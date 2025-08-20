"용인특례시 위상 걸맞은 사회적경제 전담부서 절실"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

지난달 30일, 용인시 사회적경제 3개 협의체가 1년간 함께 준비한 '사회적경제 활성화 포럼'이 지역 에너지전환을 주제로 열린 가운데, 백소영 용인시협동조합협의회장은 "용인시 사회적경제의 새로운 전환점을 마련한 포럼"이라고 평가했다.백 회장은 지난 14일 <용인시민신문>과 인터뷰에서 "용인시사회적경제지원센터와 용인시, 협동조합협의회, 사회적기업협의회, 사회적경제협의회 등 3개 협의체가 함께 모여 지역 에너지전환이라는 공동과제를 논의했다는 점에서 의미가 크다"며 이같이 말했다.백 회장은 "단순한 정보공유 차원이 아니라 실질적으로 협력할 수 있는 시스템을 구축해볼 기회를 가졌다"며 "새 정부의 사회연대경제 정책 기조에 대응해 사회적경제 기업과 시민, 행정이 함께 모인 사례"라고 설명했다.포럼에서 가장 인상 깊었던 논의로는 안산 지역 사례로 발표된 시민참여형 태양광발전을 꼽았다. 백 회장은 "지역 에너지 자산을 시민들이 함께 소유하고 운영하는 '햇빛연금' 제안이 인상적이었다"며 "단순한 기술적·물리적 에너지전환을 넘어 에너지 민주주의와 지역공동체 회복이라는 사회적 가치까지 포괄하는 접근"이라고 평가했다. 특히 "다양한 시민 주체의 참여를 확대해 포용적인 에너지전환을 추진해야 한다는 논의가 중요한 시사점"이라고 강조했다.사회적경제 활성화를 위한 제도개선 과제로는 용인시의 행정 이해와 지원체계 강화를 가장 시급한 문제로 지적했다. 백 회장은 "용인시는 특례시 규모에 어울리는 사회적경제 전담부서가 없는 상태"라며 "올해 4월 제정된 '용인시 사회적경제기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 조례'를 이행할 조직이 부재한 상황"이라고 말했다.그는 "용인에는 375개 사회적기업이 있지만 전담부서가 없어 신경을 쓸 수 없는 실정"이라며 "화성시도 최근 전담부서를 신설했는데, 용인시도 인구와 사회적경제 조직 규모에 비례해 최소한 '사회적경제과' 정도는 설치해야 한다"고 지적했다.그는 용인시 에너지 자립률이 1%에도 미치지 못하는 상황에서 반도체 산업단지 계획으로 사회 각계각층의 우려가 커지고 있다고 진단했다. 백 회장은 햇빛발전협동조합 네트워크 구축을 통해 시민참여형 태양광발전의 확산을 추진해야 한다며 "민관과 사회적경제 조직이 함께 네트워크를 구성해 교육과 인식개선, 에너지 문제를 해결해나갈 수 있을 것"이라고 말했다.주민참여 확대 방안과 관련, 백 회장은 안산처럼 수만 명의 조합원이 참여하려면 조직에 대한 신뢰가 구축돼야 한다며 "사회적경제 조직이 지역 기반의 신뢰와 협력을 바탕으로 에너지 전환을 실행할 수 있는 주체가 될 수 있다"고 설명했다.백 회장은 지방정부의 정책적 지원으로 '시민참여형 에너지자원 지원 조례' 제정을 가장 중요한 과제로 제시했다. 그는 "조례가 제정되면 시민들의 참여와 수익배분, 각 조직의 역할 등이 명시되기 때문에 올해 안에 제정됐으면 좋겠다"며 "최근 시의회 간담회에서 사회적경제 영역의 역할에 대한 조항을 넣어달라고 요청했다"고 밝혔다.협동조합협의회 차원에서는 '모두의 햇빛이 모두의 자산'이라는 비전을 실현하기 위해 시민참여형 태양광발전소 설립을 준비하고 있다고 밝혔다. 백소영 회장은 "(사회적경제 조직과 함께) 포럼과 설명회 참석자들을 대상으로 추진위원을 모집했고, 추진위를 구성할 예정"이라며 "추진위에서 구체적인 내용을 논의해 협동조합 설립 절차를 밟아갈 것"이라고 말했다.이재명정부가 '사회연대경제 성장 촉진'을 국정과제로 제시한 상태여서 용인에서 사회연대경제와 지역 에너지전환을 위한 시민 참여형 태양광발전소가 설립될지 관심이다.