월 24일 동맹파업을 진행하였다. 소사역장은 1원25전을 주며 배(梨)를 사오라고했다 ⓒ 박종선 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 5월 12일 부천시의회 3층에서 진행된 '부천시 항일독립운동 기념 학술토론회'학술토론회를 통해 '계남면사무소 습격항쟁'은 부천의 3.1운동이 아니라 인천 계양의 '계양면사무소 습격항쟁'의 일부라는 것을 밝히고 그 내용을 경기문화재단과 독립기념관에 보냈다. 이를 통해 부천의 3.1운동 역사 오류를 바로 잡았으며, 부천의 3.1운동은 '소사독립만세운동'으로 정리되었다 ⓒ 박종선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천인신문에도 실립니다.

3.1운동 100주년을 맞이하기 한 해 전인 2018년, 경기문화재단은 경기도내의 항일운동유적지에 대해 안내판을 설치하였다. 그 결과, 경기도에는 총 120곳에 안내판이 설치되었으며, 그 중 부천에는 총 3개의 안내판이 설치되었다.부천의 3.1운동이라고 알려졌던 '계남면사무소 3.1운동 만세시위지' 안내판, 경기도 최초의 소작항쟁이었던 '부평농민조합 소작료 인하투쟁지' 안내판 그리고 노동항쟁이었던 '소사역하역노동자동맹파업지' 안내판이 그것이다.이로써 <부천시사>와 디지털부천문화대전 등에 기록으로만 전해졌던 부천의 항일운동이 지역에 본격적으로 알려지게 되었으며, 시민단체들은 이 안내판을 중심으로 역사답사를 진행하였다.하지만 이 안내판 설치에도 문제가 없는 것은 아니었다. 문제는 크게 2가지로 하나는 계남면사무소 습격항쟁이 과연 부천에서 일어난 3.1운동이 맞느냐의 논쟁이며, 다른하나는 부천의 3.1운동에 계남면사무소 습격항쟁 외에도 소사독립만세운동이 있었다는 것이다.즉, 소사부근 6개마을 주민들이 1919년 3월 24일 밤에 높은 곳에 올라 화톳불을 피우고 독립만세운동을 진행한 내용이 양경직 계남역사문화연구소 소장을 통해 알려진 것이다. 하지만 여기에 대한 안내판은 설치되지않았다.계남면사무소 습격항쟁의 문제는 2019년 '부천시 3.1운동 100주년 기념사업추진위원회'가 주최한 '3.1운동 100주년 기념토론회'에서 최초로 문제제기 되었다.민족문제연구소 부천지부(이하 부천지부)는 이러한 문제를 공론화하고 해결하기 위해 2020년에 부천시의회에 '부천시 항일독립운동 기념에 관한 조례' 제정을 건의하였고, 그 결과 조례를 기반으로 2023년 최초로 학술토론회가 열 수 있었다. 조례 담당 부서는 복지정책과였다.부천지부는 2023년 5월 12일 학술토론회에서 '계남면사무소 습격항쟁'은 우리 부천의 3.1운동이 아니라 인천 계양의 '계양면사무소 습격항쟁'의 일부로 조선총독부 보고 과정에서 계양면을 계남면으로 잘못 기재되면서 부천에 잘못 알려졌다고 결론을 내렸다. 그리고 학술토론회 내용을 논문화하여 책자로 제작하였으며 부천시 담당과에 제출하였다.하지만 부천시는 그 어떠한 행정적 조치도 취하지않았다. 이에 부천지부는 부천시를 대신하여를 경기문화재단과 독립기념관 담당자들에게 자료를 보냈으며, 부천지부의 학술토론회 내용을 검토하고 확인한 경기문화재단은 2024년 5월 21일 '계남면사무소 3.1운동 만세시위지' 안내판을 철거하였고, 독립기념관은 2025년 3월 13일 홈페이지의 국내독립운동.국가수호 사적지에서 계남면사무소를 삭제하였다. 이로써 부천의 3.1운동은 '소사독립만세운동'으로 정리되었다.문제는 '소사독립만세운동'이 일어났던 곳에 안내판을 설치하는 문제가 남아있던 것이다. 부천지부는 이러한 문제를 해결하기 위해 부천시에 '부천시 항일독립운동 기념에 관한 사업'을 지속적으로 요구하였다.하지만 부천시는 광복80주년을 맞이하는 올해 '부천시 항일독립운동 기념에 관한 학술토론회' 사업비를 없애버렸다. 학술토론회를 통해 '소사독립만세운동지'에 대한 전문가들의 연구와 의견을 들어볼 수 있는 공론의 장 자체를 없애버린 것이다.안타깝게도 부천시는 우리 지역의 항일독립운동에 관해 그 어떠한 기념물도 제작하지 않았으며, 그 어떠한 안내판도 설치하지 않았다. 부천시의 행정에서 항일독립운동을 소외되어 있었던 것이다.이러한 문제를 해결하기 위해서는 부천시 행정이 바뀌어야한다. 역사는 단순히 담당부서의 업무에 한정되지않고 부천시민 모두에게 미치는 문제이므로 부천시장이 나서야한다. 이재명대통령이 말씀하시는 것처럼 담당자들에게 지시하고 반드시 확인하면 해결될 문제다.그 첫걸음이 학술토론회 사업을 복원하는 것이다. 이 사업을 통해 전문가들이 참여하여 '소사독립만세운동지' 위치를 비정해야한다. 그리고 시민들이 알 수 있도록 안내판을 설치하고 더 나아가 시민들이 자긍심과 자부심을 갖을 수 있도록 '부천시 3.1운동기념탑'을 제작해야한다.다른 지자체에서는 이미 항일독립운동 기념에 관한 사업을 넘어 일재잔재를 청산하고, 친일파 재산을 환수하기 위한 사업을 시작하고 있다. 부천시는 분발하여 다른 지자체를 뛰어넘는 역사를 연구하고 사랑하는 도시가 되도록 노력해야한다.