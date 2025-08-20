"MASGA 프로젝트로 본 한국경제 저성장 해법"

큰사진보기 ▲박광기 대표 ⓒ 윤범기 관련사진보기

"한국에서는 대기업의 영향력이 막강하다. 현대차를 예시로 들자면, 1차 하도급 업체는 350여 곳이나 되고, 2~4차 하도급 업체까지 가면 5000여 협력사가 있다. 현대차의 연간 자동차 생산량은 약 400만 대 수준이다. 한국은 압축 성장 과정을 거치면서 공급력 과잉 상태가 되었고 이를 해결하기 위해서는 새로운 전략이 필요하다."

지난 19일 신촌의 한 스터디 카페에서 뉴패러다임 연구소 박광기 대표(전 삼성전자 부사장)의 한국 저성장 해결법에 대한 북토크가 열렸다. 박 대표는 최근 <한국 경제의 킹핀을 찾아서> <킹핀 이후 K-산업 2.0> 등을 펴냈다.한국개발연구원(KDI)은 올해 한국경제성장률을 0.8%로 전망하고 있다. 통계청은 지난 7월 기준 20대 '쉬었음' 인구가 42만 1000명에 이른다고 발표했다. AI 분야에서는 미국과 경쟁이 되지 않고, 중국의 성장으로 인해 미래가 불분명하다. 박 대표는 저성장의 늪에 빠진 한국 경제를 위해서는 과감한 해외전략이 필요하다고 말했다.그는 "한국은 중진국의 함정은 극복했으나 선진국의 함정에 빠져있는 상태"라고 말했다. 중진국의 함정은 개발도상국의 내수 시장이 포화되면서 성장동력을 잃어버리는 현상이다. 한국은 글로벌 기업을 육성함으로써 중진국의 함정을 극복했으나 현재 성장동력을 잃어버리고 저성장 국면에 돌입하고 있다.박상기 대표는 선진국과 후진국을 연결하는 '브릿징' 역할을 한국이 해낼 수 있다고 말하며, 이러한 세계적 기술 제휴를 저성장 해법의 열쇠로 제시했다. 최근 미국이 관심을 보이는 MASGA 프로젝트(한미 조선 협력 사업)를 예시로 들며 한국의 역량을 강조했다.박 대표는 "MASGA는 단순 상품 제조나 수출을 넘어 상대 국가의 산업을 재건하는 일이다. 이런 일은 자연스럽게 국내 산업 수요를 견인하고, 주축이 되는 회사의 본사가 성장하기 마련이다"라며 "현재 미국 외에도 한국 조선 산업을 원하는 국가들이 많다. 이러한 국가들과 기술 제휴를 맺고 산업 단위로 협력하면서 한국 경제는 재도약할 수 있다"고 강조했다.또한 "현재 글로벌 기업들이 각자도생 식으로 해외 사업을 하고 있기는 하지만 이러면 수요가 집중되지 않아 한계가 있다"라며 "정부와 기업이 힘을 합쳐 조선 산업 부흥을 일으키고 있는 것처럼, 산업단지나 경제특구플랫폼 조성 등을 통해서 효율적 성장 전략을 수립해야 한다"고 정부의 중요성을 강조하기도 했다.강연이 끝난 후에는 질의응답이 이루어졌는데, 주로 실현가능성에 대한 질문이었다. 김아무개씨는 "현재 한국이 대내적 문제에만 매몰되어 좌절하고 있는 현 상황이 너무 답답했는데, 오늘 강의 주제에 정말 공감했다"며 "대내적 문제로 저성장을 해결하기에는 한계가 있는 것이 현실이니 국가적 차원에서 해외 전략을 진지하게 고민하면 좋겠다"고 말했다.