"세 아이 엄마로, 이웃으로… 용인은 제2의 고향이에요"

큰사진보기 ▲하이엣(가운데)씨가 가족과 함께 즐거운 일상을 보내고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"모든 사람 마음속에는 선함이 있다고 믿어요. 서로에게 조금만 더 다가간다면, 한국 사회는 훨씬 더 따뜻해질 수 있어요."

"문을 열면, 인사는커녕 눈도 마주치지 않아요."

AD

"할머니, 할아버지들이 제 아이들을 보고 '예쁘다', '잘 컸다' 하며 인사를 건네세요. 오히려 더 따뜻한 마음을 느낄 수 있어요."

"제가 겪었던 어려움들을 다른 사람은 덜 겪게 해주고 싶어요. 그리고 무엇보다 긍정적인 사람이 되고 싶어요. 웃으면서 인사하고, 필요한 도움은 먼저 건네는 사람이요."

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"문화적 차이는 있을 수 있지만 친절한 행동과 꾸준한 따뜻함은 시간이 지남에 따라 변화를 불러올 수 있어요. 용인에서 생활하면서 익숙하지 못한 부분이나 단점도 생활하면서 이해하고 익숙해지니 장점으로 느껴지는 것도 많아요."

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"(시어머니께서) 용인에 대해 잘 설명해 주셔요. 그렇다 보니 대화를 많이 할 수밖에 없잖아요. 여전히 한글이 어렵긴 해도 지금 수준으로 올라올 수 있었던 것은 가족이 있기 때문이라고 봐요."

"주변 사람들이 가족과 함께 나서면 외국인이라는 관점보다는 가족의 한 구성원으로 보니깐 고정관념은 사실상 크게 중요하지 않은 부분이 된 것 같아요. 피부색이나 언어와 같이 다른 부분이 가족이란 공동체로 극복된다고 봐요."

"아직도 한국 사회를 배워가는 중이에요. 하지만 점점 이곳이 제 집처럼 느껴져요. 용인이 제게 제2의 고향이 된 셈이죠. 바라는 건 단순해요. 누군가가 저를 기억할 때, '항상 웃으며 인사하던 사람', '도움이 필요한 사람에게 먼저 다가가던 이웃'이었으면 좋겠어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

용인에 거주하는 알제리 출신의 이주여성 라아라프 하이엣(Laaraf Hayet) 씨는 올해로 한국 생활 6년 차에 접어들었다. 한국인 남편과의 결혼으로 2019년 한국 땅을 밟은 그는 세 자녀의 엄마이다. 한 가정의 일원으로 이웃이자 시민으로 조용히 그리고 단단히 용인 사회에 뿌리내리고 있다. 하지만 그 길은 절대 쉽지만은 않았다.하이엣 씨가 한국 생활에서 가장 낯설게 느낀 부분은 '이웃 간 교류의 단절'이다. 명절에 정성껏 준비한 작은 선물을 이웃에게 건넨 일이 오히려 거부감으로 돌아왔을 때는 당혹감을 감추지 못했다고 한다."알제리 문화에서는 명절이 되면 이웃들과 음식을 나누는 게 너무나 자연스러워요. 그런데 한국에서는 누군가 초인종을 누르거나 작은 선물을 건네는 것도 불편하게 여겨지는 것 같아요." 그의 말에는 단절된 도시 공동체에 대한 안타까움이 배어 있다. "아픈 사람이 혼자 집에 누워 있어도 아무도 모르고 지나칠 수도 있다는 생각이 들어요. 그런 사회는 너무 슬퍼요."물론 하이엣 씨가 경험한 한국 사회의 단면만으로 판단할 수 없다. 그는 한국인들의 '속정'을 언급하며 "처음에는 무뚝뚝하고 수줍은 듯하지만, 한 번 마음을 열면 깊은 애정을 보여주는 사람들도 많다"고 말했다. 특히 그는 거리에서 아이들에게 다정하게 인사해 주는 노인들의 모습에서 따뜻함을 자주 느낀다고 이었다.하이엣 씨는 용인의 공공질서와 안전 수준에 대해선 극찬을 아끼지 않았다. "거리는 깨끗하고, 아이들을 데리고 밤에 나가도 걱정이 없어요. 한국 자체가 조직적으로 잘 운영되는 나라라는 인상을 받았어요."물가가 비싸다는 점은 다소 부담스럽지만 그는 "정부가 국민의 불만이나 필요에 꽤 빠르게 반응하려는 노력이 보인다"고 평가했다. "아직 부족한 점이 있어도, 분명히 더 나아질 수 있다는 희망이 느껴지는 나라"라고 덧붙였다.하이엣 씨가 가장 우선순위에 두는 목표는 바로 한국어 학습이다. 아이들 학교 문제도 있고 남편에게도 도움이 되고 싶어요. 병원이나 관공서에서도 직접 이야기하고 싶단다. 한국 사회에서 단지 머무는 외국인이 아니라 이바지하는 이웃이 되고자 한다는 의지다."알제리 사람으로서 한국에서 바르게 살고 싶어요. 우리나라를 잘 대표하고 한국 사회에 조금이라도 도움이 되고 싶어요." 그는 현재 다문화 가정이나 외국인을 위한 봉사활동에도 관심을 두고 있으며 앞으로 한국에서 새로운 이민자들을 돕는 멘토 역할을 하고 싶다는 바람도 내비쳤다.용인에서 6년을 살아가는 동안 직·간접적으로 익힌 용인 생활은 긍정적인 면도 있지만 부정적인 것들도 많다. 공동체가 상호작용을 하는 데 중요한 부분인 것을 전제로 하이엣 씨는 차근차근 설명을 이어갔다.우선 이웃 간 교류 부족을 다시금 언급했다. 이웃 간에 인사조차 나누지 않고 소통과 공동체가 현저히 부족하다는 것을 관찰했단다. 이는 확대 가족 내에서도 일반적이며 소통과 상호 관심이 제한적인 것으로 보인단다. 사회적 고립과 지원 부족도 부정적으로 봤다. 홀로 사는 개인이 아플 경우 아무도 모르거나 방문하지 않을 가능성이 있다는 점은 우려스럽게 봤다.선물 교환 문화 부재도 아쉽게 생각하고 있다. 처음 한국에서 명절에 이웃과 선물을 교환하려는 시도가 저항에 부딪혔단다. 이는 이웃 간의 가벼운 선물 교환 관행에 대한 문화적 차이를 보여주는 부분이라고 여겨진단다. 성급한 운전 습관도 지적했다. 한국 운전자들이 성급하고 경적을 자주 사용한다는 점을 지적했는데, 이는 스트레스 지수가 높은 운전 환경 때문으로 봤다.그럼에도 한국에서 생활하는 데 큰 불편함이 없는 것은 그만큼 장점이 많다는 것을 의미한다는 것이 그의 속마음이다. 그중에서도 특히 용인과 같은 대도시의 잘 갖추진 시스템을 손에 꼽았다. 유교사상을 바탕으로 한 서로의 예의와 존중하는 자세도 큰 장점으로 봤다. 일상에서 느끼는 한국인만의 특별한 효율성도 배울 점이라고 말했다.하이엣 씨는 한국에서의 안정적인 거주를 위해 F-5 비자(영주권) 취득을 목표로 한국어 공부에 매진하고 있다. 지역 주민센터의 한국어 수업에 성실히 참여하며 한국어능력시험(TOPIK)도 준비 중이다. 그는 아이들의 학교생활을 더 잘 지원하고, 병원이나 관공서에서 직접 의사소통하기 위해서라도 한국어 실력이 절실하다고 강조한다."남편에게만 의존하지 않고, 가족의 일원으로 역할을 다하고 싶어요. 단지 말을 배우는 것이 아니라 마음을 전하고 이해를 나누기 위한 공부라고 생각해요. 언젠가는 한국에서 외국인을 돕는 일도 하고 싶다"는 꿈도 품고 있다. "제가 겪은 시행착오를 다른 이주민들은 겪지 않도록 돕고 싶어요. 한국어 수업을 같이 듣거나, 행정 절차를 알려주는 멘토 같은 역할을 하고 싶어요."그의 이야기를 듣고 있자면 '다름'보다는 '닮음'이 더 크게 다가온다. 낯선 문화 속에서도 아이를 사랑하고, 이웃을 걱정하고, 더 나은 사회를 꿈꾸는 그의 마음은 결국 이 땅의 많은 부모, 시민들과 다르지 않다."처음엔 문화 차이 때문에 낯설고 외롭기도 했지만 시간이 지나면서 알게 됐어요. 결국 중요한 건 국적도, 언어도 아니에요. 서로를 이해하고 마음을 여는 게 가장 중요하다는걸요." 용인의 한 다문화 가정에서 자라나는 세 아이의 웃음소리 속에는 다름을 껴안고 살아가는 한 엄마의 진심이 담겨 있다. 그리고 그녀는 천천히 그러나 단단하게 한국이라는 새로운 고향에 자신의 이야기를 써 내려가고 있다.하이엣 씨의 용인 생활에 가장 큰 지원군은 남편과 시어머니였다. 특히 시어머니와 교감은 어머니의 온도뿐 아니라 사회에서 만난 선배는 물론, 동성 친구와도 같은 역할을 해왔다. 그도 그럴 것이 시어머니는 하이엣 씨는 물론 손주까지 하루가 멀다고 용인 곳곳을 다니는 것을 즐긴다. 어느 날은 대형 마트를 찾아가고 또 다른 날은 용인 관광지에서 즐거운 한때를 보내기도 한다. 같은 공간에 있는 시간이 많다 보니 대화할 시간도 많다.고정관념을 희석하는 것 역시 가족이 있기 때문이라는 말도 이었다. 하이엣 씨는 용인에 거주하는 시민이 자신 혼자 다닐 때는 외국인을 보는 시선이지만 남편과 가족이 길을 나서면 보는 눈이 달라지는 것도 느낀다. 덤으로 용인 곳곳을 다니며 용인을 마음으로 느낄 수 있다는 점도 잊지 못할 추억이란다.하이엣 씨는 무엇보다 "좋은 엄마가 되고 싶다"는 바람을 가장 먼저 꺼냈다. "아이들이 건강하고 밝게 자라도록, 필요한 건 뭐든 해주고 싶어요. 공부뿐 아니라 정서적으로도 따뜻한 환경을 만들어 주고 싶어요." 그는 남편을 돕는 것도 중요하다고 강조했다. "가족을 위해 열심히 일하는 남편에게 부담을 줄이고 싶어요. 제가 집안일을 도맡고, 행정 업무도 처리할 수 있다면 남편도 훨씬 편해질 거예요."하이엣 씨는 자신을 "늘 배우고 있는 사람"이라고 표현했다.하이엣 씨는 외국인이라는 정체성을 넘어서 하나의 시민으로, 이웃으로 한국 사회와 함께 호흡하고 싶다고 말한다. 문화의 차이, 언어의 벽, 제도의 한계 속에서도 그는 매일 한국에서 작고 따뜻한 기적을 만들어 가고 있다. 그의 세 아이가 자라며 겪을 한국 사회는 어쩌면 그가 건넨 미소와 인사가 만들어 가는 공동체 속에 자리할지도 모른다. 이방인에서 이웃으로, 이웃에서 친구로 나아가는 이들의 여정은 오늘도 조용히, 그러나 단단하게 이어지고 있다.